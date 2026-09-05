Chốt tuần 3-5/9, mức giảm giá vàng miếng SJC dao động từ 800 nghìn – 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, diễn biến vàng nhẫn “4 số 9” không đồng nhất giữa các doanh nghiệp, với mức tăng giảm khác nhau tại từng thương hiệu…

Giá mua, bán vàng miếng SJC sụt tới 1 triệu đồng/lượng trong tuần sau nghỉ lễ. Ảnh: SJC

Mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9, giá vàng miếng SJC dù vẫn duy trì ở vùng cao sau chuỗi tăng mạnh nhưng đà hồi phục dần có dấu hiệu chững lại và xuất hiện nhịp điều chỉnh.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 144,6 triệu đồng/lượng và giá bán là 147,6 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên hôm nay. So với giá chốt phiên hôm qua (4/9), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này đều giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Với hai nhịp giảm mạnh liên tiếp, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng sụt 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên tại ngưỡng 145 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng neo tại ngưỡng 146,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vào ghi nhận ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung là 143 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong tháng 8/2026, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, đưa mặt bằng giá lên vùng cao mới. Tuy nhiên, bước sang 3 phiên đầu tháng 9 (3 – 5/9), đà tăng bắt đầu chững lại khi giá liên tục xuất hiện những nhịp tăng, giảm đan xen và nhanh chóng chịu sức ép điều chỉnh.

Tính chung ba phiên, giá mua và bán cùng giảm 800 nghìn đồng/lượng so phiên mở cửa sau kỳ nghỉ lễ (3/9). Riêng tại Mi Hồng, tổng mức giảm lên tới 1 triệu đồng/lượng. Dù vậy, mức giảm chưa đủ lớn để làm thay đổi mặt bằng giá khi giá vẫn neo phổ biến tại 144,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 147,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Điều này cho thấy lực cầu vẫn đang góp phần giữ giá ở vùng cao, dù dư địa tăng trong ngắn hạn đang chịu sức ép từ hoạt động chốt lời.

Dữ liệu việc làm tích cực là một trong những yếu tố khiến đà tăng của giá vàng gặp thêm lực cản trong ngắn hạn. Báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ đang tạo thêm sức ép lên giá vàng khi làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, cao hơn nhiều so với dự báo 53.000 việc làm và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ ở 4,1%, cho thấy thị trường lao động Mỹ chưa suy yếu như lo ngại.

Trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng, những dữ liệu này khiến kỳ vọng về một chính sách tiền tệ nới lỏng trở nên kém chắc chắn hơn, thậm chí làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao.

Theo dữ liệu FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 15 – 16/9 tăng từ 55% lên 65% sau khi báo cáo việc làm được công bố. Cùng chiều với kỳ vọng lãi suất, đồng USD mạnh lên khi Dollar Index tăng 0,25%, lên 99,16 điểm.

Đồng bạc xanh mạnh lên cùng kỳ vọng lãi suất cao hơn đang trở thành lực cản đối với vàng. Khi lợi suất của các tài sản định giá bằng USD được cải thiện, kim loại quý không sinh lãi như vàng sẽ kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong tuần 3 – 5/9/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Với vàng nhẫn “4 số 9”, giá tại các doanh nghiệp đồng loạt giảm trong phiên cuối tuần. Mức điều chỉnh khác nhau giữa các thương hiệu nhưng cùng theo chiều hướng đi xuống, cho thấy mặt bằng giá vàng nhẫn đã hạ nhiệt sau những phiên biến động trước đó.

Tại Ngọc Thẩm, đây là đơn vị duy nhất không ghi nhận bầt kỳ nhịp điều chỉnh nào đối với giá vàng nhẫn trong phiên hôm nay.

Xét trên cả tuần, diễn biến giá lại có sự khác biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp lớn. Thay vì đồng loạt điều chỉnh theo sát xu hướng giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu giảm trong khi một số nơi vẫn tăng, cho thấy xu hướng thị trường chưa thực sự đồng nhất.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên tại đơn vị này vẫn duy trì ở ngưỡng 136 triệu – 140 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên hôm qua. Chốt tuần giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm vẫn tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI chốt tuần cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên hôm nay (5/9), giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 500 đồng/lượng, niêm yết tại 146 triệu – 150 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp neo giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất trong phiên.

Ngưỡng giá giao dịch mức 145,8 triệu – 149,8 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu khi chốt phiên hôm nay, giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. So với phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ (3/9), giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 5/9 so với 3/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Ngược lại, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay sụt 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 144,1 triệu – 147,1 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên. Chốt tuần, giá vàng nhẫn tại cả hai doanh nghiệp SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán đối với giá vàng Kim Gia Bảo 24K. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này chốt phiên niêm yết ở mức 145,5 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng. Chung tuần, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải chỉ giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng.

Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn tròn tại Phú Quý cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên, duy trì ổn định giá giao dịch vàng nhẫn tại 144,6 triệu – 147,6 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên hôm nay. So với phiên 3/9, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt 800 nghìn đối với chiều mua và 500 nghìn đồng đối với chiều bán/

Tập đoàn PNJ đặt giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 chốt phiên ở mức 144,1 triệu – 147,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và giảm 900 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Chốt tuần, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ giảm lần lượt 900 nghìn đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng