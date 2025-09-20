Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm duyệt thỏa thuận TikTok

Ngày thứ Sáu (19/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm để thảo luận về thỏa thuận giúp duy
trì hoạt động của ứng dụng video ngắn TikTok tại Mỹ.
Sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết ông Tập “đã duyệt thỏa
thuận” chuyển nhượng TikTok Mỹ sang cho các chủ sở hữu Mỹ.
“Tôi đã có một cuộc gọi tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình. Chúng tôi đã duyệt thỏa thuận TikTok”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng
sau cuộc điện đàm.
Tổng thống Mỹ cho biết cuộc trò chuyện giữa ông và nhà lãnh đạo
Trung Quốc kéo dài gần hai giờ và bước tiếp theo sẽ là ký thỏa thuận.
Thỏa thuận này có thể khép lại nỗ lực nhiều năm qua của Washington
nhằm tách TikTok Mỹ khỏi công ty mẹ Bytedance tại Trung Quốc.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cũng bày tỏ tin tưởng rằng
thỏa thuận này sẽ giải phóng TikTok khỏi sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc,
dù ByteDance phủ nhận Bắc Kinh can thiệp ứng dụng.
“Chúng tôi sẽ kiểm soát rất chặt và đây là một điều tuyệt vời,
có giá trị to lớn với TikTok”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.
Trước đó, Quốc hội Mỹ đã đặt thời hạn để công ty mẹ ByteDance chuyển nhượng tài sản của TikTok Mỹ cho một thực thể Mỹ, nếu không ứng dụng này sẽ phải dừng hoạt động vào tháng 1/2025. Sau khi lên nhậm chức, ông Trump đã lùi thời hạn này vài lần để tìm kiểm chủ sở hữu mới cho TikTok.
Ông Trump lo ngại rằng việc cấm
ứng dụng này sẽ khiến số lượng người dùng khổng lồ trên TikTok tức giận và làm
gián đoạn các hoạt động truyền thông chính trị.
“Tôi thích TikTok. Ứng dụng này đã giúp tôi được bầu. TikTok
có giá trị rất lớn. Mỹ nắm giá trị đó trong tay vì chúng tôi phê duyệt ứng dụng
này", ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 18/8.
Hiện tại, những câu hỏi lớn xoay quanh thỏa thuận TikTok vẫn
chưa được giải đáp. Hiện chưa rõ cấu trúc sở hữu chính xác của công ty sau khi
chuyển nhượng cho Mỹ, Trung Quốc sẽ kiểm soát ở mức độ nào hoặc liệu
Quốc hội Mỹ có chấp thuận thỏa thuận này không.
Một số nguồn tin thân cận của
Reuters cho biết TikTok Mỹ sẽ vẫn sử dụng thuật toán của ByteDance. Tuy nhiên, điều này có thể khiến các nhà lập pháp Mỹ lo ngại rằng Bắc Kinh có thể
theo dõi người dùng Mỹ và thực hiện các hành động gây ảnh hưởng thông qua ứng dụng.
Trong khi đó, phía Trung Quốc nhiều lần khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy ứng dụng
này gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia.
Theo một quan chức Mỹ, trong cuộc điện đàm đầu tiên sau ba
tháng ngày 19/9, ông Trump và ông Tập cũng thảo luận về một số vấn đề thương mại. Các vấn đề quan trọng khác đang được hai bên tìm cách giải
quyết là cạnh tranh về con chip và công nghệ tiên tiến khác.
Washington muốn Trung
Quốc mua đậu nành Mỹ và máy bay Boeing nhiều hơn, đồng thời có biện pháp xử lý
tình trạng nhập lậu chất gây nghiện fentanyl vào Mỹ. Trong khi đó, Bắc Kinh sử dụng đất hiếm như một dòn bẩy để gây áp lực với Mỹ trong các cuộc đàm phán. Trung Quốc hiện chiếm hơn 90% sản lượng đất hiếm toàn cầu.
Kể từ khi tái đắc cử vào tháng 1, ông Trump đã tăng thuế
quan mạnh và nhắm thẳng vào nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Trung Quốc. Điều
này thúc đẩy Bắc Kinh đáp trả tương tự. Hai bên đã leo thang thuế quan với hàng
hóa của nhau lên các mức ba con số vào tháng 4 nhưng đang tạm thời giảm xuống để
đàm phán thương mại.