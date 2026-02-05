Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm trước thềm thượng đỉnh

Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo "rất tuyệt vời và sâu sắc"...

Vào thứ Tư (4/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm, trao đổi về vấn đề thương mại, an ninh, Đài Loan và chuyến thăm cấp nhà nước dự kiến của ông Trump tới Trung Quốc vào tháng 4 tới.

Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo "rất tuyệt vời và sâu sắc".

“Mọi thứ đều rất tích cực. Quan hệ của tôi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cực kỳ tốt và cả hai đều nhận ra việc duy trì điều đó quan trọng thế nào”, ông Trump chia sẻ, đồng thời xác nhận sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4 tới.

Ông Trump cũng cho biết ông Tập sẽ cân nhắc nâng lượng mua đậu tương Mỹ của Trung Quốc trong vụ mùa hiện tại lên 20 triệu tấn, từ mức 12 triệu tấn đã cam kết.

Trong khi đó, một tài khoản chính thức của Chính phủ Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói rằng ông “đặc biệt coi trọng” quan hệ Trung - Mỹ. Thông cáo từ phía Trung Quốc về cuộc điện đàm nhấn mạnh cam kết của ông Tập trong việc tăng cường hợp tác song phương và đẩy mạnh đối thoại. Bắc Kinh đồng thời cảnh báo về việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan.

Cuộc điện đàm diễn ra vài giờ sau cuộc gặp trực tuyến giữa ông Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin và là cuộc trao đổi đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung kể từ tháng 11 năm ngoái.

Thời gian qua, ông Trump nhiều lần lấy Trung Quốc làm lý do cho các động thái cứng rắn nhằm vào Canada, Greenland và Venezuela. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, ông Trump tỏ ra mềm mỏng hơn trong cách tiếp cận với Bắc Kinh.

“Cả hai bên đều phát tín hiệu muốn duy trì ổn định quan hệ Mỹ - Trung”, bà Bonnie Glaser, chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu German Marshall Fund of the United States (GMF), nhận xét với hãng tin Reuters.

Các vấn đề kinh tế tiếp tục là điểm nóng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Trump xem thuế quan với hàng hóa nhập khẩu là một trụ cột trong chiến lược đưa việc làm sản xuất trở lại nước Mỹ. Trong ngày 4/2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance công bố kế hoạch thành lập một khối thương mại giữa các nước đồng minh trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng. Động thái này nhằm giảm đòn bẩy của Trung Quốc trong đàm phán với Mỹ, vốn đến từ việc Bắc Kinh kiểm soát nhiều khoáng sản quan trọng.

Theo các nhà phân tích, trước chuyến thăm của ông Trump vào tháng 4, Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách thống nhất một số điểm để duy trì ổn định mối quan hệ. Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp là vào tháng 10 năm ngoái tại Hàn Quốc, khi hai bên đạt thỏa thuận “đình chiến” thương mại và hiện vẫn đang hiệu lực.

Đậu tương cũng là một tâm điểm vì nông dân Mỹ - vốn đang gặp khó - là nhóm cử tri quan trọng với ông Trump, còn Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Do căng thẳng thương mại, xuất khẩu đậu tương Mỹ năm nay giảm xuống mức thấp nhất 14 năm. Ngay sau các tín hiệu về khả năng Trung Quốc mua thêm đậu tương Mỹ, giá hợp đồng tương lai đậu tương trên sàn giao dịch Chicago phiên 4/2 bật tăng hơn 3%, lên mức cao nhất 2 tháng.

Theo ông Trump, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về vấn đề Iran, cuộc chiến của Nga ở Ukraine, việc Trung Quốc nhập khẩu động cơ máy bay và dầu khí.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc là khách mua dầu lớn nhất của Venezuela. Caracas nhận được các khoản cho vay lớn từ Bắc Kinh và trả nợ bằng dầu.