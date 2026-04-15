“Ông trùm” quỹ phòng hộ cảnh báo suy thoái toàn cầu nếu eo biển Hormuz còn đóng cửa

CEO Ken Griffin của công ty quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu thế giới Citadel cho rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái nếu eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài.

“Giả sử eo biển Hormuz đóng cửa trong 6-12 tháng tới, thế giới rốt cuộc sẽ rơi vào suy thoái kinh tế. Không có cách nào để tránh được hậu quả đó”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Griffin phát biểu tại một hội thảo về kinh tế thế giới tại Washington DC ngày 14/4.

Ông nói thêm rằng cú sốc năng lượng này sẽ dẫn tới một sự dịch chuyển mạnh mẽ trên quy mô lớn sang các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời và điện hạt nhân.

Dù vậy, theo ông Griffin, hậu quả của chiến tranh sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu Mỹ trì hoãn việc tấn công Iran cho tới khi năng lực quân sự của Iran trở nên lớn hơn nữa.

Ông Griffin chỉ là một trong số các nhà dự báo gần đây đưa ra cảnh báo về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) mới nhất được công bố ngày 14/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng trên quy mô chưa từng có tiền lệ, có thể đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái.

Nhà kinh tế trưởng Pierre-Olivier Gourinchas của IMF nhận định “nền kinh tế thế giới đang đối mặt với một bài kiểm tra khó khăn”. “Tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz và thiệt hại nghiêm trọng tại các cơ sở dầu khí chủ chốt tại khu vực giữ vai trò trung tâm nguồn cung hydrocarbon toàn cầu đặt ra khả năng có một cuộc khủng hoảng năng lượng rất lớn nếu xung đột tiếp diễn”, ông Gourinchas nói.

Trước đó, trong một cuộc trao đổi với hãng tin BBC hồi cuối tháng 3, CEO Larry Fink của công ty quản lý tài sản khổng lồ BlackRock nói rằng giá dầu có thể lên tới mức 150 USD/thùng và gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu nếu Iran “tiếp tục là một nguy cơ” ngay cả sau khi cuộc chiến tranh hiện tại kết thúc.

“Nếu chiến tranh kết thúc nhưng Iran vẫn là một mối đe dọa đối với thương mại, đối với eo biển Hormuz, và đối với hòa bình ở Vùng Vịnh, tôi cho rằng giá dầu sẽ giữ trên mức 100 USD/thùng trong nhiều năm, thậm chí gần mức 150 USD/thùng. Điều đó sẽ gây ra những ảnh hưởng sâu sắc đối với nền kinh tế toàn cầu”, ông Fink nói.

“Sẽ có suy thoái kinh tế toàn cầu”, ông Fink nói khi được hỏi về việc giá dầu tăng lên ngưỡng 150 USD/thùng và duy trì ở đó.

Phiên ngày 14/4, giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại trong 2 ngày tới. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm gần 8%, đóng cửa ở mức hơn 91 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm hơn 4%, còn gần 95 USD/thùng.

Sáng nay (15/4), giá dầu WTI giao tháng 5 dao động quanh ngưỡng 91 USD/thùng, và giá dầu Brent giao tháng 6 quanh mốc 95 USD/thùng.

Hôm 13/4, giá dầu Brent giao ngay đã đạt mức kỷ lục mới gần 150 USD/thùng. Giới phân tích nói rằng giá dầu Brent giao ngay đang có sự chênh lệch lớn kỷ lục so với giá dầu giao sau, phản ánh tình trạng căng thẳng nguồn cung dầu vật chất đang diễn ra.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn hãng tin Anh BBC vào ngày 14/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói “một chút tổn thất kinh tế” là hoàn toàn xứng đáng để đảm bảo an ninh quốc tế lâu dài.

“Tôi tự hỏi tác động đến nền kinh tế toàn cầu sẽ lớn tới mức nào nếu London bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Tôi ít lo ngại về các dự báo ngắn hạn, vì tôi quan tâm hơn tới vấn đề an ninh dài hạn”, ông Bessent nói.

Theo giới chức Mỹ, trước chiến tranh, Iran đã làm giàu uranium tới cấp độ 60%. Tuy nhiên, Tehran được cho là chưa sở hữu vũ khí hạt nhân.