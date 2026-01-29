Thứ Năm, 29/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump cảnh báo khả năng tấn công Iran

Bình Minh

29/01/2026, 09:08

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/1 cảnh báo Iran rằng sắp hết thời gian để nước này đi đến một thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự từ phía Mỹ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty/CNBC.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty/CNBC.

Ông Trump cho biết một hạm đội tàu chiến đã sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ mà ông so sánh với chiến dịch gần đây của Mỹ tại Venezuela. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông nhắc lại rằng một "hạm đội khổng lồ đang tiến về Iran", và nhấn mạnh "hạm đội đang di chuyển nhanh chóng, với sức mạnh, nhiệt huyết và mục đích lớn lao".

Bài đăng trên cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran sắp tới cũng sẽ lớn hơn các cuộc tấn công của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm ngoái. "Giống như với Venezuela, hạm đội đã sẵn sàng và có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng”, ông Trump viết.

"Như tôi đã nói với Iran một lần trước đây, hãy đạt thỏa thuận!” ông Trump đưa ra lời kêu gọi với Tehran.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết lực lượng vũ trang của nước này sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran, những cũng nói rằng Tehran sẵn sàng đi đến một thỏa thuận hạt nhân “công bằng”.

Iran sẽ "đáp trả mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn và sâu sắc hơn" so với cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025 - ông Araghchi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, đáp lại lời cảnh báo mới nhất của ông Trump. Vị Ngoại trưởng cho biết Iran sẵn sàng cho một "thỏa thuận hạt nhân có lợi cho cả hai bên, công bằng và bình đẳng" đảm bảo quyền sử dụng "công nghệ hạt nhân hòa bình" và đảm bảo "không có vũ khí hạt nhân".

Cảnh báo mới nhất của ông Trump với Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ triển khai thêm lực lượng tới Trung Đông, bao gồm một nhóm chiến hạm do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu. Gần đây, ông đã nhiều lần cảnh báo tấn công Iran vì cho rằng Chính phủ nước này đàn áp người biểu tình chống chính phủ.

Về phần mình, Iran đã nhiều lần cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào. Đáp lại bài đăng của ông Trump ngày 28/1, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc tuyên bố: "Lần gần đây nhất Mỹ tham gia vào các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, họ đã tiêu tốn hơn 7 nghìn tỷ USD và mất hơn 7.000 sinh mạng người Mỹ”. Tuy nhiên, phái đoàn này cũng nói rằng “Iran sẵn sàng đối thoại dựa trên sự tôn trọng và lợi ích lẫn nhau”.

Theo tờ báo Financial Times, các quốc gia vùng Vịnh đang quan ngại về khả năng Mỹ tấn công Iran và sự đáp trả của Tehran - căng thẳng có thể dẫn tới một cuộc xung đột khu vực, gây gián đoạn dòng chảy thương mại dầu mỏ và khí đốt. Thời gian gần đây, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran là một nhân tố hỗ trợ giá dầu, dù giá “vàng đen” vẫn đương đầu áp lực giảm từ khả năng thế giới thừa cung dầu trong năm 2026.

Đồng USD rớt xuống đáy 4 năm sau phát biểu của Tổng thống Trump

09:13, 28/01/2026

Đồng USD rớt xuống đáy 4 năm sau phát biểu của Tổng thống Trump

Tổng thống Trump bất ngờ tăng thuế quan đối với Hàn Quốc lên 25%

09:28, 27/01/2026

Tổng thống Trump bất ngờ tăng thuế quan đối với Hàn Quốc lên 25%

Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 100% lên Canada

07:25, 26/01/2026

Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 100% lên Canada

Từ khóa:

Iran thế giới Trump

Đọc thêm

Thụy Sỹ lao đao vì đồng franc lên mức cao nhất 11 năm

Thụy Sỹ lao đao vì đồng franc lên mức cao nhất 11 năm

Các tài sản an toàn đang có sự khởi đầu khả quan cho năm 2026, với giá vàng và giá bạc không ngừng lập kỷ lục mới và đồng franc của Thụy Sỹ cũng đạt mức cao nhất trong hàng thập kỷ trở lại đây...

Triển vọng ảm đạm, Đức hạ dự báo tăng trưởng năm 2026

Triển vọng ảm đạm, Đức hạ dự báo tăng trưởng năm 2026

Chính phủ Đức vừa điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế vào năm 2026, khi nhận định đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang chậm hơn so với kỳ vọng trước đó...

Fed giữ nguyên lãi suất, đánh giá lạc quan về kinh tế Mỹ

Fed giữ nguyên lãi suất, đánh giá lạc quan về kinh tế Mỹ

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 28/1 đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh ngân hàng trung ương này đối mặt với những câu hỏi về sự độc lập và Chủ tịch Jerome Powell chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ...

Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Giá ô tô tại Mỹ đang cao kỷ lục, cộng thêm lãi suất cao, khiến nhiều người phải đối mặt với gánh nặng tài chính lớn khi mua xe trả góp...

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Bất chấp các biện pháp trừng phạt và dự báo sụt giảm thương mại, dòng dầu Nga sang Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh khả năng thích ứng của thị trường năng lượng toàn cầu và ưu tiên lợi ích kinh tế của các quốc gia tiêu thụ lớn.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cập nhật lợi nhuận quý 4/2025: Giảm tốc mạnh do nhóm Tài chính chững lại

Chứng khoán

2

Chủ tịch Haxaco: Phân phối xe điện Vinfast là động lực tăng trưởng lợi nhuận của HAX thời gian tới

Doanh nghiệp niêm yết

3

Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm

Dân sinh

4

Nha Trang lần đầu tiên tổ chức lễ hội mô tô phân khối lớn quy mô Châu Á - Thái Bình Dương

Du lịch

5

Ngày 30/1, Hà Nội chính thức khởi động mùa du lịch 2026

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy