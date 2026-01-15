Tổng thống Trump áp thuế quan 25% lên một số loại chip

Quyết định tăng thuế quan được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang thúc đẩy sản xuất công nghệ tại Mỹ và củng cố vị thế dẫn đầu của nước này trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI)...

Theo thông tin từ Nhà Trắng, ngày 15/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký quyết định áp thuế quan 25% đối với “một số loại con chip điện toán tiên tiến”. Danh mục chịu thuế bao gồm con chip H200 của hãng chế tạo chip Nvidia và MI325X của hãng chế tạo chip AMD.

Nhà Trắng cho biết các loại nhập khẩu phục vụ mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng công nghệ tại Mỹ sẽ được miễn trừ thuế quan mới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tiêu chí cụ thể để được hưởng cơ chế miễn trừ này.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết trong thời gian tới, ông Trump có thể mở rộng phạm vi áp thuế quan, bao gồm cả chất bán dẫn nhập khẩu và các sản phẩm dẫn xuất từ nhóm hàng này.

Quyết định tăng thuế quan được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang thúc đẩy sản xuất công nghệ tại Mỹ và củng cố vị thế dẫn đầu của nước này trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Khi công bố quyết định áp thuế quan nói trên, ông Trump viện dẫn các lo ngại về an ninh quốc gia và thẩm quyền theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 - cơ chế cho phép tổng thống áp thuế quan với một số sản phẩm cụ thể nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho CNN, Nvidia hoan nghênh động thái của chính quyền ông Trump, cho rằng quyết định này tạo điều kiện để ngành chip Mỹ cạnh tranh, qua đó mang lại nhiều việc làm có thu nhập cao và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Đây không phải lần đầu ông Trump sử dụng cơ chế miễn trừ thuế quan như một công cụ nhằm khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất tại Mỹ. Tháng 8 năm ngoái, ông từng dọa áp thuế quan 100% với con chip và chất bán dẫn nhập khẩu, nhưng nói sẽ miễn trừ cho các công ty cam kết đầu tư sản xuất trong nước.

Trong nhiệm kỳ thứ hai này, ông Trump coi AI là một trụ cột chính sách khi ký nhiều sắc lệnh điều hành liên quan và công bố kế hoạch hành động về AI nhằm nới lỏng quy định, đồng thời thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ. Dù vậy, một số ý kiến - trong đó có CEO Jensen Huang của Nvidia - từng chỉ trích việc siết kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc, cho rằng các hạn chế này chỉ càng khiến Trung Quốc đẩy nhanh đổi mới sáng tạo công nghệ.

Diễn biến này đẩy nhiều các công ty hàng đầu ngành chip Mỹ, đặc biệt là Nvidia vào tâm điểm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Cũng trong tháng 8, Nvidia và AMD cho biết sẽ nộp 15% doanh thu từ hoạt động bán con chip tại Trung Quốc cho Chính phủ Mỹ, nhưng thỏa thuận này được cho là chỉ áp dụng với các dòng con chip đời cũ của hai công ty.

Với con chip H200, ông Trump cho biết Nvidia vẫn có thể bán tại Trung Quốc, nhưng Chính phủ Mỹ sẽ thu 25% doanh thu từ hoạt động này.

Trước đó, hồi tháng 2, ông Trump nói muốn áp thuế quan 25% với con chip ngay từ tháng 4. Tuy nhiên, phải vài tháng sau chính phủ Mỹ mới chính thức khởi động cuộc điều tra về con chip nhập khẩu - một bước đi cần thiết để tiến tới áp thuế quan theo Mục 232. Nhóm thuế quan này tách biệt với thuế quan đối ứng đang được áp đặt với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ.