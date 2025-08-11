Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok
Hà Lê
11/08/2025, 20:30
Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược, trong đó hợp tác kinh tế luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương…
Chiều 11/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến
Thủ tướng nước chủ nhà Kim Min Seok. Tại cuộc hội
kiến, Thủ tướng Kim Min Seok bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón tiếp, trao đổi
với Tổng Bí thư Tô Lâm và khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ hai
nước cũng như tạo cơ sở hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.
Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư
Tô Lâm tạo dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hai nước, tiếp thêm động lực thúc
đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam.
Chúc mừng ngài Kim Min Seok được tín nhiệm cao bầu vào vị trí
Thủ tướng Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng chắc chắn rằng với kinh nghiệm
và sự nhiệt huyết của ngài Thủ tướng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục đạt nhiều
thành tựu to lớn hơn nữa.
Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc Hội đàm
cấp cao với Tổng thống Lee Jae Myung. Hai bên đã đạt nhận thức chung về các
phương hướng, biện pháp lớn đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt
Nam - Hàn Quốc. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc
và mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn
diện Việt Nam - Hàn Quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Kim Min Seok đánh giá cao những
bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thông qua việc thường xuyên duy
trì hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao. Hai nước đã trở thành đối
tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược, trong đó hợp tác kinh tế luôn
là điểm sáng trong quan hệ song phương. Đặc biệt, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị
trí số một về đầu tư trực tiếp (đạt 87 tỷ USD) và vị trí số 2 về hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA, với 4 tỷ USD giai đoạn 2025 - 2030) và số 3 về thương mại
(đạt 81,5 tỷ USD).
Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về tiếp tục thúc đẩy hợp
tác kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn, tạo chất keo gắn kết
lợi ích bền chặt giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các hạng
mục trong “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song
phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ
doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận kênh thương mại điện tử Hàn Quốc. Tạo thuận lợi
thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau. Hỗ trợ nâng cao năng lực
cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của
các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô
đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, sản
xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng
lượng tái tạo, đô thị thông minh, cùng với việc xây dựng các tổ hợp sản xuất
công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ
và đào tạo nhân lực để hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và
hội nhập.
Thủ tướng Kim Min Seok bày tỏ mong muốn Việt Nam quan tâm, tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc tham gia vào các dự án trọng điểm của
Việt Nam như hợp tác phát triển điện hạt nhân với công nghệ tiên tiến của Hàn
Quốc, dự án hạ tầng năng lượng, hạ tấng số, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí
hậu và đường sắt cao tốc; khẳng định Hàn Quốc tiếp tục mở rộng hơn nữa quy mô
viện trợ không hoàn lại, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển
(R&D) và đổi mới sáng tạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng
tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực cần trở thành trụ cột mới của quan
hệ song phương; mong muốn hai bên phối hợp phát triển các ngành công nghệ chiến
lược, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, chính
phủ điện tử, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, năng lượng
sạch và năng lượng tái tạo; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số như
trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính sách đổi mới sáng tạo số.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên nỗ lực củng cố nền tảng
lòng dân, tạo sự gắn kết chặt chẽ, lâu bền giữa hai nước và nhân dân hai nước;
hoan nghênh hai bên đã ký gia hạn Bản ghi nhớ về chương trình cấp phép cho lao
động nước ngoài (EPS) giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Đồng thời, đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tăng thêm hạn ngạch và mở
rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động; tăng cường hợp tác giáo dục, đề nghị
Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như bán dẫn, xe điện,
công nghệ sinh học, công nghiệp đóng tàu, trí tuệ nhân tạo.
Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm hợp
tác với Việt Nam tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự
phát triển kinh tế hai nước thời gian tới.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn và đề nghị Chính phủ
Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc để họ
yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Đồng thời tiếp tục xem xét
việc đơn giản hóa thị thực, tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh
vào Hàn Quốc, qua đó góp phần tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân hai nước và
thúc đẩy hợp tác du lịch song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian
tới.
Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét tích cực
việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và tiếp tục tăng
cường các biện pháp hỗ trợ các cô dâu nước ngoài, trong đó có cô dâu Việt Nam
duy trì ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc.
