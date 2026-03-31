Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI: Tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới
Đỗ Mến
31/03/2026, 15:25
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử khẳng định cuộc bầu cử đã tạo nền tảng chính trị- pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Chiều 31/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc
tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2026-2031.
CUỘC BẦU CỬ THỰC SỰ LÀ NGÀY HỘI LỚN CỦA TOÀN DÂN
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn,
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết sau quá trình chuẩn bị công phu, kỹ
lưỡng, chủ động, sáng tạo; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ,
chung sức, đồng lòng của đồng bào và cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công
rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là Ngày hội lớn của
toàn dân, được dư luận trong nước và nước ngoài đánh giá cao.
Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn
phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo ông Lê Quang Mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước
có nhiều dấu ấn đặc biệt, tạo nền tảng thuận lợi nhưng cũng đặt ra những yêu cầu
mới cao hơn đối với công tác tổ chức và triển khai thực hiện. Sự kiện chính trị quan trọng này thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước và quốc tế.
Theo đó, cuộc bầu cử được tổ chức với quy mô lớn
nhất từ trước đến nay với sự tham gia của
hơn 76 triệu cử tri tại hơn 72 nghìn khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức rất cao
(99,70%), thể hiện rõ ý thức chính trị và tinh thần trách nhiệm công dân sâu sắc
của nhân dân.
Theo báo
cáo của Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu
Quốc hội khóa XVI và 2.552
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo luật định.
Cuộc bầu cử nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc,
toàn diện, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, trực tiếp và thường xuyên là của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự chỉ đạo,
phối hợp thống nhất, quyết liệt, khoa học
của Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ
tướng Chính phủ và sự vào cuộc đồng bộ của
hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.
Đặc biệt, theo ông Lê Quang Mạnh, đây là kỳ bầu cử có nhiều
điểm mới, thể hiện rõ yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cả về điều kiện tổ chức và phương
thức triển khai thực hiện.
Nhấn mạnh
kết quả đạt được, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết thành công rất tốt đẹp của
cuộc bầu cử đã tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và chế độ; tạo tiền
đề chính trị - pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ
2026–2031.
“Kết quả của cuộc bầu cử là minh chứng rõ nét cho thấy trong
mọi hoàn cảnh, nhất là khi đối mặt với khó khăn, thử thách, các giá trị cốt lõi
làm nên sức mạnh Việt Nam - lòng yêu nước,
truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên tiếp tục được
khơi dậy, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ”, ông Lê Quang Mạnh cho biết thêm.
NHIỀU BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU
Từ thực tiễn tổ chức thành công cuộc bầu cử, ông Lê Quang Mạnh
chỉ ra một số bài học kinh nghiệm.
Một là, bảo
đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện, xuyên suốt của Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng là yếu tố có ý nghĩa quyết định
hàng đầu.
Hai là, tăng
cường sự phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ
chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.
Ba là, chú
trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng toàn diện, sâu rộng,
đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với từng giai đoạn và từng đối tượng.
Bốn là, thực
hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình công tác nhân sự, từ khâu hiệp thương, giới
thiệu người ứng cử, lấy ý kiến nhận xét của cử tri, đến vận động bầu cử, bảo đảm
lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ.
Năm là, nâng
cao chất lượng công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu
cử, nhất là ở cơ sở; bảo đảm đội ngũ tham gia tổ chức bầu cử có bản lĩnh, trách
nhiệm, nắm vững quy định pháp luật, thành thạo nghiệp vụ, giữ vững nguyên tắc
trong các khâu tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu.
Sáu là, đẩy
mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình tổ chức bầu cử, từ công tác chuẩn bị, quản lý dữ liệu đến chỉ đạo, điều hành và
tổng hợp, báo cáo.
Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031
14:30, 30/03/2026
Xác nhận 500 người đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI
19:59, 27/03/2026
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công cho các lãnh đạo Đảng, Chính phủ
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng.
Hà Nội phải giữ bằng được “vận tốc mới”, tạo xu thế phát triển bền vững
Kiểm tra, giám sát đợt 1 cho thấy Hà Nội đã hình thành khí thế mới, nhịp độ mới trong lãnh đạo, điều hành. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Thủ đô giữ vững vận tốc này, biến chuyển biến bước đầu thành xu thế phát triển bền vững.
Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung triển khai 9 nghị quyết chiến lược
Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập trung cao độ triển khai 9 nghị quyết chiến lược; đồng thời lãnh đạo các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chuyển giao nguyên trạng 18 hội về trực thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Chuyển giao 18 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhằm thống nhất đầu mối quản lý, bảo đảm tinh gọn bộ máy và hoạt động ổn định.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Bệnh viện 108 trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân
75 năm qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo cấp cao của nước bạn Lào, Campuchia - nhiệm vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm cao cả....
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: