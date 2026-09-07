Tỷ giá đối mặt nhiều phép thử từ bên ngoài trong tháng 9

Tỷ giá USD/VND giảm trên thị trường liên ngân hàng và tại nhiều ngân hàng thương mại trong những phiên đầu tháng 9. Tuy nhiên, đà giảm này đứng trước phép thử từ bên ngoài khi khả năng Fed nâng lãi suất đang tăng lên, các ngân hàng trung ương nhóm G10 cũng họp trong tháng này giữa áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ...

Tỷ giá USD/VND hạ nhiệt trong những phiên đầu tháng 9, nhưng diễn biến sắp tới còn phụ thuộc vào hàng loạt quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn (Ảnh: PL).

Ngày 7/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 VND/USD, tăng 6 đồng so với ngày 4/9. Với biên độ +/- 5%, tỷ giá sàn là 24.330 VND/USD và tỷ giá trần là 26.892 VND/USD.

Trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, giá USD tại một số ngân hàng thương mại giảm. Vietcombank niêm yết mua – bán ở mức 25.840–26.250 VND/USD, giảm 5 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày 4/9. VietinBank giảm 7 đồng, xuống 25.797–26.242 VND/USD. Eximbank giữ nguyên ở mức 25.830–26.220 VND/USD.

Khảo sát tại 12 ngân hàng cho thấy giá bán USD ngày 7/9 dao động khá hẹp, từ 26.220 đến 26.255 VND/USD. KienlongBank và Eximbank có giá bán thấp nhất, cùng ở mức 26.220 đồng; Techcombank và VPBank ở mức 26.229 đồng; HDBank 26.230 đồng; VietinBank 26.242 đồng. ABBank, Vietcombank, BIDV, Agribank và SHB cùng niêm yết 26.250 đồng, còn Nam A Bank ở mức 26.255 đồng.

Tỷ giá USD/VND giao dịch quanh 26.047 trên thị trường liên ngân hàng sáng 7/9, giảm 0,11% trong một tuần, trong khi giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Tuy nhiên, đà hạ nhiệt này đứng trước phép thử từ bên ngoài khi khả năng Fed nâng lãi suất đang tăng lên, trong bối cảnh 10 ngân hàng trung ương lớn đều có cuộc họp chính sách trong tháng này.

Ở chiều mua chuyển khoản, tỷ giá dao động từ 25.850 đến 25.900 VND/USD, trong đó KienlongBank mua cao nhất ở mức 25.900 đồng.

Chênh lệch giữa mức giá bán thấp nhất và cao nhất trong nhóm khảo sát là 35 đồng/USD. Mức chênh này không lớn nếu xét trên từng USD, nhưng có thể tạo ra khác biệt đáng kể với các khoản thanh toán ngoại tệ lớn. Chẳng hạn, doanh nghiệp mua 1 triệu USD sẽ chênh khoảng 35 triệu đồng tùy ngân hàng; với 5 triệu USD, con số tăng lên 175 triệu đồng và với 10 triệu USD là 350 triệu đồng.

Diễn biến giảm rõ hơn trên thị trường tự do. Ngày 4/9, USD tự do đóng cửa ở mức 25.971–26.081 VND/USD. Đến ngày 7/9, tỷ giá còn 25.770–25.810 VND/USD, tương ứng giảm 201 đồng ở chiều mua và 271 đồng ở chiều bán.

Tuy nhiên, đà hạ nhiệt của USD/VND đang đứng trước sức ép từ bên ngoài. Tháng 9 tập trung các cuộc họp chính sách của 10 ngân hàng trung ương lớn thuộc nhóm G10, trong bối cảnh lạm phát dai dẳng làm gia tăng khả năng chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục theo hướng thắt chặt.

Tâm điểm là Fed. Trong tháng 8, kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm, tốt hơn dự kiến, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4,1%. Thị trường lao động cải thiện làm giảm lo ngại kinh tế Mỹ suy yếu, qua đó để ngỏ thêm dư địa cho Fed nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt. Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 16/9 đã lên gần 60%. Dữ liệu lạm phát công bố trong tuần này vì vậy sẽ là biến số quan trọng đối với quyết định của Fed.

Đối với VND, nếu Fed nâng lãi suất trong khi mặt bằng lãi suất VND không tăng tương ứng, chênh lệch lãi suất VND – USD sẽ thu hẹp. Điều này có thể làm giảm một phần lợi thế nắm giữ VND và gia tăng sức ép lên tỷ giá.

Áp lực lãi suất cũng hiện hữu tại châu Âu. Lạm phát khu vực đồng euro tăng lên 3,3% trong tháng 8, nhanh nhất trong gần ba năm và cao hơn mục tiêu 2%. Thị trường đang định giá khả năng rất cao ECB sẽ tăng lãi suất lần thứ hai trong năm 2026 tại cuộc họp tuần này, đồng thời theo dõi khả năng có thêm một lần tăng vào cuối năm.