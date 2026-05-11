Tổng thống Putin: Cuộc chiến tại Ukraine sắp kết thúc

Hoài Thu

11/05/2026, 11:02

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc chiến tại Ukraine đang giảm nhiệt, sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về thỏa thuận hòa bình...

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ duyệt binh ngày 9/5 ở Moscow - Ảnh: Getty Images
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ duyệt binh ngày 9/5 ở Moscow - Ảnh: Getty Images

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố cuộc chiến tại Ukraine “đang đi đến hồi kết”, dù ngày đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên do Mỹ làm trung gian vẫn ghi nhận cáo buộc vi phạm từ cả Nga và Ukraine. Cùng thời điểm, Nga tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow với quy mô nhỏ hơn so với thông lệ.

Phát biểu tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow ngày thứ Bảy (9/5), ông Putin cho biết cuộc chiến giữa Nga với Ukraine đang giảm nhiệt. Ông cũng nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu cuộc gặp nhằm hoàn tất một thỏa thuận hòa bình dài hạn.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh Moscow sẵn sàng đàm phán về các dàn xếp an ninh mới cho châu Âu, nhưng đồng thời tiếp tục chỉ trích việc phương Tây hỗ trợ Kyiv.

Trong nhiều năm qua, ông Putin đã nhiều lần sử dụng ký ức về chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai như một phần quan trọng trong thông điệp chính trị của mình. Ông cũng thường viện dẫn sự kiện lịch sử này để củng cố lập luận cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Nga thường tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng với quy mô lớn tại Moscow. Tuy nhiên, sau một loạt cuộc tấn công tầm xa của Ukraine trong những tuần gần đây, Điện Kremlin đã tăng cường các biện pháp an ninh và thu hẹp quy mô lễ kỷ niệm năm nay.

Trả lời báo giới sau lễ duyệt binh, khi được hỏi liệu phương Tây đã đi quá xa trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine hay chưa, ông Putin cáo buộc các nước này gia tăng đối đầu với Nga.

“Họ đã bắt đầu leo thang đối đầu với Nga và tình trạng này vẫn tiếp diễn đến nay. Tôi cho rằng cuộc xung đột đang đi đến hồi kết, nhưng đây vẫn là vấn đề nghiêm trọng”, ông Putin phát biểu.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine tại một nước thứ ba, nhưng chỉ khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng đã được thống nhất.

“Cuộc gặp đó nên là bước cuối cùng để chốt thỏa thuận, chứ không phải là nơi bắt đầu quá trình đàm phán”, ông Putin nói.

Sau khi các đề xuất ngừng bắn trước đó từ cả Nga và Ukraine không mang lại kết quả, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (8/5) thông báo hai bên sẽ bắt đầu lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày từ thứ Bảy.

Tuy nhiên, sau đó, Moscow và Kiev tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Dù vậy, tính tới ngày Chủ nhật, chưa có cuộc tấn công lớn nào được báo cáo.

“Hy vọng đây là bước khởi đầu để chấm dứt một cuộc chiến kéo dài, gây nhiều thương vong và vô cùng khốc liệt”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông cũng cho biết lệnh ngừng bắn sẽ đi kèm một đợt trao đổi tù binh.

Theo thỏa thuận, Nga và Ukraine cũng nhất trí trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Putin hôm thứ Bảy nói rằng Nga vẫn chưa nhận được đề xuất nào từ Ukraine về kế hoạch trao đổi này. Điện Kremlin cho biết hiện chưa có kế hoạch gia hạn lệnh ngừng bắn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày Chủ nhật, ông Zelensky cho biết Kiev vẫn đang trao đổi với phía Mỹ về các bảo đảm nhằm thực thi những thỏa thuận gần đây do Tổng thống Mỹ công bố.

Cuộc chiến của Nga tại Ukraine hiện đã bước sang năm thứ 5, trở thành cuộc xung đột gây thương vong lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Các nỗ lực đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt giao tranh giữa Nga và Ukraine gần như dậm chân kể từ tháng 2, sau khi Washington chuyển trọng tâm sang chiến sự Iran.

Những quốc gia đang nợ IMF nhiều nhất, Argentina và Ukraine dẫn đầu

Ukraine: Nông dân gặp khó đủ đường vì hai cuộc chiến diễn ra đồng thời

Reuters: Sản lượng dầu của Nga giảm mạnh nhất 6 năm

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

