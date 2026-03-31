Vietnam Airlines công bố kết quả tài chính 2025, đảm bảo kết nối và mục tiêu tăng trưởng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025, đồng thời cập nhật tình hình hoạt động Quý I/2026 và định hướng điều hành trong bối cảnh thị trường quốc tế tiếp tục biến động phức tạp do xung đột tại Trung Đông...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025 được công bố ngày 31/3/2026, Vietnam Airlines ghi nhận những kết quả tích cực và vượt kế hoạch trên hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của hãng đạt 121.412 tỷ đồng, đem về mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất lên tới 7.607 tỷ đồng. Trong đó, riêng công ty mẹ đã đóng góp 96.569 tỷ đồng doanh thu và hơn 5.427 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đà tăng trưởng doanh thu ấn tượng này được xây dựng trên nền tảng sản lượng vận thác bứt phá. Trong năm qua, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 156.000 chuyến bay, vận chuyển an toàn hơn 25,6 triệu lượt hành khách và hơn 340.000 tấn hàng hóa. Các chỉ tiêu về sản lượng này đều đồng loạt tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh đột phá phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu đi lại, cũng như hiệu quả trực tiếp từ chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế với quy mô lớn nhất trong lịch sử của hãng. Bên cạnh yếu tố thị trường thuận lợi, Vietnam Airlines đã tối ưu hóa tần suất khai thác, tăng cường kỷ luật điều hành, kiểm soát tốt chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền.

Song song với các chỉ tiêu tài chính, 2025 cũng là năm bản lề để Vietnam Airlines nâng cấp trải nghiệm dịch vụ, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn 5 sao trước năm 2030. Theo đó, hãng đã tiên phong áp dụng làm thủ tục sinh trắc học qua VNeID, ra mắt dịch vụ Internet trên máy bay và giới thiệu mô hình phòng chờ làm thủ tục Check-in Lounge. Những nỗ lực toàn diện này đã mang về cho hãng 30 giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu là 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bước sang năm 2026, ngành hàng không tiếp tục đối diện với nhiều thách thức mới, đặc biệt là áp lực gia tăng của giá nhiên liệu do diễn biến phức tạp của các xung đột tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, dữ liệu hoạt động trong quý I/2026 cho thấy bức tranh tăng trưởng của Vietnam Airlines vẫn được duy trì ổn định.

Ước tính trong 3 tháng đầu năm 2026, hãng đã thực hiện gần 43.000 chuyến bay, tăng 11% so với cùng kỳ. Sản lượng hành khách phục vụ đạt gần 6,9 triệu lượt, tương đương mức tăng gần 12%. Kết quả này bám sát đà phục hồi chung của thị trường khi lượng khách quốc tế trong quý I ước đạt 13,5 triệu lượt (tăng 16%) và khách nội địa đạt khoảng 9,95 triệu lượt (tăng 9,6%).

Để chủ động ứng phó với biến động thị trường từ quý II/2026, Vietnam Airlines đã xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt. Trọng tâm của hãng là tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành để nâng cao hiệu quả sử dụng đội bay.

Với định hướng điều hành sát sao, Vietnam Airlines đặt mục tiêu kiên quyết duy trì đà tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Tổng công ty cam kết tiếp tục đảm bảo vai trò Hãng Hàng không Quốc gia, duy trì kết nối giao thương, du lịch, qua đó đóng góp vào sự ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động.