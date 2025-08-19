Thứ Ba, 19/08/2025

Doanh nghiệp niêm yết

Tổng Công ty Sông Đà đấu giá cổ phần SJE giá khởi điểm 77.143 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3 lần thị trường

Hà Anh

19/08/2025, 18:59

SJG thông báo chào bán ra công chúng 4.095.960 cổ phiếu của CTCP Sông Đà 11 (mã SJE-HNX), tương đương gần 17% vốn.

Sơ đồ giá cổ phiếu SJE trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SJE trên TradingView.

Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (mã SJG-UPCoM) thông báo chào bán cổ phiếu SJE của của CTCP Sông Đà 11 do Tổng công ty Sông Đà - CTCP sở hữu ra công chúng.

Cụ thể: SJG thông báo chào bán ra công chúng 4.095.960 cổ phiếu của CTCP Sông Đà 11 (mã SJE-HNX), tương đương gần 17% vốn.

Phương thức đấu giá là công khai 1 lô duy nhất, với giá khởi điểm là 77.143 đồng/cổ phiếu, gấp 3 lần thị giá SJE chốt chiều ngày 19/08 - ở mức 25.100 đồng/cổ phiếu.

SJG hiện đang là cổ đông lớn thứ 2 tại SJE, xếp sau cổ đông lớn nhất là CTCP Đầu tư ENERGY Việt Nam - có tỷ lệ sở hữu 52,98%.

CTCP Sông Đà 11 tiền thân là đội điện, nước thuộc Công ty Xây dựng Thủy điện Thác Bà năm 1961. Hiện nay, công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, hiện đang vận hành 5 nhà máy thủy điện và 1 nhà máy điện mặt trời, cũng như cung cấp dịch vụ thi công, xây lắp hạ tầng điện. Công ty đã tham gia thi công các gói thầu xây lắp thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trong năm 2024.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, SJE ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 24,6% từ hơn 104,7 tỷ xuống gần 79 tỷ đồng. 

Theo SJE doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ giảm 171,1 tỷ đồng tương đương giảm 16,1% dẫn đến lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 27,06 tỷ đồng tương ứng giảm 14,4%; mặt khác, thu nhập khác trong kỳ giảm 3,48 tỷ đồng, tương đương giảm 85,3% và chi phí khác trong kỳ tăng 2,11 tỷ đồng tương đương tăng 478,9%.

Trong khi đó, SJG báo lãi quý 2/2025 đạt 315,3 tỷ, tăng 111% so với cùng kỳ (149,5 tỷ đồng). Nguyên nhân là quý 2/2025, doanh thu thuần tăng 309 tỷ đồng và tương ứng mức tăng 20% so với cùng kỳ, chủ yếu từ hoạt động xây lắp trong đó các công trình thực hiện đảm bảo mục tiêu và tiến độ theo kế hoạch, các nhà máy thủy điện cũng tăng doanh thu đáng kể.

Ngoài ra, lợi nhuận thu được từ công ty liên kết (chủ yếu từ Công ty Cổ phần điện Việt Lào) tăng 113,7 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu sản lượng điện tăng, doanh thu tăng trong khi các chi phí gần như cố định nên lợi nhuận tăng.

Mặt khác, doanh thu tài chính tăng 39,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do thu cổ tức từ các đơn vị đầu tư vốn nên lợi nhuận năm nay tăng.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên ngày 19/8, giá cổ phiếu SJE giảm 0,79% xuống 25.100 đồng/cổ phiếu - trong khi đó, cổ phiếu SJG lại có phiên tăng tới 7,32% lên 22.000 đồng/cổ phiếu.

SJG thông báo chào bán ra công chúng 4.095.960 cổ phiếu của CTCP Sông Đà 11 (mã SJE-HNX), tương đương gần 17% vốn.

