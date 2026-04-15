Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump: Chiến tranh sắp kết thúc, chứng khoán sẽ bùng nổ

An Huy

15/04/2026, 19:57

"Tôi nghĩ rằng cuộc chiến sắp kết thúc, đã rất gần đến lúc kết thúc", ông Trump nói...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Iran sắp kết thúc và Tehran đang rất muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình với Washington - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngày 15/4.

“Chúng tôi đã đánh bại họ về mặt quân sự, một cách hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng cuộc chiến sắp kết thúc, đã rất gần đến lúc kết thúc. Đến bây giờ mà nói, sẽ phải mất 20 năm để Iran xây dựng lại đất nước”, ông Trump nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox Business.

“Hãy chờ xe điều gì sẽ xảy ra. Tôi cho rằng họ muốn đạt thỏa thuận lắm rồi”, ông nói thêm.

Những tuyên bố này được ông chủ Nhà Trắng đưa ra giữa lúc thị trường đang khấp khởi hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến ở Vùng Vịnh, sau khi cuộc đàm phán hòa bình ở Islamabad vào tuần trước thất bại.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Trump xem nhẹ biến động thị trường toàn cầu kể từ khi chiến tranh xảy ra, và nói rằng giá dầu sẽ sớm giảm trở lại. Một lần nữa, ông bảo vệ hành động quân sự của Mỹ ở Iran, nói rằng: “Chúng ta phải ngăn họ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ngoài ra, ông dự báo khi chiến tranh kết thúc, “thị trường chứng khoán bùng nổ, mà thị trường đang bùng nổ rồi”.

Giá dầu thế giới ổn định trong giờ giao dịch tại thị trường châu Á ngày 15/4, với giá dầu Brent giao sau dao động quanh ngưỡng 95 USD/thùng và giá dầu WTI quanh ngưỡng 91 USD/thùng, ít thay đổi so với mức chốt của phiên ngày hôm trước.

Trao đổi với tờ báo New York Post vào ngày 14/4, ông Trump nói đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể sẽ được nối lại ở Pakistan trong hai ngày tới. Trước đó cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với hãng tin CNBC rằng kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran đang được thảo luận.

Thỏa thuận ngừng bắn có thời hạn hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn vào tuần tới. Hiện tại, Mỹ đã triển khai việc phong tỏa eo biển Hormuz, không cho phép bất kỳ tàu bè nào ra, vào các hải cảng của Iran qua tuyến đường này.

Ngày 14/4, Bộ Chỉ huy quân sự Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết việc phong tỏa eo biển Hormuz đã được triển khai đầy đủ, theo đó hoàn toàn cắt đứt hoạt động thương mại đường biển của Iran - một trụ cột của nền kinh tế nước này.

“Việc phong tỏa các hải cảng của Iran đã được thực thi hoàn toàn, vì lực lượng Mỹ tiếp tục chiếm ưu thế vượt trội về hải quân ở Trung Đông. Lực lượng Mỹ đã chặn hoàn toàn hoạt động thương mại ra, vào Iran qua đường biển”, chỉ huy CENTCOM Brad Cooper cho biết trong một tuyên bố. Ông nhấn mạnh rằng đây là kết quả đạt được trong vòng chưa đầy 36 giờ đồng hồ sau khi có lệnh của Tổng thống Trump.

Theo chuyên gia cấp cao Miad Maleki của tổ chức nghiên cứu Foundation for Defense of Democracies ở Washington, hơn 90% trong kim ngạch thương mại đường biển hàng năm gần 110 tỷ USD của Iran đi qua eo biển Hormuz, và nước này thiếu các tuyến đường giao thương khác để thay thế. Vị chuyên gia ước tính việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ gây thiệt hại kinh tế khoảng 435 triệu USD mỗi ngày đối với Iran.

Phía Mỹ cho biết trong 24 giờ phong tỏa đầu tiên, không một tàu bè nào đi qua được eo biển Hormuz. Có 6 tàu đã được yêu cầu phải quay trở lại một hải cảng của Iran trên Vịnh Oman mà các tàu đó đã xuất phát.

Trong khi đó, theo công ty dữ liệu hàng hải Windward, có ít nhất 2 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày đầu tiên Mỹ phong tỏa, bao gồm một tàu chở dầu thuộc sở hữu Trung Quốc. Tuy nhiên, Windward nói rằng giao thông qua eo biển Hormuz vẫn rất hạn chế.

"Ông trùm" quỹ phòng hộ cảnh báo suy thoái toàn cầu nếu eo biển Hormuz còn đóng cửa

15:16, 15/04/2026

“Ông trùm” quỹ phòng hộ cảnh báo suy thoái toàn cầu nếu eo biển Hormuz còn đóng cửa

Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

21:02, 14/04/2026

Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Những điều cần biết về việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

10:08, 14/04/2026

Những điều cần biết về việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Nga đề nghị hỗ trợ Trung Quốc về cung ứng năng lượng

Nga đề nghị hỗ trợ Trung Quốc về cung ứng năng lượng

Tuyên bố này được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 15/4...

Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng

Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng

Trong bối cảnh cú sốc năng lượng toàn cầu do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, Nga bày tỏ sẵn sàng tăng cường cung cấp dầu thô và khí đốt cho Ấn Độ - quốc gia có mức độ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh và dân số hơn 1,4 tỷ người...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi Fed hạ lãi suất

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi Fed hạ lãi suất

Giữa lúc giá xăng dầu đang tăng cao do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 14/4 tiếp tục kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất...

Chênh lệch kỷ lục giữa giá dầu vật chất và giá dầu giao sau nói lên điều gì?

Chênh lệch kỷ lục giữa giá dầu vật chất và giá dầu giao sau nói lên điều gì?

133 USD hay 99 USD - đâu mới là giá thực của một thùng dầu?

Lạm phát là mối lo lớn nhất của người Mỹ giữa chiến sự Iran

Lạm phát là mối lo lớn nhất của người Mỹ giữa chiến sự Iran

Theo khảo sát hàng tuần do công ty thăm dò dư luận YouGov phối hợp với tạp chí The Economist thực hiện, lạm phát hiện là mối quan tâm lớn nhất của người dân Mỹ trong bối cảnh chiến sự Iran đẩy giá năng lượng đi lên...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

1

Vietbank và VNPAY tung giải pháp số hóa giúp hộ kinh doanh tối ưu vận hành

Tài chính

2

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi Fed hạ lãi suất

Thế giới

3

Chênh lệch kỷ lục giữa giá dầu vật chất và giá dầu giao sau nói lên điều gì?

Thế giới

4

Google công bố tính năng "Trí thông minh cá nhân" của Gemini tại Việt Nam

Kinh tế số

5

Đưa hợp tác lập pháp Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất

Tiêu điểm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy