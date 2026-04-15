Tổng thống Trump: Chiến tranh sắp kết thúc, chứng khoán sẽ bùng nổ

"Tôi nghĩ rằng cuộc chiến sắp kết thúc, đã rất gần đến lúc kết thúc", ông Trump nói...

Cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Iran sắp kết thúc và Tehran đang rất muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình với Washington - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngày 15/4.

“Chúng tôi đã đánh bại họ về mặt quân sự, một cách hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng cuộc chiến sắp kết thúc, đã rất gần đến lúc kết thúc. Đến bây giờ mà nói, sẽ phải mất 20 năm để Iran xây dựng lại đất nước”, ông Trump nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox Business.

“Hãy chờ xe điều gì sẽ xảy ra. Tôi cho rằng họ muốn đạt thỏa thuận lắm rồi”, ông nói thêm.

Những tuyên bố này được ông chủ Nhà Trắng đưa ra giữa lúc thị trường đang khấp khởi hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến ở Vùng Vịnh, sau khi cuộc đàm phán hòa bình ở Islamabad vào tuần trước thất bại.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Trump xem nhẹ biến động thị trường toàn cầu kể từ khi chiến tranh xảy ra, và nói rằng giá dầu sẽ sớm giảm trở lại. Một lần nữa, ông bảo vệ hành động quân sự của Mỹ ở Iran, nói rằng: “Chúng ta phải ngăn họ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ngoài ra, ông dự báo khi chiến tranh kết thúc, “thị trường chứng khoán bùng nổ, mà thị trường đang bùng nổ rồi”.

Giá dầu thế giới ổn định trong giờ giao dịch tại thị trường châu Á ngày 15/4, với giá dầu Brent giao sau dao động quanh ngưỡng 95 USD/thùng và giá dầu WTI quanh ngưỡng 91 USD/thùng, ít thay đổi so với mức chốt của phiên ngày hôm trước.

Trao đổi với tờ báo New York Post vào ngày 14/4, ông Trump nói đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể sẽ được nối lại ở Pakistan trong hai ngày tới. Trước đó cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với hãng tin CNBC rằng kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran đang được thảo luận.

Thỏa thuận ngừng bắn có thời hạn hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn vào tuần tới. Hiện tại, Mỹ đã triển khai việc phong tỏa eo biển Hormuz, không cho phép bất kỳ tàu bè nào ra, vào các hải cảng của Iran qua tuyến đường này.

Ngày 14/4, Bộ Chỉ huy quân sự Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết việc phong tỏa eo biển Hormuz đã được triển khai đầy đủ, theo đó hoàn toàn cắt đứt hoạt động thương mại đường biển của Iran - một trụ cột của nền kinh tế nước này.

“Việc phong tỏa các hải cảng của Iran đã được thực thi hoàn toàn, vì lực lượng Mỹ tiếp tục chiếm ưu thế vượt trội về hải quân ở Trung Đông. Lực lượng Mỹ đã chặn hoàn toàn hoạt động thương mại ra, vào Iran qua đường biển”, chỉ huy CENTCOM Brad Cooper cho biết trong một tuyên bố. Ông nhấn mạnh rằng đây là kết quả đạt được trong vòng chưa đầy 36 giờ đồng hồ sau khi có lệnh của Tổng thống Trump.

Theo chuyên gia cấp cao Miad Maleki của tổ chức nghiên cứu Foundation for Defense of Democracies ở Washington, hơn 90% trong kim ngạch thương mại đường biển hàng năm gần 110 tỷ USD của Iran đi qua eo biển Hormuz, và nước này thiếu các tuyến đường giao thương khác để thay thế. Vị chuyên gia ước tính việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ gây thiệt hại kinh tế khoảng 435 triệu USD mỗi ngày đối với Iran.

Phía Mỹ cho biết trong 24 giờ phong tỏa đầu tiên, không một tàu bè nào đi qua được eo biển Hormuz. Có 6 tàu đã được yêu cầu phải quay trở lại một hải cảng của Iran trên Vịnh Oman mà các tàu đó đã xuất phát.

Trong khi đó, theo công ty dữ liệu hàng hải Windward, có ít nhất 2 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày đầu tiên Mỹ phong tỏa, bao gồm một tàu chở dầu thuộc sở hữu Trung Quốc. Tuy nhiên, Windward nói rằng giao thông qua eo biển Hormuz vẫn rất hạn chế.