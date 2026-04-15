Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá

Chiều 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện, thực chất và bền vững trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm vừa được bầu làm Chủ tịch nước; bày tỏ trân trọng và hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc là điểm đến trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên trên cương vị Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam.

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường đánh giá đây là minh chứng sinh động cho sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam – Trung Quốc; Đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ, có ý nghĩa định hướng và dẫn dắt lâu dài đối với việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Nhấn mạnh những kết quả quan trọng và nhận thức chung đạt được tại hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường khẳng định Trung Quốc kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Đảng và Chính phủ Trung Quốc nhất quán ủng hộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV đề ra, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045.

HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI TIẾP TỤC LÀ TRỤ CỘT NỔI BẬT

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và chân tình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam trước sau như một coi việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, là yêu cầu khách quan và là lựa chọn chiến lược hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam mong muốn và quyết tâm cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, lên tầm cao mới; trong đó, hợp tác thực chất, cùng có lợi trên các lĩnh vực giữ vai trò nền tảng vật chất, là động lực quan trọng cho sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo cùng điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua và bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí đánh giá hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối đường sắt đạt nhiều kết quả rõ nét, tăng trưởng mạnh mẽ và xuất hiện những đột phá mới về chất. Giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước ngày càng sôi động, hình thành cục diện hợp tác sâu rộng và thực chất.

Hai bên cho rằng hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, lợi ích đan xen ngày càng chặt chẽ, trong khi tiềm năng và dư địa hợp tác còn rất lớn. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, cùng thúc đẩy tin cậy chính trị gắn với tin cậy kinh tế, xây dựng hiệu quả Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc theo định hướng “6 hơn”.

KẾT NỐI HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC, NHẤT LÀ ĐƯỜNG SẮT ĐƯỢC ƯU TIÊN CAO

Trao đổi về các định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phấn đấu xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng và bền vững hơn; đẩy mạnh liên kết kinh tế bền vững, tạo đột phá trong kết nối hạ tầng chiến lược, trong đó ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam về vốn vay ưu đãi, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ để Việt Nam từng bước làm chủ công tác vận hành, bảo trì và sửa chữa các tuyến đường sắt điện khí hóa. Đồng thời, hai bên nghiên cứu mở rộng kết nối đường sắt sang các nước Trung Á và châu Âu, thúc đẩy liên kết logistics đa phương thức.

Quang cảnh buổi hội kiến. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại các địa phương biên giới hai nước, qua đó tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn – Xuất khẩu Trung Quốc”; tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản, thủy sản và sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn.

Hai bên đồng thời nghiên cứu nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

Về hợp tác đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, tài chính, nông nghiệp, môi trường; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ trong các ngành công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh, khu thương mại tự do, chế tạo thông minh; đồng thời phối hợp xử lý ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án do Trung Quốc viện trợ.

Bày tỏ nhất trí và đánh giá cao các định hướng hợp tác do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường khẳng định Trung Quốc coi trọng hợp tác thực chất, cùng có lợi với Việt Nam. Trung Quốc sẵn sàng ưu tiên hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt, bao gồm công nghệ, đào tạo nhân lực và huy động vốn; triển khai hiệu quả các dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước.

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam; ủng hộ Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn – Xuất khẩu Trung Quốc”; đồng thời phối hợp xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Trung Quốc khuyến khích mở rộng đầu tư song phương, xây dựng chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất an toàn, ổn định trong khu vực; ủng hộ ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc có thực lực mở rộng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới, trọng tâm là khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì giao lưu nhân dân sôi động; phối hợp triển khai các chương trình cụ thể trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch 2026 – 2027; đẩy mạnh hợp tác giáo dục – đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp đa phương, kiểm soát và xử lý tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực hiện nghiêm các nhận thức chung cấp cao, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; sớm hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực và hiệu quả.