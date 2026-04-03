Tổng thống Trump áp thuế quan dược phẩm, điều chỉnh thuế quan với nhiều kim loại

Theo giới phân tích, đợt thuế quan mới được cho là nhằm bù lại một phần nguồn thu
bị mất sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng hồi tháng 2. Tuy nhiên, một
số nhóm doanh nghiệp cảnh báo quyết định này có thể đẩy chi phí tăng thêm,
trong bối cảnh chiến sự với Iran đã làm giá năng lượng leo thang và gây thêm sức
ép lớn với người tiêu dùng.
Trong văn bản công bố kết quả cuộc điều tra an ninh quốc gia
về nhập khẩu dược phẩm, ông Trump cho biết
các hãng dược nước ngoài bán thuốc được bảo hộ sáng chế phải ký thỏa thuận với
Chính phủ Mỹ để hạ giá thuốc kê đơn, đồng thời cam kết chuyển hoạt động sản xuất
sang Mỹ.
Theo một quan chức Chính phủ Mỹ, doanh nghiệp chỉ được miễn
hoàn toàn thuế quan nếu cùng lúc đáp ứng cả hai điều kiện trên. Nếu chỉ chuyển
một phần hoạt động sản xuất sang Mỹ, mức thuế áp dụng sẽ là 20%. Còn nếu không
đáp ứng điều kiện nào, doanh nghiệp sẽ phải chịu thuế 100%.
Tuy nhiên, các mức thuế mới không áp dụng với dược phẩm nhập
khẩu từ mọi quốc gia. Theo các thỏa thuận thương mại hiện có, thuốc biệt dược từ
Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sỹ sẽ chỉ chịu mức thuế tối
đa 15%.
Mỹ và Anh cũng đã hoàn tất một thỏa thuận riêng về dược phẩm.
Theo thỏa thuận này, dược phẩm sản xuất tại Anh sẽ được miễn thuế trong ít nhất
3 năm - thời gian Anh từng bước mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ.
Theo một quan chức Chính phủ Mỹ, các tập đoàn dược lớn sẽ có
120 ngày để đáp ứng các yêu cầu mới trước khi mức thuế 100% bắt đầu được áp dụng,
trong khi các nhà sản xuất nhỏ sẽ có 180 ngày.
Cũng trong ngày 2/4, ông Trump cũng ban hành một tuyên bố
riêng về thuế quan kim loại, theo đó giảm một nửa mức thuế quan xuống còn 25% đối
với nhiều sản phẩm chế biến từ thép, nhôm và đồng, đồng thời miễn thuế hoàn
toàn với các mặt hàng có hàm lượng kim loại rất thấp.
Tuy vậy, mức thuế quan 50% vẫn được giữ nguyên đối với thép,
nhôm và đồng nhập khẩu dưới dạng nguyên liệu cơ bản.
Theo một quan chức Chính
phủ Mỹ, thay đổi đáng chú ý là thuế quan này từ nay sẽ được tính theo giá bán của
kim loại tại thị trường Mỹ, thay vì dựa trên giá trị nhập khẩu do doanh nghiệp
khai báo. Phía chính quyền cho rằng mức giá khai báo này lâu nay thường thấp
hơn thực tế.
Các thay đổi trên nhằm đơn giản hóa cơ chế áp thuế vốn bị
đánh giá là quá rối rắm, khiến các nhà nhập khẩu gặp khó khi phải xác định phần
giá trị kim loại trong hàng nghìn mặt hàng, từ linh kiện máy kéo, chậu rửa bằng
thép không gỉ đến thiết bị đường sắt.
Theo đó, những sản phẩm có hàm lượng kim loại dưới 15% trọng
lượng sẽ được miễn thuế quan. Ví dụ, một hộp đựng chỉ nha khoa chỉ có
lưỡi cắt bằng thép rất nhỏ sẽ được miễn thuế.
Nhà Trắng cũng cho biết sẽ hạ thuế quan từ 50% xuống 15% đến
hết năm 2027 đối với một số thiết bị công nghiệp và thiết bị lưới điện sử dụng
nhiều kim loại, nhằm hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp và đẩy nhanh
hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu.
Theo văn bản công bố, các thay đổi về thuế quan kim loại sẽ
có hiệu lực từ 12:01 giờ ngày thứ Hai (6/4) theo giờ miền Đông của Mỹ.
Những thay đổi lần này được công bố đúng một năm sau ngày
2/4/2025, khi ông Trump phát động chính sách thuế quan đối ứng mà ông gọi là
"Ngày Giải phóng". Khi đó, Mỹ áp thuế quan từ 10% đến 50% lên hàng nhập
khẩu từ hầu hết đối tác thương mại, thậm chí cả một số hòn đảo không có người ở.
Thuế đối ứng được ban hành theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế
Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) và nhanh chóng kéo theo hàng loạt hệ quả, từ các biện
pháp trả đũa của Trung Quốc, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ với nhiều nước,
cho tới các vụ kiện do các nhà nhập khẩu khởi xướng.
Đến tháng 2/2026, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng tổng thống
không có thẩm quyền áp thuế quan dựa trên IEEPA. Sau đó, một tòa án cấp dưới
yêu cầu Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) xây dựng kế hoạch hoàn trả
khoảng 166 tỷ USD tiền thuế đối ứng đã thu.
Tuy nhiên, vào ngày 2/4, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson
Greer vẫn lên tiếng bảo vệ thuế đối ứng, cho rằng đây là "nút tái thiết
lập" đối với một hệ thống thương mại toàn cầu bị méo mó. Theo ông, thuế
quan đối ứng đã thúc đẩy doanh nghiệp xây thêm nhà máy tại Mỹ, đồng thời buộc
các đối tác thương mại phải nhượng bộ nhiều hơn với hàng xuất khẩu của Mỹ.
"Những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước, khi
chương trình thuế quan của Tổng thống tiếp tục thúc đẩy sản xuất trong nước,
nâng cao thu nhập của người lao động và củng cố các chuỗi cung ứng trọng yếu của
Mỹ", ông Greer phát biểu.
Trong khi đó, theo Phòng Thương mại Mỹ, sau một năm ông
Trump tăng thuế quan với hàng nhập khẩu, giá cả tại Mỹ đã tăng lên và áp lực
chi phí cũng ngày càng lớn hơn với nhiều doanh nghiệp. Cơ quan này cảnh báo các
chính sách thuế vừa được công bố có thể tiếp tục đẩy giá cả hàng hóa và dịch vụ
trong nước tăng thêm.
"Một cơ chế thuế quan mới và phức tạp đối với dược phẩm
sẽ làm chi phí chăm sóc sức khỏe của các gia đình Mỹ tăng lên", ông Neil
Bradley, Giám đốc chính sách của Phòng Thương mại Mỹ, phát biểu ngày 2/4.
Theo ông Bradley, những thay đổi đối với thuế quan quan kim
loại cũng sẽ đẩy giá hàng hóa tăng lên đối với người tiêu dùng, đồng thời gây
thêm sức ép cho các ngành sản xuất, xây dựng và năng lượng - những lĩnh vực vốn
đã chịu áp lực chi phí đầu vào tăng cao và đứt gãy chuỗi cung ứng kéo dài.
Tuy nhiên, ông Philip Bell, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất
Thép, hoan nghênh việc chính quyền "điều chỉnh hợp lý" danh sách các
sản phẩm phái sinh từ kim loại và thay đổi phương pháp định giá. Theo ông, những
điều chỉnh này sẽ giúp thuế quan được áp đúng đối tượng hơn, qua đó hỗ trợ quá
trình phục hồi của ngành thép Mỹ mà không làm ảnh hưởng tới các mục tiêu kinh tế
vĩ mô.