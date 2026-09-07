Vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 6-8 triệu đồng/lượng

Dù không ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng 7/9 nhưng giá mua vàng miếng SJC vẫn cao hơn so với mặt bằng chung từ 1 triệu - 2,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra thấp nhất thuộc về Ngọc Thẩm.
Nhịp giảm giá tiếp tục được duy trì trên thị trường vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh lớn ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay (7/9).
Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng đồng loạt được niêm yết tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (5/9), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị này đều giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Dù không ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng 7/9 nhưng giá mua vàng miếng SJC vẫn cao hơn so với mặt bằng chung từ 1 triệu - 2,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra thấp nhất thuộc về Ngọc Thẩm.
Tại khu vực phía Nam, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên sáng.
Tính đến 10 giờ, Ngọc Thẩm vẫn niêm yết ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng.
Duy chỉ có tại Mi Hồng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu hiệu này vẫn giữ xu thế đi ngang so với phiên cuối tuần trước. Mi Hồng giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 145 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng nay.
Phân khúc giá vàng nhẫn “4 số 9” cũng không nằm ngoài xu hướng giảm. Các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt ghi nhận mức điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn từ 200 nghìn - 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng một doanh nghiệp phía Nam giảm giá mua, bán vàng nhẫn gấp đôi so với mức trung bình trên toàn thị trường.
Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng nay sau nhịp đi ngang trong phiên cuối tuần trước (5/9). Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này sụt 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán tại ngưỡng 134,5 triệu – 138,5 triệu đồng/lượng.
Theo sát biên độ giảm trên thị trường vàng miếng, mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 5/9, đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 143,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.
Tương tự tại PNJ, giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng giảm 600 nghìn đồng/lượng còn giá bán giảm 700 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 ở ngưỡng 143,5 triệu – 146,9 triệu đồng/lượng. Giá bán giảm mạnh hơn giá mua kéo chênh lệch giá vàng nhẫn tại PNJ thu hẹp xuống còn 3,4 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng 7/9, Công ty SJC, PNJ và Ngọc Thẩm vẫn duy trì giá giao dịch vàng nhẫn thấp hơn so giá niêm yết vàng miếng SJC từ 100 nghìn cho tới 7,5 triệu đồng/lượng.
Trong hai phiên liên tiếp (5/9 và 7/9), giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch ghi nhận tổng mức giảm thấp hơn, dao động từ 1,2 triệu đến 1,6 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.
Trong khi đó, cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý là bốn doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn hẳn giá vàng miếng.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Đồng thời chênh so với giá vàng miếng SJC khoảng 2,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết tại ngưỡng 145,3 triệu – 149,3 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
So với giá chốt phiên 5/9, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 500 nghìn đồng/lượng trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải chỉ giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn “4 số 9 tại DOJI sụt 800 nghìn đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại doanh nghiệp này niêm yết ở ngưỡng 145,2 triệu – 149,2 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên hôm nay
Tính đến 10 giờ, giá nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý vẫn duy trì ổn định tại ngưỡng 144 triệu – 147,3 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 5/9.
Trên thị trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 7/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay cũng giảm gần 0,4%, lùi về ngưỡng 4.416,7 USD/oz
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 5,79 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới, dao động từ 5,29 triệu – 8,06 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Riêng tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn vẫn neo thấp hơn vàng thế giới khoảng 2,71 triệu đồng/lượng.
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