Tổng thống Mỹ tiết lộ các chủ sở hữu tiềm năng của TikTok Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đây là những người Mỹ yêu nước và thực sự tuyệt vời...

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “ông trùm” truyền thông Rupert Murdoch và con trai Lachlan Murdoch có thể sẽ tham gia vào thương vụ mua lại TikTok để duy trì hoạt động của nền tảng chia sẻ video ngắn này tại Mỹ.

“Lachlan Murdoch, Rupert Murdoch có thể sẽ tham gia vào nhóm”, ông Trump chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Fox News ngày 21/9 khi đề cập tới nhóm chủ sở hữu tiềm năng của TikTok.

Ngoài hai cha con nhà Murdoch, ông Trump cho biết một số nhà đầu tư tiềm năng khác của thương vụ này có thể gồm ông Larry Ellison, người sáng lập tập đoàn công nghệ Oracle và ông Michael Dell, CEO công ty công nghệ Dell Technologies.

“Còn có một vài người khác nữa, những người thực sự tuyệt vời và vô cùng nổi tiếng. Họ cũng là những người Mỹ yêu nước. Họ yêu đất nước này. Vì vậy, tôi cho rằng họ sẽ làm rất tốt”, ông Trump tiếp tục.

Theo một nguồn tin thân cận của hãng tin CNBC, ông Lachlan Murdoch có thể sẽ không tham gia thương vụ TikTok với vai trò nhà đầu tư cá nhân mà Fox Corporation - công ty mà ông đang giữ chức chủ tịch kiêm CEO - sẽ tham gia.

Phát biểu của ông Trump được ra trong bối cảnh vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về thỏa thuận cho phép TikTok - hiện thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance - tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật theo đó cấm hoạt động của TikTok tại Mỹ do lo ngại về an ninh quốc gia, trừ phi ByteDance thoái vốn khỏi các tài sản của nền tảng này tại Mỹ.

Thứ Sáu tuần trước (19/9), sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc, ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc duyệt thỏa thuận bán TikTok tại Mỹ và hai bên dự kiến sẽ ký kết trong thời gian tới.

Theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ, thời hạn ban đầu để TikTok hoàn tất bán tài sản cho các nhà đầu tư Mỹ là tháng 1/2025. Tuy nhiên, sau khi lên nhậm chức, ông Trump đã lùi thời hạn này nhiều lần để tìm kiếm nhà đầu tư.

Hôm thứ Bảy, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết theo thỏa thuận này, 6 trong số 7 thành viên ban giám đốc của TikTok tại Mỹ sẽ là người Mỹ.

Theo một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ, thuật toán TikTok “sẽ được bảo mật, đào tạo lại và vận hành tại Mỹ, nằm ngoài tầm kiểm soát của ByteDance".

"Thuật toán đề xuất nội dung của TikTok sẽ được đào tạo lại từ đầu, đồng thời được xem xét và phân tích dưới sự giám sát của Mỹ, không được chia sẻ ra bên ngoài nước Mỹ”, vị quan chức này chia sẻ với hãng tin Reuters.

Ngoài ra, tất cả dữ liệu về người dùng Mỹ phải được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng điện toán đám mây do Oracle vận hành.

Sau cuộc điện đàm với ông Tập tuần trước, ông Trump nói rằng “thỏa thuận đang trên đà hoàn tất và các nhà đầu tư đã sẵn sàng. Tuy nhiên, trong một tuyên bố, Bắc Kinh cho biết hai bên vẫn còn nhiều bất đồng trong các cuộc đàm phán.

“Lập trường của Trung Quốc trong vấn đề TikTok rất rõ ràng: Chính phủ Trung Quốc tôn trọng ý chí của các doanh nghiệp và hài lòng khi các doanh nghiệp tiến hành đàm phán kinh doanh dựa trên các nguyên tắc thị trường và đạt được các giải pháp tuân thủ pháp luật Trung Quốc cũng như cân bằng lợi ích", hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc nêu rõ.

Tân Hoa Xã cũng cho biết Bắc Kinh hy vọng phía Mỹ sẽ cung cấp môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Mỹ.