Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI: Tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử khẳng định cuộc bầu cử đã tạo nền tảng chính trị- pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 31/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

CUỘC BẦU CỬ THỰC SỰ LÀ NGÀY HỘI LỚN CỦA TOÀN DÂN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết sau quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chủ động, sáng tạo; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của đồng bào và cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là Ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và nước ngoài đánh giá cao.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Lê Quang Mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều dấu ấn đặc biệt, tạo nền tảng thuận lợi nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với công tác tổ chức và triển khai thực hiện. Sự kiện chính trị quan trọng này thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước và quốc tế.

Theo đó, cuộc bầu cử được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 76 triệu cử tri tại hơn 72 nghìn khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức rất cao (99,70%), thể hiện rõ ý thức chính trị và tinh thần trách nhiệm công dân sâu sắc của nhân dân.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo luật định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Quốc hội.

Cuộc bầu cử nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp và thường xuyên là của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự chỉ đạo, phối hợp thống nhất, quyết liệt, khoa học của Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, theo ông Lê Quang Mạnh, đây là kỳ bầu cử có nhiều điểm mới, thể hiện rõ yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cả về điều kiện tổ chức và phương thức triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh kết quả đạt được, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đã tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và chế độ; tạo tiền đề chính trị - pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

“Kết quả của cuộc bầu cử là minh chứng rõ nét cho thấy trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi đối mặt với khó khăn, thử thách, các giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh Việt Nam - lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên tiếp tục được khơi dậy, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ”, ông Lê Quang Mạnh cho biết thêm.

NHIỀU BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU

Từ thực tiễn tổ chức thành công cuộc bầu cử, ông Lê Quang Mạnh chỉ ra một số bài học kinh nghiệm.

Một là, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện, xuyên suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng là yếu tố có ý nghĩa quyết định hàng đầu.

Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh. Ảnh: Quốc hội.

Hai là, tăng cường sự phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Ba là, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng toàn diện, sâu rộng, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với từng giai đoạn và từng đối tượng.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình công tác nhân sự, từ khâu hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến nhận xét của cử tri, đến vận động bầu cử, bảo đảm lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là ở cơ sở; bảo đảm đội ngũ tham gia tổ chức bầu cử có bản lĩnh, trách nhiệm, nắm vững quy định pháp luật, thành thạo nghiệp vụ, giữ vững nguyên tắc trong các khâu tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Sáu là, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình tổ chức bầu cử, từ công tác chuẩn bị, quản lý dữ liệu đến chỉ đạo, điều hành và tổng hợp, báo cáo.