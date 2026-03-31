Trang chủ Y tế

Triển khai dự án Trung tâm Đào tạo phẫu thuật robot Việt - Trung

Nguyễn Thuấn

31/03/2026, 14:41

Bệnh viện Trung ương Huế vừa ký kết hợp tác với MicroPort MedBot (Trung Quốc) và Hanoi Foreign Medical (HFM), để triển khai dự án thành lập Trung tâm Đào tạo phẫu thuật robot Việt - Trung đầu tiên tại Việt Nam...

Bệnh viện Trung ương Huế ký biên bản ghi nhớ hợp tác thành lập trung tâm đào tạo phẫu thuật robot.

Theo nội dung hợp tác, trung tâm đào tạo phẫu thuật robot chuyên sâu sẽ được đặt tại Bệnh viện Trung ương Huế, với định hướng trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu tại Việt Nam, từng bước mở rộng ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á.

Các bên thống nhất phối hợp xây dựng chương trình đào tạo chuẩn hóa dành cho bác sĩ trong nước và quốc tế; đồng thời triển khai chuyển giao công nghệ robot tiên tiến, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển học thuật chuyên sâu trong lĩnh vực này.

Trong cơ chế vận hành, Bệnh viện Trung ương Huế giữ vai trò chủ trì về chuyên môn và đào tạo; MicroPort MedBot đảm nhiệm cung cấp giải pháp công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật; trong khi HFM phụ trách điều phối và hỗ trợ vận hành trung tâm.

Dự án được triển khai theo nhiều giai đoạn, hướng tới phát triển bền vững, mở rộng quy mô đào tạo và từng bước phổ biến kỹ thuật phẫu thuật robot tại Việt Nam.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, việc thành lập trung tâm không chỉ tạo điều kiện để đội ngũ y tế trong nước tiếp cận các công nghệ hiện đại mà còn góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Đồng thời, đây cũng là bước đi tiếp theo khẳng định vai trò tiên phong của Bệnh viện Trung ương Huế trong việc ứng dụng kỹ thuật cao, đặc biệt là phẫu thuật robot vào điều trị, góp phần nâng tầm vị thế của y tế Việt Nam trong khu vực.

Theo quy hoạch mạng lưới y tế giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, bệnh viện được định hướng phát triển thành một trong sáu bệnh viện công lập ngang tầm quốc tế của Việt Nam.

Bệnh viện Trung ương Huế hiện có quy mô trên 5.000 giường bệnh, gần 4.000 cán bộ viên chức. Theo quy hoạch vừa được Chính phủ phê duyệt, BVTƯ Huế là một trong 6 bệnh viện công trong cả nước được đầu tư ngang tầm quốc tế thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Năm 2025, Bệnh viện thu hút trên 1 triệu 200 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Đặc biệt, số lượng phẫu thuật đạt trên 58.000 ca, đưa Bệnh viện Trung ương Huế trở thành đơn vị đứng thứ ba toàn quốc về số lượt phẫu thuật được thực hiện.

Dấu ấn nổi bật của Bệnh viện Trung ương Huế chính là lĩnh vực y học cao với các thế mạnh như: ghép tạng, ghép tế bào gốc, điều trị ung thư đa mô thức, xạ trị nhi khoa, tim mạch - đột quỵ, hỗ trợ sinh sản - sơ sinh, phẫu thuật nội soi và nội soi can thiệp…

Trong đó, lĩnh vực ghép tạng nổi lên như một dấu ấn đặc biệt, khẳng định năng lực chuyên môn vượt trội, đưa Bệnh viện Trung ương Huế trở thành một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đơn vị này chính thức bước vào lĩnh vực ghép tạng bằng ca ghép thận đầu tiên vào năm 2001. Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện được hơn 2.600 ca ghép tạng, chiếm gần 1/4 tổng số ca ghép tạng của cả nước với nhiều kĩ thuật ngang tầm thế giới.

Hiện, Bệnh viện đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế toàn diện trong đào tạo, chuyển giao kĩ thuật cao (ghép tạng, tim mạch, ung bướu) và nghiên cứu khoa học với các đối tác đến từ các quốc gia có trình độ y học hàng đầu thế giới.

