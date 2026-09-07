Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong những lĩnh vực chiến lược

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, sáng 07/9, theo giờ địa phương, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể tại Trụ sở Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik.
Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik bày tỏ trân trọng việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên sau khi Quốc hội Hàn Quốc kiện toàn Ban lãnh đạo mới.
Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao; đặc biệt là những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8/2025 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tháng 4/2026, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik cũng khẳng định chuyến thăm sẽ tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và mong muốn Chính phủ và Quốc hội Việt Nam tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài.
Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc hỗ trợ công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc.
Đánh giá cao những thành tựu phát triển vượt bậc và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik chúc Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước và khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển tiếp theo.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.
Đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Hàn Quốc khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ tầng, chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, năng lượng, cảng biển.
Đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc, thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước.
Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước và các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.
Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược cấp cao; triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
Qua đó, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ODA không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam. Thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước.
Đồng thời, tích cực quan tâm, cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại mỗi nước.
Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước...
Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua và nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.
Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững. Tích cực thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa các Ủy ban trực thuộc Quốc hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký tháng 11/2025.
Hai bên nhất trí phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong phối hợp giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác của Chính phủ; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới…
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