Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Mỹ tiết lộ các chủ sở hữu tiềm năng của TikTok Mỹ

Ngọc Trang

22/09/2025, 11:44

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đây là những người Mỹ yêu nước và thực sự tuyệt vời...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “ông trùm” truyền thông Rupert Murdoch và con trai Lachlan Murdoch có thể sẽ tham gia vào thương vụ mua lại TikTok để duy trì hoạt động của nền tảng chia sẻ video ngắn này tại Mỹ.

“Lachlan Murdoch, Rupert Murdoch có thể sẽ tham gia vào nhóm”, ông Trump chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Fox News ngày 21/9 khi đề cập tới nhóm chủ sở hữu tiềm năng của TikTok.

Ngoài hai cha con nhà Murdoch, ông Trump cho biết một số nhà đầu tư tiềm năng khác của thương vụ này có thể gồm ông Larry Ellison, người sáng lập tập đoàn công nghệ Oracle và ông Michael Dell, CEO công ty công nghệ Dell Technologies.

“Còn có một vài người khác nữa, những người thực sự tuyệt vời và vô cùng nổi tiếng. Họ cũng là những người Mỹ yêu nước. Họ yêu đất nước này. Vì vậy, tôi cho rằng họ sẽ làm rất tốt”, ông Trump tiếp tục.

Theo một nguồn tin thân cận của hãng tin CNBC, ông Lachlan Murdoch có thể sẽ không tham gia thương vụ TikTok với vai trò nhà đầu tư cá nhân mà Fox Corporation - công ty mà ông đang giữ chức chủ tịch kiêm CEO - sẽ tham gia.

Phát biểu của ông Trump được ra trong bối cảnh vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về thỏa thuận cho phép TikTok - hiện thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance - tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật theo đó cấm hoạt động của TikTok tại Mỹ do lo ngại về an ninh quốc gia, trừ phi ByteDance thoái vốn khỏi các tài sản của nền tảng này tại Mỹ.

Thứ Sáu tuần trước (19/9), sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc, ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc duyệt thỏa thuận bán TikTok tại Mỹ và hai bên dự kiến sẽ ký kết trong thời gian tới. 

Theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ, thời hạn ban đầu để TikTok hoàn tất bán tài sản cho các nhà đầu tư Mỹ là tháng 1/2025. Tuy nhiên, sau khi lên nhậm chức, ông Trump đã lùi thời hạn này nhiều lần để tìm kiếm nhà đầu tư.

Hôm thứ Bảy, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết theo thỏa thuận này, 6 trong số 7 thành viên ban giám đốc của TikTok tại Mỹ sẽ là người Mỹ.

Theo một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ, thuật toán TikTok “sẽ được bảo mật, đào tạo lại và vận hành tại Mỹ, nằm ngoài tầm kiểm soát của ByteDance".

"Thuật toán đề xuất nội dung của TikTok sẽ được đào tạo lại từ đầu, đồng thời được xem xét và phân tích dưới sự giám sát của Mỹ, không được chia sẻ ra bên ngoài nước Mỹ”, vị quan chức này chia sẻ với hãng tin Reuters.

Ngoài ra, tất cả dữ liệu về người dùng Mỹ phải được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng điện toán đám mây do Oracle vận hành.

Sau cuộc điện đàm với ông Tập tuần trước, ông Trump nói rằng “thỏa thuận đang trên đà hoàn tất và các nhà đầu tư đã sẵn sàng. Tuy nhiên, trong một tuyên bố, Bắc Kinh cho biết hai bên vẫn còn nhiều bất đồng trong các cuộc đàm phán.

“Lập trường của Trung Quốc trong vấn đề TikTok rất rõ ràng: Chính phủ Trung Quốc tôn trọng ý chí của các doanh nghiệp và hài lòng khi các doanh nghiệp tiến hành đàm phán kinh doanh dựa trên các nguyên tắc thị trường và đạt được các giải pháp tuân thủ pháp luật Trung Quốc cũng như cân bằng lợi ích", hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc nêu rõ.

Tân Hoa Xã cũng cho biết Bắc Kinh hy vọng phía Mỹ sẽ cung cấp môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm duyệt thỏa thuận TikTok

08:44, 20/09/2025

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm duyệt thỏa thuận TikTok

Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

14:26, 28/08/2025

Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

Sóng gió ập đến với cổ phiếu mạng xã hội, "tội đồ" là TikTok?

11:07, 08/06/2022

Sóng gió ập đến với cổ phiếu mạng xã hội,

Từ khóa:

Donald Trump Tiktok tổng thống Mỹ

Đọc thêm

Châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga

Châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga

Ủy ban châu Au (EC) vừa đề xuất gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Moscow và Kiev...

Thách thức kinh tế chồng chất, Argentina rút 1 tỷ USD dự trữ để bảo vệ tỷ giá

Thách thức kinh tế chồng chất, Argentina rút 1 tỷ USD dự trữ để bảo vệ tỷ giá

Argentina đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng khi Chính phủ của Tổng thống Javier Milei phải đối mặt với áp lực lớn từ thị trường tài chính...

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 22/9 giữ nguyên lãi suất tháng thứ tư liên tiếp, dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiến hành hạ lãi suất vào tuần trước...

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng nhập khẩu

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng nhập khẩu

Trong một bài phát biểu trước công chúng ngày Chủ nhật (21/9), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng hóa nhập khẩu và chuyển sang dùng hàng sản xuất nội địa...

BOJ có kế hoạch bán bớt tài sản

BOJ có kế hoạch bán bớt tài sản

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã công bố quyết định quan trọng về việc bắt đầu bán bớt lượng chứng chỉ quỹ ETF trong danh mục tài sản của cơ quan này...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Thế giới

2

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Thế giới

3

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

Thế giới

4

Tấn công mạng gây gián đoạn tại nhiều sân bay lớn của châu Âu

Kinh tế số

5

Bộ đôi Sinh Lời VIB - Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền, lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy