Tổng giám đốc HBC xin từ nhiệm

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-UPCoM) đã thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Nam, kể từ ngày 31/10.

Theo đó, trong đơn từ nhiệm gửi ngày 30/10, ông Nam muốn thôi chức Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị HBC. Ông Nam cho biết đây là nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị HBC quyết định giao ông Lê Viết Hiếu - Phó Tổng Giám đốc thường trực - điều hành hoạt động công ty cho đến khi bổ nhiệm nhân sự mới.

Đồng thời, Tập đoàn giao cho ông Lê Viết Hiếu - Phó Tổng giám đốc Thường trực phụ trách điều hành hoạt động của công ty cho đến khi bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. Được biết ông Hiếu là con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị HBC Lê Viết Hải.

Trước đó, từ ngày 27/5 đến ngày 29/5, ông Nam đã bán ra 500.000 cổ phiếu HBC để giảm sở hữu từ 0,18% về 0,04% vốn điều lệ.

Sau đó, ông Lê Văn Nam tiếp tục muốn bán hết 123.700 cổ phiếu còn lại. Nếu thành công, ông Lê Văn Nam sẽ giảm sở hữu tại HBC từ 0,04% xuống 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 5/6 đến ngày 4/7. Kết quả, ngày 5/6, ông Nam đã bán thành công số cổ phiếu trên và không còn là cổ đông lớn của HBC.

Ở chiều ngược lại, ông Lê Viết Hiếu - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc đã mua vào 500.000 cổ phiếu HBC, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1.714.264 cổ phiếu, chiếm 0,49% tại HBC.

Theo HBC, ông Nam sinh năm 1976, có trình độ Kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp học Trường Đại học Bách khoa TPHCM - Đại học Quốc gia TPHCM. Ông Nam được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc HBC từ ngày 1/6/2023, sau đó tham gia vào Hội đồng quản trị từ ngày 27/6/2023.

Mới đây, HBC bổ sung nhân sự cho Ban tổng Giám đốc khi bổ nhiệm ông Nguyễn Lâm Văn Trà vào vị trí Phó tổng Giám đốc, kể từ ngày 1/11. Trước đó, ông Trà giữ chức vụ Giám đốc dự án. Ngoài ra, HBC cũng tái ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Kinh Luân trong vai trò Phó tổng Giám đốc.

Kết thúc quý 3/2025, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.122 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024, HBC cho biết hoạt động xây dựng tiếp tục đóng vai trò chủ lực, giúp lợi nhuận gộp tăng 10% lên 66,8 tỷ đồng, dù biên lợi nhuận duy trì ở mức ổn định.

Điểm sáng nổi bật của kỳ này là doanh thu tài chính tăng mạnh hơn 1.100%, đạt 229,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản lãi chậm thanh toán được ghi nhận theo phán quyết của tòa án. Đây là kết quả của những nỗ lực kiên trì trong công tác thu hồi công nợ, đồng thời khẳng định năng lực quản lý thi công xây dựng chuyên nghiệp với hồ sơ pháp lý rất hoàn thiện của Hòa Bình.

Nhờ nguồn thu tài chính đột biến và thu nhập khác tăng, lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 đạt 188,3 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng năm 2025 lại giảm mạnh từ 842 tỷ xuống còn 239,7 tỷ đồng.