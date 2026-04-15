Trang chủ Thế giới

“Ông trùm” quỹ phòng hộ cảnh báo suy thoái toàn cầu nếu eo biển Hormuz còn đóng cửa

Điệp Vũ

15/04/2026, 15:16

Ông Griffin chỉ là một trong số các nhà dự báo gần đây đưa ra cảnh báo về suy thoái kinh tế toàn cầu...

CEO Ken Griffin của Citidel - Ảnh: Bloomberg.
CEO Ken Griffin của Citidel - Ảnh: Bloomberg.

CEO Ken Griffin của công ty quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu thế giới Citadel cho rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái nếu eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài.

“Giả sử eo biển Hormuz đóng cửa trong 6-12 tháng tới, thế giới rốt cuộc sẽ rơi vào suy thoái kinh tế. Không có cách nào để tránh được hậu quả đó”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Griffin phát biểu tại một hội thảo về kinh tế thế giới tại Washington DC ngày 14/4.

Ông nói thêm rằng cú sốc năng lượng này sẽ dẫn tới một sự dịch chuyển mạnh mẽ trên quy mô lớn sang các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời và điện hạt nhân.

Dù vậy, theo ông Griffin, hậu quả của chiến tranh sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu Mỹ trì hoãn việc tấn công Iran cho tới khi năng lực quân sự của Iran trở nên lớn hơn nữa.

Ông Griffin chỉ là một trong số các nhà dự báo gần đây đưa ra cảnh báo về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) mới nhất được công bố ngày 14/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng trên quy mô chưa từng có tiền lệ, có thể đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái.

Nhà kinh tế trưởng Pierre-Olivier Gourinchas của IMF nhận định “nền kinh tế thế giới đang đối mặt với một bài kiểm tra khó khăn”. “Tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz và thiệt hại nghiêm trọng tại các cơ sở dầu khí chủ chốt tại khu vực giữ vai trò trung tâm nguồn cung hydrocarbon toàn cầu đặt ra khả năng có một cuộc khủng hoảng năng lượng rất lớn nếu xung đột tiếp diễn”, ông Gourinchas nói.

Trước đó, trong một cuộc trao đổi với hãng tin BBC hồi cuối tháng 3, CEO Larry Fink của công ty quản lý tài sản khổng lồ BlackRock nói rằng giá dầu có thể lên tới mức 150 USD/thùng và gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu nếu Iran “tiếp tục là một nguy cơ” ngay cả sau khi cuộc chiến tranh hiện tại kết thúc.

“Nếu chiến tranh kết thúc nhưng Iran vẫn là một mối đe dọa đối với thương mại, đối với eo biển Hormuz, và đối với hòa bình ở Vùng Vịnh, tôi cho rằng giá dầu sẽ giữ trên mức 100 USD/thùng trong nhiều năm, thậm chí gần mức 150 USD/thùng. Điều đó sẽ gây ra những ảnh hưởng sâu sắc đối với nền kinh tế toàn cầu”, ông Fink nói.

“Sẽ có suy thoái kinh tế toàn cầu”, ông Fink nói khi được hỏi về việc giá dầu tăng lên ngưỡng 150 USD/thùng và duy trì ở đó.

Phiên ngày 14/4, giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại trong 2 ngày tới. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm gần 8%, đóng cửa ở mức hơn 91 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm hơn 4%, còn gần 95 USD/thùng.

Sáng nay (15/4), giá dầu WTI giao tháng 5 dao động quanh ngưỡng 91 USD/thùng, và giá dầu Brent giao tháng 6 quanh mốc 95 USD/thùng.

Hôm 13/4, giá dầu Brent giao ngay đã đạt mức kỷ lục mới gần 150 USD/thùng. Giới phân tích nói rằng giá dầu Brent giao ngay đang có sự chênh lệch lớn kỷ lục so với giá dầu giao sau, phản ánh tình trạng căng thẳng nguồn cung dầu vật chất đang diễn ra.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn hãng tin Anh BBC vào ngày 14/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói “một chút tổn thất kinh tế” là hoàn toàn xứng đáng để đảm bảo an ninh quốc tế lâu dài.

“Tôi tự hỏi tác động đến nền kinh tế toàn cầu sẽ lớn tới mức nào nếu London bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Tôi ít lo ngại về các dự báo ngắn hạn, vì tôi quan tâm hơn tới vấn đề an ninh dài hạn”, ông Bessent nói.

Theo giới chức Mỹ, trước chiến tranh, Iran đã làm giàu uranium tới cấp độ 60%. Tuy nhiên, Tehran được cho là chưa sở hữu vũ khí hạt nhân.

IEA: Nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới sẽ giảm mạnh vì giá cao

Xuất khẩu của Trung Quốc giảm tốc mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Giao dịch tài chính bùng nổ, các ngân hàng Phố Wall “kiếm đậm”

Giao dịch tài chính bùng nổ, các ngân hàng Phố Wall “kiếm đậm”

Biến động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu trong quý 1 do xung đột địa chính trị - từ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela cho tới chiến sự Iran - đã mang lại cú hích lớn cho các ngân hàng lớn nhất Phố Wall...

Chi tiết khối tài sản hơn 130 triệu USD của ứng viên chủ tịch Fed Kevin Warsh

Chi tiết khối tài sản hơn 130 triệu USD của ứng viên chủ tịch Fed Kevin Warsh

Theo bản kê khai tài chính mới được công bố, ông Kevin Warsh - ứng viên được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiệm kỳ tới - sở hữu khối tài sản ròng vào khoảng 131-209 triệu USD...

Dự báo Mỹ có thể tốn 1 nghìn tỷ USD vì chiến sự Iran

Dự báo Mỹ có thể tốn 1 nghìn tỷ USD vì chiến sự Iran

Theo bà Linda Bilmes, giáo sự tại Trường Chính sách công Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard, chiến sự Iran có thể khiến ngân sách Mỹ chịu sức ép lớn hơn nhiều so với các con số chính thức hiện nay...

Khủng hoảng năng lượng của ASEAN không chỉ là vấn đề năng lượng

Khủng hoảng năng lượng của ASEAN không chỉ là vấn đề năng lượng

Việc phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung, mà còn phơi bày giới hạn về vai trò và năng lực địa chính trị của các quốc gia Đông Nam Á trong một cuộc khủng hoảng mà họ không thể định hình…

IEA: Nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới sẽ giảm mạnh vì giá cao

IEA: Nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới sẽ giảm mạnh vì giá cao

Dự báo mới nhất của IEA cho thấy xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã định hình lại một cách sâu sắc thị trường dầu lửa toàn cầu...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Luật Thủ đô (sửa đổi): Rà soát để phân định rõ thẩm quyền

Người có lương hưu thấp sẽ được tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng

Việt Nam – Trung Quốc thống nhất các định hướng lớn đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

Việt Nam – Trung Quốc ký loạt văn kiện hợp tác liên ngành, liên địa phương

Xu hướng rút ngắn chu kỳ tài chính: Giải pháp linh hoạt dòng tiền của người trưởng thành

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

