Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Vietnam Airlines công bố kết quả tài chính 2025, đảm bảo kết nối và mục tiêu tăng trưởng

Đan Tiên

31/03/2026, 15:08

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025, đồng thời cập nhật tình hình hoạt động Quý I/2026 và định hướng điều hành trong bối cảnh thị trường quốc tế tiếp tục biến động phức tạp do xung đột tại Trung Đông...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025 được công bố ngày 31/3/2026, Vietnam Airlines ghi nhận những kết quả tích cực và vượt kế hoạch trên hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của hãng đạt 121.412 tỷ đồng, đem về mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất lên tới 7.607 tỷ đồng. Trong đó, riêng công ty mẹ đã đóng góp 96.569 tỷ đồng doanh thu và hơn 5.427 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đà tăng trưởng doanh thu ấn tượng này được xây dựng trên nền tảng sản lượng vận thác bứt phá. Trong năm qua, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 156.000 chuyến bay, vận chuyển an toàn hơn 25,6 triệu lượt hành khách và hơn 340.000 tấn hàng hóa. Các chỉ tiêu về sản lượng này đều đồng loạt tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh đột phá phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu đi lại, cũng như hiệu quả trực tiếp từ chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế với quy mô lớn nhất trong lịch sử của hãng. Bên cạnh yếu tố thị trường thuận lợi, Vietnam Airlines đã tối ưu hóa tần suất khai thác, tăng cường kỷ luật điều hành, kiểm soát tốt chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền.

Song song với các chỉ tiêu tài chính, 2025 cũng là năm bản lề để Vietnam Airlines nâng cấp trải nghiệm dịch vụ, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn 5 sao trước năm 2030. Theo đó, hãng đã tiên phong áp dụng làm thủ tục sinh trắc học qua VNeID, ra mắt dịch vụ Internet trên máy bay và giới thiệu mô hình phòng chờ làm thủ tục Check-in Lounge. Những nỗ lực toàn diện này đã mang về cho hãng 30 giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu là 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bước sang năm 2026, ngành hàng không tiếp tục đối diện với nhiều thách thức mới, đặc biệt là áp lực gia tăng của giá nhiên liệu do diễn biến phức tạp của các xung đột tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, dữ liệu hoạt động trong quý I/2026 cho thấy bức tranh tăng trưởng của Vietnam Airlines vẫn được duy trì ổn định.

Ước tính trong 3 tháng đầu năm 2026, hãng đã thực hiện gần 43.000 chuyến bay, tăng 11% so với cùng kỳ. Sản lượng hành khách phục vụ đạt gần 6,9 triệu lượt, tương đương mức tăng gần 12%. Kết quả này bám sát đà phục hồi chung của thị trường khi lượng khách quốc tế trong quý I ước đạt 13,5 triệu lượt (tăng 16%) và khách nội địa đạt khoảng 9,95 triệu lượt (tăng 9,6%).

Để chủ động ứng phó với biến động thị trường từ quý II/2026, Vietnam Airlines đã xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt. Trọng tâm của hãng là tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành để nâng cao hiệu quả sử dụng đội bay.

Với định hướng điều hành sát sao, Vietnam Airlines đặt mục tiêu kiên quyết duy trì đà tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Tổng công ty cam kết tiếp tục đảm bảo vai trò Hãng Hàng không Quốc gia, duy trì kết nối giao thương, du lịch, qua đó đóng góp vào sự ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động.

Vietnam Airlines đổi nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế

07:43, 18/03/2026

Vietnam Airlines đổi nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế

Vietnam Airlines nhấn ga tăng tốc chiến lược phát triển đội tàu bay

11:59, 19/02/2026

Vietnam Airlines nhấn ga tăng tốc chiến lược phát triển đội tàu bay

Vietnam Airlines đầu tư 50 máy bay Boeing 737-8, tăng tốc chiến lược phát triển đội tàu bay

08:42, 19/02/2026

Vietnam Airlines đầu tư 50 máy bay Boeing 737-8, tăng tốc chiến lược phát triển đội tàu bay

Từ khóa:

đầu tư doanh nghiệp hạ tầng - giao thông hàng không

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

LICOGI 18 Riverside: Giải pháp an cư an toàn tại Tây Hải Phòng

Bất động sản

2

Nghiên cứu của UNGCNS và Kantar: Các nền tảng số mở ra con đường giúp phụ nữ tiến tới độc lập tài chính

Doanh nghiệp

3

GEVA: Bệ phóng xuất khẩu xanh cho nông sản Việt vươn ra toàn cầu

Kinh tế xanh

4

Đồng yên Nhật “thoát hiểm” sau cảnh báo can thiệp, USD không ngừng mạnh lên

Thế giới

5

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy