Trang chủ Thế giới

Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Bình Minh

14/04/2026, 21:02

Trung Quốc được coi là một quốc gia có lợi ích không nhỏ trong việc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại...

Người phát ngôn Guo Jiakun của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Ảnh: Reuters.
Người phát ngôn Guo Jiakun của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Ảnh: Reuters.

Trung Quốc ngày 14/4 nói rằng việc Mỹ phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz là một “hành động nguy hiểm và thiếu trách nhiệm”, có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Sau khi Trung Quốc bắt đầu việc chặn eo biển Hormuz vào lúc 10h sáng ngày thứ Hai (13/3) theo giờ miền Đông nước Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hành động phong tỏa này - cùng với việc gia tăng lực lượng quân đội Mỹ trong khu vực - có nguy cơ xói mòn “trạng thái ngừng bắn vốn đã mong manh”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Guo Jiakun của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói chỉ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn mới có thể giúp giải tỏa căng thẳng. Ông Guo cũng nói Bắc Kinh sẽ có những nỗ lực nhằm giúp lập lại hòa bình và ổn định ở Trung Đông - hãng tin CNBC đưa tin.

Trung Quốc được coi là một quốc gia có lợi ích không nhỏ trong việc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, bởi nước này là quốc gia nhập khẩu dầu thô từ Iran nhiều nhất. Việc Mỹ chặn eo biển Hormuz khiến nguồn cung dầu này của Trung Quốc bị gián đoạn và có thể gây ra những tác động sâu rộng trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Lệnh phong tỏa eo biển Hormuz được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào hôm 12/3, một ngày sau khi cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran ở thủ đô Islamabad của Pakistan kết thúc mà không mang lại một thỏa thuận nào. Khi triển khai việc phong tỏa này, lực lượng của Mỹ ngăn tàu bè ra, vào các hải cảng của Iran, nhằm gây sức ép buộc Iran mở cửa lại eo biển Hormuz.

Giới phân tích nhận định động thái của Mỹ là một sự leo thang mạnh trong cuộc xung đột quân sự đã kéo dài hơn 6 tuần và đặt lệnh ngừng bắn có thời hạn hai tuần được công bố vào hôm 7/4 vào trạng thái mong manh.

“Trung Quốc tin rằng chỉ bằng cách đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện và kết thúc chiến tranh, chúng ta mới có thể tạo ra một cách căn bản những điều kiện để giải tỏa tình trạng hiện nay ở eo biển” Hormuz - người phát ngôn Guo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

“Trung Quốc kêu gọi các bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã có, tập trung vào hướng đi lớn là đối thoại và đàm phán hoà bình, có hành động thực tiễn để thúc đẩy việc giảm căng thẳng trong khu vực và lập lại giao thông bình thường ở eo biển Hormuz sớm nhất có thể”, ông Guo nhấn mạnh.

Các diễn biến mới nhất từ phía Mỹ cho thấy sau khi đóng cửa eo biển Hormuz, nước này tiếp tục để ngỏ cánh cửa đàm phán với Iran.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News phát sóng ngày 13/4, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói bước tiếp theo trong đàm phán hòa bình là tùy thuộc vào Iran. “Liệu chúng tôi có tiếp tục đàm phán không, liệu có đạt được một thỏa thuận không, tôi thực sự nghĩ rằng quả bóng đang ở trong sân của Iran. Chúng tôi đã đặt nhiều lựa chọn lên bàn đàm phán”, ông Vance nói.

Ông nhấn mạnh rằng nếu “giới hạn đỏ” mà Mỹ đặt ra đối với tham vọng hạt nhân của Mỹ được đáp ứng, “đó có thể sẽ là một thỏa thuận rất, rất tốt cho hai nước”.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán hòa bình ngay trong tuần này, bất chấp việc phong tỏa eo biển. Theo đó, phái đoàn đàm phán của hai nước sẽ trở lại Islamabad vào cuối tuần này để tiếp tục thảo luận về việc kết thúc cuộc chiến tranh.

Giá dầu thô tiếp tục giảm dưới mốc 100 USD/thùng nhờ hy vọng về việc Washington và Tehran sẽ đạt được một thỏa thuận. Lúc gần 17h theo giờ Việt Nam, giá dầu thô WTI giao sau ở New York giảm hơn 2% so với mức chốt của phiên trước, giao dịch ở mức hơn 97 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao sau tại New York giảm 0,7%, còn gần 99 USD/thùng.

Những điều cần biết về việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Tình trạng giao thông ở eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thụy Điển đứng đầu bảng xếp hạng về tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình. Trong khoảng 20 năm qua, tỷ lệ tiết kiệm ròng tại nước này đã tăng gần 8 lần, từ 2,3% lên 16%...

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Dựa trên số liệu của Bộ Tài chính Mỹ tính đến ngày 19/3/2026, đồ họa thông tin dưới đây cho gồm các chủ nợ đang nắm giữ nợ của Chính phủ Mỹ - từ nhà đầu tư trong nước, chính phủ nước ngoài đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các quỹ nội bộ của chính phủ...

Mối lo lạm phát khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 28 năm

Mối lo lạm phát khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 28 năm

Nhật Bản là một nước có mức độ phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, nên giá dầu tăng cao đang đẩy cao mối lo về lạm phát ở nước này...

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc tăng bất chấp các biện pháp hạn chế

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc tăng bất chấp các biện pháp hạn chế

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc trong năm 2025 đạt 62,6 nghìn tấn, tăng từ 55,4 nghìn tấn của năm 2024 và là mức cao nhất ít nhất kể từ năm 2014...

Chuyên gia: Thuế quan Mỹ có thể vẫn cao sau khi Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ

Chuyên gia: Thuế quan Mỹ có thể vẫn cao sau khi Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ

Theo ước tính của trung tâm nghiên cứu chính sách Budget Lab thuộc Đại học Yale, mức thuế quan hiệu dụng bình quân hiện nay của Mỹ là 11,8% - cao nhất kể từ đầu thập niên 1940 nếu không tính năm ngoái...

