Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm duyệt thỏa thuận TikTok

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hai bên cũng đang thảo luận về một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Trump và ông Tập tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10...

Ngày thứ Sáu (19/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm để thảo luận về thỏa thuận giúp duy trì hoạt động của ứng dụng video ngắn TikTok tại Mỹ.

Sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết ông Tập “đã duyệt thỏa thuận” chuyển nhượng TikTok Mỹ sang cho các chủ sở hữu Mỹ.

“Tôi đã có một cuộc gọi tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã duyệt thỏa thuận TikTok”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc điện đàm.

Tổng thống Mỹ cho biết cuộc trò chuyện giữa ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc kéo dài gần hai giờ và bước tiếp theo sẽ là ký thỏa thuận.

Thỏa thuận này có thể khép lại nỗ lực nhiều năm qua của Washington nhằm tách TikTok Mỹ khỏi công ty mẹ Bytedance tại Trung Quốc.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cũng bày tỏ tin tưởng rằng thỏa thuận này sẽ giải phóng TikTok khỏi sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc, dù ByteDance phủ nhận Bắc Kinh can thiệp ứng dụng.

“Chúng tôi sẽ kiểm soát rất chặt và đây là một điều tuyệt vời, có giá trị to lớn với TikTok”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã đặt thời hạn để công ty mẹ ByteDance chuyển nhượng tài sản của TikTok Mỹ cho một thực thể Mỹ, nếu không ứng dụng này sẽ phải dừng hoạt động vào tháng 1/2025. Sau khi lên nhậm chức, ông Trump đã lùi thời hạn này vài lần để tìm kiểm chủ sở hữu mới cho TikTok.

Ông Trump lo ngại rằng việc cấm ứng dụng này sẽ khiến số lượng người dùng khổng lồ trên TikTok tức giận và làm gián đoạn các hoạt động truyền thông chính trị.

“Tôi thích TikTok. Ứng dụng này đã giúp tôi được bầu. TikTok có giá trị rất lớn. Mỹ nắm giá trị đó trong tay vì chúng tôi phê duyệt ứng dụng này", ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 18/8.

Hiện tại, những câu hỏi lớn xoay quanh thỏa thuận TikTok vẫn chưa được giải đáp. Hiện chưa rõ cấu trúc sở hữu chính xác của công ty sau khi chuyển nhượng cho Mỹ, Trung Quốc sẽ kiểm soát ở mức độ nào hoặc liệu Quốc hội Mỹ có chấp thuận thỏa thuận này không.

Một số nguồn tin thân cận của Reuters cho biết TikTok Mỹ sẽ vẫn sử dụng thuật toán của ByteDance. Tuy nhiên, điều này có thể khiến các nhà lập pháp Mỹ lo ngại rằng Bắc Kinh có thể theo dõi người dùng Mỹ và thực hiện các hành động gây ảnh hưởng thông qua ứng dụng. Trong khi đó, phía Trung Quốc nhiều lần khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy ứng dụng này gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia.

Theo một quan chức Mỹ, trong cuộc điện đàm đầu tiên sau ba tháng ngày 19/9, ông Trump và ông Tập cũng thảo luận về một số vấn đề thương mại. Các vấn đề quan trọng khác đang được hai bên tìm cách giải quyết là cạnh tranh về con chip và công nghệ tiên tiến khác.

Washington muốn Trung Quốc mua đậu nành Mỹ và máy bay Boeing nhiều hơn, đồng thời có biện pháp xử lý tình trạng nhập lậu chất gây nghiện fentanyl vào Mỹ. Trong khi đó, Bắc Kinh sử dụng đất hiếm như một dòn bẩy để gây áp lực với Mỹ trong các cuộc đàm phán. Trung Quốc hiện chiếm hơn 90% sản lượng đất hiếm toàn cầu.

Kể từ khi tái đắc cử vào tháng 1, ông Trump đã tăng thuế quan mạnh và nhắm thẳng vào nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Trung Quốc. Điều này thúc đẩy Bắc Kinh đáp trả tương tự. Hai bên đã leo thang thuế quan với hàng hóa của nhau lên các mức ba con số vào tháng 4 nhưng đang tạm thời giảm xuống để đàm phán thương mại.