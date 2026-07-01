Cánh cửa mới để du lịch Việt Nam khai thác thị trường Nga

Làn sóng du khách Nga trở lại đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các nền tảng AdTech ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xem là công cụ giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu bản địa, thấu hiểu hành vi số để tiếp cận nhóm khách có mức chi tiêu cao…

Hình minh họa.

Theo số liệu từ Yandex Ads, tính đến tháng 5/2026, ngành du lịch Việt Nam đã đón hơn 862.000 lượt khách nói tiếng Nga, sau khi ghi nhận hơn 1,2 triệu lượt trong năm 2025. Riêng bốn tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 142.000 lượt khách từ Nga và các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố nhờ kết nối hàng không. Tháng 5/2026, Đà Nẵng đón chuyến bay charter trực tiếp đầu tiên từ Moscow, đồng thời duy trì nhiều đường bay charter từ Nga và các nước CIS trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10.

Tuy nhiên, cơ hội này cũng đặt ra một thách thức mới. Phần lớn doanh nghiệp du lịch Việt Nam vẫn tiếp cận thị trường Nga bằng các phương thức quảng bá truyền thống hoặc thông qua những nền tảng số không còn là lựa chọn ưu tiên của người dùng Nga.

Trong khi Google và Meta chiếm ưu thế tại nhiều thị trường, người dùng Nga có xu hướng sử dụng các nền tảng bản địa như Yandex để tìm kiếm thông tin, xem nội dung, tra cứu bản đồ và lên kế hoạch du lịch. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt phải thay đổi cách tiếp cận, từ việc đơn thuần quảng bá điểm đến sang thấu hiểu hành vi tìm kiếm thông tin và quá trình ra quyết định của khách hàng trong môi trường số.

DỮ LIỆU BẢN ĐỊA THÀNH LỢI THẾ CẠNH TRANH

Theo dữ liệu của Yandex Ads, hành trình từ khi tìm kiếm thông tin đến lúc đặt vé máy bay hoặc khách sạn của du khách Nga thường kéo dài khoảng 28 ngày. Trong thời gian này, họ liên tục tương tác với nhiều điểm chạm số như công cụ tìm kiếm, bản đồ, nền tảng đánh giá, ứng dụng thời tiết, video và các hệ thống gợi ý nội dung. Điều đó cho thấy quyết định du lịch được hình thành từ rất sớm, trước khi giao dịch diễn ra.

Xu hướng này cũng phản ánh qua dữ liệu tìm kiếm. Trong quý 4/2025, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng từ người dùng nói tiếng Nga tăng 201% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng tìm kiếm liên quan đến khách sạn tại Việt Nam tăng tới 400%. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu xuất hiện ngay từ giai đoạn nghiên cứu thông tin, sớm hơn nhiều so với thời điểm đặt dịch vụ.

Dữ liệu từ Yandex Ads cho thấy một khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế tại Việt Nam đã tăng 2,33 lần tỷ lệ chuyển đổi và gần gấp đôi ROI sau khi triển khai chiến dịch trên nền tảng này. Đáng chú ý, gần 50% người dùng nói tiếng Nga có ý định du lịch Việt Nam thuộc nhóm thu nhập cao và cao cấp, mở ra cơ hội tiếp cận phân khúc khách có mức chi tiêu lớn.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng AdTech ứng dụng AI và dữ liệu bên thứ nhất (first-party data) đang trở thành công cụ giúp doanh nghiệp nhận diện nhu cầu, dự báo hành vi và cá nhân hóa thông điệp theo từng giai đoạn của hành trình khách hàng.

Chia sẻ với VnEconomy, bà Thư Nguyễn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Yandex Ads Việt Nam, cho rằng để tiếp cận hiệu quả du khách Nga, doanh nghiệp cần hiểu cách họ tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch cho chuyến đi. Thành công không nằm ở việc tiếp cận nhiều người hơn mà ở khả năng xác định đúng khách hàng từ giai đoạn đầu, hiểu chính xác nhu cầu và truyền tải thông điệp phù hợp ở từng điểm chạm.

Hiệu quả của cách tiếp cận dựa trên dữ liệu đã được chứng minh tại Việt Nam. Trong chiến dịch quảng bá do Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Yandex Ads triển khai vào tháng 5/2026, cổng thông tin du lịch chính thức của thành phố ghi nhận hơn 1,1 triệu lượt tương tác và 424.000 lượt xem trang chỉ sau một tháng.

Trong đó, Nga cùng các quốc gia CIS có cộng đồng sử dụng tiếng Nga phổ biến như Belarus, Kazakhstan và Uzbekistan đóng góp hơn một nửa tổng lượng truy cập, riêng thị trường Nga chiếm 52% tổng số người dùng hoạt động.

THỊ TRƯỜNG ADTECH VIỆT NAM BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN CHUYỂN MÌNH

Theo đại diện Yandex Ads, thị trường AdTech Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Đây không còn đơn thuần là câu chuyện theo kịp các thị trường phát triển, mà ở một số khía cạnh, Việt Nam đang thể hiện tốc độ phát triển và khả năng thích ứng rất nhanh.

Minh chứng ở quy mô thị trường quảng cáo số Việt Nam được dự báo tăng từ khoảng 1,3 - 1,4 tỷ USD năm 2025 lên gần 2,9 tỷ USD vào năm 2030. Tổng chi tiêu cho quảng cáo kỹ thuật số có thể đạt 5,4 tỷ USD vào năm 2026 và vượt 7 tỷ USD vào năm 2029, thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

Hiện Việt Nam có khoảng 85 - 86 triệu người dùng Internet, tương đương tỷ lệ thâm nhập khoảng 84%, cùng gần 79 triệu người dùng mạng xã hội. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng AI cũng tăng từ 21% lên 23,5% trong năm 2025, trong khi khoảng 78% người dùng Internet đã từng tương tác với các nền tảng AI.

Trên phạm vi toàn cầu, AI cũng đang thúc đẩy ngành quảng cáo chuyển từ mô hình nhắm mục tiêu truyền thống sang dự báo nhu cầu và cá nhân hóa trải nghiệm theo thời gian thực. Theo bà Echo Lu, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tigerobo Tech, hầu hết các chức năng cốt lõi của ngành quảng cáo như sáng tạo nội dung, nhắm mục tiêu, mua quảng cáo tự động đến phân tích dữ liệu hiện đều được AI hỗ trợ.

Trong khi đó, ông Hazem Karkoutly, Giám đốc điều hành Adbreeze, cho biết AI đang được ứng dụng rộng rãi tại Trung Đông trong phân tích thị trường địa phương, tạo nội dung đa ngôn ngữ và tối ưu hóa chiến dịch theo thời gian thực. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh công nghệ chưa thể khai thác hết tiềm năng tại những thị trường đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về văn hóa và hành vi tiêu dùng.

Dữ liệu từ Yandex Ads cho thấy các công nghệ AI đã giúp nâng cao hiệu quả tổng thể của hệ thống quảng cáo thêm 38% trong năm 2025. Hiện 82% ngân sách quảng cáo trên Yandex Direct được tối ưu hóa bằng AI, trong khi 90% nhà tiếp thị sử dụng AI để xây dựng, tối ưu và phân tích chiến dịch.

“AI đang tạo ra sân chơi bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn không có nhiều nguồn lực để mở rộng thị trường quốc tế. Đối với ngành du lịch, công nghệ giúp các thương hiệu nhận diện khách hàng tiềm năng sớm hơn, cá nhân hóa thông điệp xuyên suốt hành trình khám phá và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi mà không cần gia tăng tương ứng chi phí thu hút khách hàng”, đại diện Yandex Ads Việt Nam nhận định.

Có thể thấy, tương lai của quảng cáo du lịch không nằm ở việc hiển thị nhiều quảng cáo hơn mà ở khả năng xuất hiện đúng thời điểm nhu cầu du lịch bắt đầu hình thành. Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi cách vận hành của ngành quảng cáo toàn cầu, năng lực dự báo nhu cầu và cá nhân hóa trải nghiệm sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng, giúp doanh nghiệp du lịch Việt Nam khai thác hiệu quả thị trường khách Nga cũng như các nhóm khách quốc tế có hành vi số đặc thù.