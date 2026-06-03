Thứ Tư, 03/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5

Hà Lê

03/06/2026, 11:31

Sáng 3/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Ảnh:TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Ảnh:TTXVN

Tham dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đổi mới trong công tác chuẩn bị báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, giúp phản ánh toàn diện hơn tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, y tế, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Ảnh: TTXVN
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Ảnh: TTXVN

Cùng với báo cáo kinh tế - xã hội, phiên họp tập trung xem xét việc triển khai chương trình công tác của Chính phủ; các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ phân tích sâu những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nhất là trong xử lý công việc và hoàn thiện thể chế. Theo Thủ tướng, thời gian qua, Chính phủ đã dành nhiều nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật; số lượng dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tăng mạnh, chất lượng chuẩn bị được nâng lên.

Tuy nhiên, khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đặc biệt là việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và yêu cầu của Quốc hội. Nếu không đẩy nhanh tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư hướng dẫn, sẽ ảnh hưởng đến quá trình thể chế hóa và triển khai chính sách trong thực tiễn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho rằng kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, song vẫn có những dấu hiệu cần quan tâm. Tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực còn thấp hơn yêu cầu; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, thương mại dịch vụ ở một số lĩnh vực chưa đạt mục tiêu.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phân tích kỹ nguyên nhân, đánh giá sát tình hình để đề xuất giải pháp điều hành quyết liệt, hiệu quả hơn. Sau phiên họp, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Thủ tướng cho biết sẽ giao các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực trực tiếp làm việc với các bộ, ngành, địa phương và các ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng thấp hoặc chưa đạt kế hoạch, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Trọng tâm là công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, nhất là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực có dấu hiệu tăng trưởng chậm hoặc suy giảm.

Đề cập việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đánh giá cao những đổi mới trong cách làm của các cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số, dữ liệu và các điều kiện cần thiết để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Tháp phải tạo đột phá hạ tầng, cải cách mạnh để mở dư địa tăng trưởng

14:19, 27/05/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Tháp phải tạo đột phá hạ tầng, cải cách mạnh để mở dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vĩnh Long phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng

21:55, 26/05/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vĩnh Long phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng

Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để bứt phá tăng trưởng

16:54, 26/05/2026

Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để bứt phá tăng trưởng

Từ khóa:

Chính phủ Việt Nam Giải ngân vốn đầu tư công kinh tế - xã hội Nghị quyết số 57-NQ/TW

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không chỉ tinh gọn bộ máy mà phải vận hành mạnh, hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không chỉ tinh gọn bộ máy mà phải vận hành mạnh, hiệu quả hơn

Chiều 2/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Hà Nội xem xét 21 nội dung tại kỳ họp HĐND chuyên đề triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026

Hà Nội xem xét 21 nội dung tại kỳ họp HĐND chuyên đề triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026

HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII xem xét 21 nội dung thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó trọng tâm là các cơ chế, chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026, bảo đảm đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn.

Định hướng đổi mới mô hình phát triển quốc gia

Định hướng đổi mới mô hình phát triển quốc gia

Trong định hướng đổi mới mô hình kinh tế của đất nước, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần từng bước hình thành một hệ sinh thái tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo ra động lực phát triển bền vững trong dài hạn. Theo đó, mô hình tăng trưởng cần chuyển dần từ phụ thuộc vào tài nguyên và phát triển kinh tế truyền thống sang phát triển dựa trên tri thức, công nghệ, năng suất và giá trị gia tăng, đồng thời con người cần phải được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển...

Đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo các chuyên gia, cần đề cao vai trò và chuyển một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật từ cơ quan Nhà nước sang cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên để phù hợp với xu thế đổi mới quản trị quốc gia hiện nay.

Đối thoại Shangri-La: Dấu ấn Việt Nam trong kiến tạo an ninh khu vực

Đối thoại Shangri-La: Dấu ấn Việt Nam trong kiến tạo an ninh khu vực

Bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 là một thông điệp cân bằng, xây dựng nhưng thể hiện rõ vai trò chủ động của Việt Nam trong việc kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển khu vực trên nền tảng luật pháp quốc tế và hợp tác bao trùm.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá USD tự do chỉ nhỉnh hơn ngân hàng vài đồng

Tài chính

2

Văn Phú được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam

Bất động sản

3

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trước ngày 2/9

Đầu tư

4

AI, drone và cuộc đua bảo vệ “huyết mạch số” dưới đáy biển châu Âu

Kinh tế số

5

Nắng nóng và đô thị hóa thúc đẩy xu hướng “đi chợ online”

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy