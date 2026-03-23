Củng cố và tăng cường hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia

Sáng 23/3, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã đồng chủ trì Hội đàm và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Phát biểu tại Hội đàm, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

“Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Mặt trận, đóng góp tích cực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài của hai nước”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội đàm. Ảnh: Mặt trận.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và giữa Mặt trận 2 nước nói riêng.

Trong thời gian tới, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị hai tổ chức Mặt trận của hai nước cần tiếp tục tăng cường phối hợp và củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân; đặc biệt là giữa các tổ chức thành viên của hai Mặt trận như thanh niên, phụ nữ, trí thức, các tổ chức xã hội và cộng đồng ở các địa phương. Những hoạt động này sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Cùng với đó cần tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các địa phương khu vực biên giới hai nước; trước mắt, phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 7 tại Campuchia trong năm nay.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Mặt trận.

Nhắc tới năm 2027 là năm hai nước sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2027), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị hai bên phối hợp xây dựng các kế hoạch thiết thực để tăng cường giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho quan hệ hai nước.

Đồng thời tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi tối đa để công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước và quan hệ hữu nghị hai nước; phối hợp cùng Lào tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác được hai tổ chức Mặt trận trao đổi, thống nhất và ký sau buổi hội đàm.