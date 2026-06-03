Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5
Hà Lê
03/06/2026, 11:31
Sáng 3/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Tham dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Phát biểu mở đầu, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đổi mới trong công tác chuẩn bị báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, giúp phản ánh toàn diện hơn tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, y tế, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.
Cùng với báo cáo kinh tế - xã hội, phiên họp tập trung xem xét việc triển khai chương trình công tác của Chính phủ; các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.
Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ phân tích sâu những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nhất là trong xử lý công việc và hoàn thiện thể chế. Theo Thủ tướng, thời gian qua, Chính phủ đã dành nhiều nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật; số lượng dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tăng mạnh, chất lượng chuẩn bị được nâng lên.
Tuy nhiên, khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đặc biệt là việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và yêu cầu của Quốc hội. Nếu không đẩy nhanh tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư hướng dẫn, sẽ ảnh hưởng đến quá trình thể chế hóa và triển khai chính sách trong thực tiễn.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.
Về phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho rằng kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, song vẫn có những dấu hiệu cần quan tâm. Tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực còn thấp hơn yêu cầu; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, thương mại dịch vụ ở một số lĩnh vực chưa đạt mục tiêu.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phân tích kỹ nguyên nhân, đánh giá sát tình hình để đề xuất giải pháp điều hành quyết liệt, hiệu quả hơn. Sau phiên họp, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
Thủ tướng cho biết sẽ giao các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực trực tiếp làm việc với các bộ, ngành, địa phương và các ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng thấp hoặc chưa đạt kế hoạch, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Trọng tâm là công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, nhất là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực có dấu hiệu tăng trưởng chậm hoặc suy giảm.
Đề cập việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đánh giá cao những đổi mới trong cách làm của các cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số, dữ liệu và các điều kiện cần thiết để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.
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