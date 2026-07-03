Tổng Lãnh sự Nga: Tp.HCM phát triển mạnh sau 50 năm được mang tên Người

Chia sẻ với VnEconomy nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Timur Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố mang tên Người.
Theo ông Sadykov, TP. Hồ Chí Minh đã trải qua một hành trình đặc biệt trong những năm gần đây. Thành phố không chỉ vượt qua những tác động chưa từng có của đại dịch Covid-19 mà còn nhanh chóng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cải cách về tổ chức, quản lý và định hướng phát triển.
Người Nga có một câu ngạn ngữ rất hay: Con đường chỉ hình thành khi có người bước đi. Việt Nam từ lâu đã chứng minh được ý chí, bản lĩnh và tầm nhìn trong quá trình phát triển đất nước. Chính những phẩm chất đó khiến tôi tin tưởng rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hiện thực hóa được các mục tiêu phát triển dài hạn của mình
Nhà ngoại giao Nga bày tỏ sự tin tưởng vào tầm nhìn phát triển mà lãnh đạo thành phố đã đặt ra, trong đó có mục tiêu trở thành một trong 100 đô thị hàng đầu thế giới vào năm 2050.
Theo ông, đây là mục tiêu đầy tham vọng và sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực, song Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần chứng minh năng lực này thông qua việc vượt qua những thử thách lớn như quá trình phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.
"Người Nga có một câu ngạn ngữ rất hay: Con đường chỉ hình thành khi có người bước đi. Việt Nam từ lâu đã chứng minh được ý chí, bản lĩnh và tầm nhìn trong quá trình phát triển đất nước. Chính những phẩm chất đó khiến tôi tin tưởng rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hiện thực hóa được các mục tiêu phát triển dài hạn của mình", ông Sadykov chia sẻ.
Theo Tổng Lãnh sự Nga, việc thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là niềm tự hào lớn lao, mà còn đặt ra trách nhiệm đặc biệt đối với chính quyền và người dân thành phố trong quá trình phát triển.
Ông cho rằng từ một đô thị từng mang dấu ấn thời kỳ thuộc địa, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm công nghiệp, tài chính, thương mại và công nghệ hàng đầu của Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, thành phố luôn giữ vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới, là nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến và mô hình phát triển được nhân rộng trên phạm vi cả nước.
Theo ông Sadykov, trong các lĩnh vực từ quản lý kinh tế, logistics đến quản trị đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh luôn thể hiện vai trò dẫn dắt. Đây là cơ sở để ông tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục đạt những bước tiến mới trong quá trình phát triển.
Trong hơn 5 năm công tác tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Nga ghi nhận sự thay đổi nhanh chóng của Thành phố Hồ Chí Minh, từ sự hình thành các khu đô thị hiện đại, đầu tư hạ tầng giao thông, cải thiện dịch vụ công đến nâng cao chất lượng sống của người dân.
Theo ông, không chỉ quy mô mà cả tốc độ chuyển động của thành phố cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đúng hướng trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Cùng với sự phát triển của thành phố, Nga cũng mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng có thế mạnh và nhu cầu, đặc biệt là khoa học - công nghệ, kỹ thuật, giáo dục, giao thông, đô thị thông minh, logistics, năng lượng và đổi mới sáng tạo.
Về lĩnh vực này, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức của Nga sở hữu nhiều kinh nghiệm và công nghệ có thể chia sẻ với Việt Nam, góp phần hỗ trợ quá trình phát triển trong giai đoạn mới.
Tổng Lãnh sự quán Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định cùng các cơ quan của Nga tại Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và cùng có lợi.
Khép lại nhiệm kỳ công tác, nhà ngoại giao Nga bày tỏ niềm tin rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và phát triển bền vững.
Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ông Sadykov bày tỏ tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị gắn với di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời giữ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và phát triển bền vững.
Tổng Lãnh sự Nga cho biết ông mong có dịp trở lại để chứng kiến một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, năng động và thịnh vượng hơn.
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