Tổng dư nợ tín dụng của TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai hơn 6,3 triệu tỉ đồng, tăng 9%

Cùng thời điểm, tổng huy động vốn tại hai địa phương này cũng đạt 6,168 triệu tỷ đồng, tăng 7,4% so với cuối năm 2025. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh đóng góp phần lớn với 5,632 triệu tỷ đồng, chiếm 91,3% tổng huy động vốn trên địa bàn.
Theo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, nhìn chung, sự tăng trưởng tín dụng và huy động vốn tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai trong 7 tháng đầu năm 2026 đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và ổn định của nền kinh tế khu vực. Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, cải cách hành chính và giữ ổn định lãi suất đã được các tổ chức tín dụng thực hiện hiệu quả, góp phần khai thác và sử dụng vốn một cách tối ưu. Điều này không chỉ giúp thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế bền vững trong tương lai.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho biết: tín dụng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu vốn cho các lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế. Tín dụng tiêu dùng đã tăng 7,1%, trong khi tín dụng xuất nhập khẩu cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, dư nợ cho vay bằng ngoại tệ, dù chỉ chiếm 5,9% tổng dư nợ tín dụng, đã tăng 43% so với cuối năm 2025. Điều này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2026.
Ngoài ra, hoạt động tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Dư nợ cho vay trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 898,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm trước. Cho vay bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 843,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8%. Lĩnh vực xây dựng cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với 397 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8%. Ngoài ra, cho vay trong lĩnh vực du lịch và logistics cũng có sự tăng trưởng đáng kể, lần lượt đạt 78,7 nghìn tỷ đồng và 160 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% và 7,3%.
Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng đầu năm 2026 còn gắn liền với việc thực hiện các chương trình tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Các chương trình này bao gồm cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng đối với 5 nhóm ngành lĩnh vực như: Nông nghiệp và nông thôn; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Xuất khẩu; Công nghiệp hỗ trợ và Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình tín dụng chính sách và giải ngân các gói tín dụng ưu đãi lãi suất cũng được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
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