Lâm Đồng đẩy mạnh quy hoạch 5 phường ở Đà Lạt, hướng tới đô thị thông minh và bền vững

Trong nỗ lực phát triển đô thị bền vững và hiện đại, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành rà soát và điều chỉnh quy hoạch cho 5 phường phía Bắc - Tây Bắc Đà Lạt. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng Đà Lạt thành đô thị thông minh, bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội…

Khu vực phường Lang Biang - Đà Lạt quy hoạch thực hiện dự án nhà ở xã hội Phúc An - Ảnh: Hoàng Sa.

Ngày 6/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung cho 5 phường liền kề vùng Đà Lạt gồm: Xuân Hương, Lâm Viên, Cam Ly, Xuân Trường và Lang Biang. Vùng đô thị Đà Lạt có quy mô hơn 68.000 ha, với mục tiêu đến năm 2050 trở thành một trong những đô thị trung tâm, phát triển năng động và bền vững của tỉnh Lâm Đồng và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Quy hoạch này không chỉ hướng đến phát triển đô thị mà còn bảo tồn các giá trị di sản, văn hóa, khí hậu và cảnh quan đặc trưng của Đà Lạt. Địa phương cũng đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cải tạo mạng lưới giao thông và phát triển đô thị gắn với chỉnh trang đô thị hiện hữu.

Kết quả rà soát và điều chỉnh quy hoạch sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề Đà Lạt, tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển đô thị, hạ tầng xã hội, dịch vụ - du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó, quy hoạch sẽ trở thành công cụ định hướng phát triển, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và hạ tầng, tạo thêm động lực phát triển mới cho khu vực phía Bắc - Tây Bắc Đà Lạt.

Trước đó, ngày 3/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì cuộc khảo sát thực tế tại các khu vực quan trọng như Nguyễn Hoàng, Cao Bá Quát, Khu Văn hóa, hồ Vạn Kiếp - hồ Bạch Đằng và phân khu D5. Những khu vực này đóng vai trò then chốt trong định hướng phát triển giáo dục, giao thông, đô thị, nhà ở xã hội, du lịch và thương mại của khu vực phía Bắc - Tây Bắc Đà Lạt.

Phường Lang Biang - Đà Lạt đã thực hiện rà soát công tác quản lý quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng. Qua đó, địa phương đã xác định những bất cập liên quan đến chỉ tiêu kiến trúc, sử dụng đất và giao thông. Đặc biệt, phường đã rà soát các khu vực người dân đang sử dụng đất ở hợp pháp nhưng được quy hoạch với chức năng khác, đồng thời đánh giá tình hình triển khai các đồ án như Khu dân cư và sinh viên đường Nguyễn Hoàng, Khu dân cư - tái định cư Cao Bá Quát và các phân khu D4, D5.

Trên cơ sở rà soát, địa phương đề xuất điều chỉnh những nội dung quy hoạch không còn phù hợp, nhằm tháo gỡ các vướng mắc kéo dài và bảo đảm quyền lợi của người dân. Phường Lang Biang - Đà Lạt cũng xác lập không gian phát triển theo hướng đô thị sinh thái, tuần hoàn, du lịch chất lượng cao gắn với nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ rừng và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Một số khu vực được xác định có tiềm năng trở thành động lực phát triển mới như Khu đô thị Măng Lin với diện tích khoảng 267,5 ha và Khu đô thị Đạ Nghịt khoảng 263,5 ha. Những khu vực này cùng với các khu dân cư, nhà ở xã hội sẽ là điểm nhấn thu hút đầu tư trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát kỹ lưỡng và cập nhật đầy đủ dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch liên phường. Ông yêu cầu các địa phương đề xuất điều chỉnh quy hoạch và dự án phù hợp với thực tiễn, khai thác hiệu quả nguồn lực, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh.