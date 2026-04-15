Thứ Tư, 15/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nga đề nghị hỗ trợ Trung Quốc về cung ứng năng lượng

An Huy

15/04/2026, 19:57

Tuyên bố này được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 15/4...

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tại Bắc Kinh ngày 15/4/2026 - Ảnh: Getty/CNBC.

Nga đề nghị hỗ trợ Trung Quốc trong trường hợp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng. Lời đề nghị này được Moscow đưa ra giữa lúc cuộc chiến giữa Mỹ và Iran gây ra một cú sốc nguồn cung năng lượng lớn chưa từng thấy.

“Nga chắc chắn có thể lấp đầy khoảng trống tài nguyên xuất hiện ở Trung Quốc và các quốc gia khác quan tâm tới việc hợp tác với chúng tôi trên cơ sở bình đẳng và đôi bên cùng có lợi”, hãng thông tấn Nga Interfax ngày 15/4 dẫn lời Ngoại trưởng nước này, ông Sergei Lavrov.

Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Nga cũng nói rằng Nga và Trung Quốc có năng lực trụ vững trước tác động kinh tế của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran - nguyên nhân khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. “Chúng tôi và Trung Quốc đều có tất cả mọi năng lực để trụ vững trong bối cảnh này - gồm cả những năng lực đang được sử dụng, còn trong dự trữ và đang trong kế hoạch - để tránh bị ảnh hưởng bởi tác động của tình hình ở Trung Đông đến nền kinh tế và thị trường năng lượng toàn cầu”, ông Lavrov phát biểu trước báo giới ở Bắc Kinh.

Những tuyên bố này được ông Lavrov đưa ra sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 15/4. Trong cuộc gặp, hai bên đã tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược Nga - Trung, cho rằng mối quan hệ song phương là “không thể lay chuyển trong bất kỳ cơn bão nào”.

Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này nói Bắc Kinh và Moscow “thúc đẩy hợp tác thực chất về năng lượng” trên cơ sở “tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi”.

Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin rằng trong cuộc gặp với ông Lavrov, ông Tập đã đánh giá cao mối quan hệ ổn định Trung - Nga và cam kết tăng cường hợp tác song phương. “Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động, sự ổn định và chắc chắn của quan hệ Trung - Nga có giá trị đặc biệt”, ông Tập nói trong cuộc gặp ở Đại lễ đường Nhân dân.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nói Bắc Kinh và Moscow nên “theo đuổi hợp tác chiến lược chặt chẽ hơn, bảo vệ mạnh mẽ lợi ích chính đáng của hai nước, và giữ vững đoàn kết giữa các nước ở Nam Bán cầu”.

Ngoài ra, ông Tập nói với ông Lavrov rằng Trung Quốc và Nga nên tận dụng các “lợi thế kinh tế bổ sung lẫn nhau, tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, và củng cố sự phát triển vững vàng của mỗi nước”.

Về cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, ông Lavrov nói Nga và Trung Quốc ủng hộ nỗ lực đàm phán để đi đến một giải pháp hòa bình. Tuyên bố này được đưa ra trong lúc Mỹ và Iran tìm cách tái khởi động đàm phán trong tuần này.

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, Nga có thể nổi lên thành một đối tác có tầm quan trọng lớn hơn nữa với Trung Quốc nếu xung đột ở Trung Đông tiếp diễn. Nhập khẩu dầu thô và khí đốt của Trung Quốc đã suy giảm trong tháng 3 do nguồn cung từ Vùng Vịnh thắt lại. Theo dự kiến, lượng dầu thô mà Saudi Arabia bán cho Trung Quốc sẽ giảm một nửa trong tháng 5.

Theo dự kiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc trong tháng 5 - theo tin từ tờ báo Nga Vedomosti, và đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin trong năm nay. Sau đó, ông Putin có thể thăm Trung Quốc một lần nữa vào tháng 11 để dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thẩm Quyến.

Đến hiện tại, cuộc chiến ở Vùng Vịnh có tác động chưa lớn đến nền kinh tế Trung Quốc, nhờ việc nước này đã có nhiều nỗ lực trong những năm gần đây để tăng cường an ninh năng lượng. Tuy nhiên, giá xuất xưởng hàng hóa ở Trung Quốc đã tăng trong tháng 3 vừa qua sau hơn 3 năm giảm liên tiếp, do chi phí đầu vào tăng.

Trung Quốc đã chỉ trích hành động quân sự của Mỹ ở Iran, cảnh báo rằng cuộc chiến này có thể đẩy Trung Đông vào tình trạng mất ổn định nghiêm trọng hơn. Cùng với đó, Trung Quốc thể hiện mình là một lực lượng ổn định trong thế giới nhiều bất ổn hiện nay.

Đối với Nga, chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang là một cơ hội tốt để đạt doanh thu lớn hơn từ xuất khẩu năng lượng. Theo hãng tin CNBC, trong quý 1 năm nay, 90% tổng xuất khẩu dầu thô của Nga là bán cho Trung Quốc và Ấn Độ - hai nước có sự phụ thuộc lớn vào dầu Trung Đông trước khi chiến tranh nổ ra.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cả Nga và Trung Quốc đều có lợi ích trong việc cuộc chiến này sớm kết thúc, vì Iran là một đồng minh của Nga ở Trung Đông, còn Trung Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu dầu từ Iran.

Giá phân bón tăng mạnh do xung đột, Nga "trúng đậm"

Xuất khẩu của Trung Quốc giảm tốc mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Từ khóa:

Nga thế giới Trung Quốc

Đọc thêm

"Tôi nghĩ rằng cuộc chiến sắp kết thúc, đã rất gần đến lúc kết thúc", ông Trump nói...

Trong bối cảnh cú sốc năng lượng toàn cầu do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, Nga bày tỏ sẵn sàng tăng cường cung cấp dầu thô và khí đốt cho Ấn Độ - quốc gia có mức độ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh và dân số hơn 1,4 tỷ người...

Giữa lúc giá xăng dầu đang tăng cao do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 14/4 tiếp tục kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất...

133 USD hay 99 USD - đâu mới là giá thực của một thùng dầu?

Theo khảo sát hàng tuần do công ty thăm dò dư luận YouGov phối hợp với tạp chí The Economist thực hiện, lạm phát hiện là mối quan tâm lớn nhất của người dân Mỹ trong bối cảnh chiến sự Iran đẩy giá năng lượng đi lên...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy