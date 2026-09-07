8 tháng năm 2026: Nghệ An xuất khẩu 4,47 tỷ USD và thu hút hơn 92.650 tỷ đồng vốn đầu tư

Sau 8 tháng năm 2026, kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu nổi bật. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách và thu hút đầu tư đều tăng cao so với cùng kỳ, tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Sản xuất công nghiệp tại Nghệ An ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong 8 tháng năm 2026. Thành Duy

Theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và đầu tư duy trì đà tăng trưởng, trong đó công nghiệp, xuất khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục là những điểm sáng đáng chú ý.

CÔNG NGHIỆP, XUẤT KHẨU TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Riêng tháng 8/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 20,96% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, chỉ số này tăng 21,06%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 25,71%.

Cùng với công nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng ước tăng 13,91%.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,47 tỷ USD, tăng 54,9% so với cùng kỳ và đạt 89,5% kế hoạch cả năm. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu tại Nghệ An đang có sự tăng trưởng mạnh, góp phần mở rộng quy mô thương mại của địa phương.

Du lịch cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 8 tháng, Nghệ An đón khoảng 9,2 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước đạt hơn 338.000 ha, bằng 96,56% cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác gỗ đạt khoảng 1,25 triệu m3, tăng 7,43%; tổng sản lượng thủy sản đạt 214.945,1 tấn, bằng 72,62% kế hoạch cả năm và tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt và sạt lở. Diện tích gieo trồng một số loại cây vụ Hè Thu - Mùa chưa đạt kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ. Trong lĩnh vực công nghiệp, một số sản phẩm như điện sản xuất, sữa chế biến, sản phẩm may mặc, bao bì có sản lượng giảm hoặc tăng thấp so với cùng kỳ.

HƠN 92.650 TỶ ĐỒNG VỐN ĐẦU TƯ CẤP MỚI VÀ TĂNG THÊM

Nếu sản xuất công nghiệp và xuất khẩu tạo động lực từ khu vực sản xuất, thì dòng vốn đầu tư, thu ngân sách và tín dụng đang tiếp tục bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng của Nghệ An.

Tính đến ngày 4/9, thu ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng đạt 23.364 tỷ đồng, bằng 100,1% dự toán và tăng 27,8% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực ngân hàng, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 351.103 tỷ đồng, tăng 11,9% so với đầu năm. Trong đó, huy động từ hộ kinh doanh và cá nhân chiếm tỷ trọng chủ yếu, với 79,7%; doanh nghiệp chiếm 9,2% và các tổ chức khác chiếm 11,1%.

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026 vào chiều ngày 4/9/2026. Ảnh: Phan Quỳnh

Tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 400.945 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Dòng vốn tín dụng tiếp tục được kỳ vọng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Đối với đầu tư công, đến ngày 31/8, tổng số vốn đã giải ngân đạt 12.724,601 tỷ đồng, tương đương 61,71% tổng kế hoạch và 77,87% kế hoạch được giao đầu năm. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, khi giải ngân mới đạt 42,51% tổng kế hoạch.

Riêng kế hoạch vốn năm 2026 đã giải ngân 11.115,171 tỷ đồng, đạt 62,3% tổng kế hoạch và 78,41% kế hoạch giao đầu năm. Phần kế hoạch vốn kéo dài đã giải ngân 1.609,43 tỷ đồng, đạt 57,92%.

Dù tiến độ chung được cải thiện, việc giải ngân vẫn chưa đồng đều giữa các đơn vị. Có 11 Sở, ngành, chủ đầu tư và 28 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh. Một số chủ đầu tư còn số vốn chưa giải ngân lớn, trong khi tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm so với kế hoạch.

Ở lĩnh vực thu hút đầu tư, Nghệ An tiếp tục ghi nhận kết quả nổi bật. Lũy kế 8 tháng, tỉnh đã cấp mới 55 dự án, điều chỉnh 119 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 92.650,8 tỷ đồng, gấp 4,96 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh cấp mới 13 dự án, điều chỉnh vốn 14 dự án, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 2,47 tỷ USD.

Tại Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Nghệ An đã trao chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác đối với 25 dự án, tổng vốn trên 110.000 tỷ đồng; đồng thời khởi công 3 dự án trọng điểm.

Tại cuộc họp thường kỳ chiều ngày 4/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các Ban, Sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tăng cường các giải pháp thu ngân sách.

Tỉnh cũng định hướng ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, nhất là lĩnh vực vi mạch, chip; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và các đối tác quốc tế.

Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp, Nghệ An yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở và các tình huống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất và tiến độ các công trình, dự án.