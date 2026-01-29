Tổng thống Trump cảnh báo khả năng tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/1 cảnh báo Iran rằng sắp hết thời gian để nước này đi đến một thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự từ phía Mỹ...

Ông Trump cho biết một hạm đội tàu chiến đã sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ mà ông so sánh với chiến dịch gần đây của Mỹ tại Venezuela. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông nhắc lại rằng một "hạm đội khổng lồ đang tiến về Iran", và nhấn mạnh "hạm đội đang di chuyển nhanh chóng, với sức mạnh, nhiệt huyết và mục đích lớn lao".

Bài đăng trên cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran sắp tới cũng sẽ lớn hơn các cuộc tấn công của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm ngoái. "Giống như với Venezuela, hạm đội đã sẵn sàng và có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng”, ông Trump viết.

"Như tôi đã nói với Iran một lần trước đây, hãy đạt thỏa thuận!” ông Trump đưa ra lời kêu gọi với Tehran.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết lực lượng vũ trang của nước này sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran, những cũng nói rằng Tehran sẵn sàng đi đến một thỏa thuận hạt nhân “công bằng”.

Iran sẽ "đáp trả mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn và sâu sắc hơn" so với cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025 - ông Araghchi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, đáp lại lời cảnh báo mới nhất của ông Trump. Vị Ngoại trưởng cho biết Iran sẵn sàng cho một "thỏa thuận hạt nhân có lợi cho cả hai bên, công bằng và bình đẳng" đảm bảo quyền sử dụng "công nghệ hạt nhân hòa bình" và đảm bảo "không có vũ khí hạt nhân".

Cảnh báo mới nhất của ông Trump với Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ triển khai thêm lực lượng tới Trung Đông, bao gồm một nhóm chiến hạm do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu. Gần đây, ông đã nhiều lần cảnh báo tấn công Iran vì cho rằng Chính phủ nước này đàn áp người biểu tình chống chính phủ.

Về phần mình, Iran đã nhiều lần cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào. Đáp lại bài đăng của ông Trump ngày 28/1, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc tuyên bố: "Lần gần đây nhất Mỹ tham gia vào các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, họ đã tiêu tốn hơn 7 nghìn tỷ USD và mất hơn 7.000 sinh mạng người Mỹ”. Tuy nhiên, phái đoàn này cũng nói rằng “Iran sẵn sàng đối thoại dựa trên sự tôn trọng và lợi ích lẫn nhau”.

Theo tờ báo Financial Times, các quốc gia vùng Vịnh đang quan ngại về khả năng Mỹ tấn công Iran và sự đáp trả của Tehran - căng thẳng có thể dẫn tới một cuộc xung đột khu vực, gây gián đoạn dòng chảy thương mại dầu mỏ và khí đốt. Thời gian gần đây, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran là một nhân tố hỗ trợ giá dầu, dù giá “vàng đen” vẫn đương đầu áp lực giảm từ khả năng thế giới thừa cung dầu trong năm 2026.