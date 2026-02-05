Tỷ phú Griffin: Vị thế đồng USD đã suy giảm phần nào

Giá vàng trong nước và thế giới
Nhà đầu tư, tỷ phú Ken Griffin nhận định rằng trong vòng 12 tháng qua, đồng USD đã mất đi một phần sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư...
Vào cuối tháng 1/2026, đồng USD giảm giá xuống mức thấp nhất 4 năm dưới sức ép từ nhiều yếu tố, bao gồm mối lo về nợ công cao và chính sách tài khóa bất định của Mỹ, kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất, cũng như sức ép chính trị của chính quyền Tổng thống Donald Trump làm lung lay sự độc lập của Fed.
Ông Griffin nói rằng Mỹ vẫn là “một trong những bến đỗ an toàn nhất trên thế giới” và tiếp tục khẳng định sức mạnh địa chính trị theo những cách tích cực, song đồng USD đã chịu những tác động bất lợi nhất định. Nhận định này được đưa ra tại một sự kiện về đầu tư do tờ báo Wall Street Journal tổ chức tại Palm Beach, Florida vào hôm 3/2, khi ông Griffin được hỏi về thách thức đối với vị thế thống trị của đồng USD.
“Các chính sách liên quan tới thuế quan, một vài tuyên bố đao to búa lớn của chính quyền, đã lấy đi một chút hào quang của USD”, ông nói.
Sau khi giảm hơn 10% trong năm 2025, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tiếp tục giảm trong tháng 1 vừa qua trước khi phục hồi trong mấy phiên gần đây. Chỉ số này hiện đã hồi về gần mốc 98 điểm, tăng gần 1,7% trong 5 ngày trở lại đây. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm, chỉ số vẫn giảm hơn 0,4%.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhiều nội dung này, ông Griffin, nhà sáng lập công ty đầu tư Citadel, cho rằng Mỹ cần tăng cường kỷ luật tài khóa, bao gồm trả bớt nợ khối nợ lớn của Chính phủ liên bang - một hệ quả của việc chi tiêu công mạnh tay trong thời kỳ đại dịch Covid-19.
Về thị trường lao động Mỹ, ông cho rằng thị trường này đang “mạnh mẽ một cách hợp lý” và tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại chẳng qua là do một số công ty bắt đầu rút lại chính sách “găm giữ” nhân lực sau đại dịch. Khi được hỏi liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có phải là một nguyên nhân khiến việc làm bị cắt giảm, ông nói các công ty vẫn chưa đạt được sự tăng trưởng năng suất nhờ AI đến mức mạnh tay sa thải lao động là con người.
Vị tỷ phú nổi tiếng trong giới đầu tư ở Phố Wall hoan nghênh việc Tổng thống Trump đề cử ông Kevin Warsh làm chủ tịch Fed tiếp theo. “Lựa chọn này của tổng thống là một sự khẳng định mạnh mẽ rằng Fed sẽ duy trì được sự độc lập cần thiết trong việc ra quyết định chính sách”, ông Griffin nói.
Tuy nhiên, ông Griffin bày tỏ lo ngại về việc Chính phủ Mỹ đóng một vai trò lớn hơn trong nền kinh tế nước này, bao gồm việc Washington mua cổ phần trong các công ty trong khi Mỹ có một “cộng đồng đầu tư mạo hiểm tuyệt vời”. Ông nói thêm rằng sự tham gia của Chính phủ vào các công ty đặt ra rủi ro các CEO “theo một nghĩa nào đó, chịu sự chi phối của hết chính quyền này đến chính quyền khác”.
Vào thứ Năm (5/2), Mỹ và Argentina đạt thỏa thuận một thỏa thuận thương mại và đầu tư quy mô lớn, theo đó nới lỏng các hạn chế đối với hàng hóa của nhau...
Trong bối cảnh kinh tế không gian toàn cầu đang thương mại hóa nhanh, Ấn Độ nổi lên như một trung tâm mới tại châu Á. Với mục tiêu xây dựng nền kinh tế không gian trị giá 44 tỷ USD vào năm 2033, New Delhi coi Singapore là đối tác then chốt để thu hút vốn và công nghệ.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi tâm lý ham thích rủi ro giảm bớt khiến cả cổ phiếu công nghệ và tiền ảo đồng loạt bị bán tháo mạnh...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: