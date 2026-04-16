Tổng thống Trump dọa hủy thỏa thuận thương mại đã ký với Anh

Theo Sky News, trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể thay đổi, thậm chí hủy bỏ thỏa thuận thương mại đã ký với Anh...

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang vì chiến sự Iran và những hệ quả kinh tế từ cuộc xung đột.

Ông Trump cho rằng thỏa thuận thương mại mà Mỹ ký với Thủ tướng Anh Keir Starmer vào tháng 5/2025 "có thể bị thay đổi", đồng thời tiếp tục chỉ trích việc London không đứng về phía Washington trong chiến sự Iran.

Thỏa thuận này gồm các điều khoản nới lỏng cho ngành ô tô cùng lĩnh vực thép và nhôm của Anh, được xem là một trong những thành tựu kinh tế nổi bật nhất của ông Starmer kể từ khi lên làm thủ tướng vào năm 2024. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng quan hệ song phương xấu đi là điều "đáng tiếc" sau khi ông Starmer từ chối cùng Mỹ tham gia cuộc chiến với Iran.

"Chúng tôi đã dành cho họ một thỏa thuận thương mại rất tốt, còn tốt hơn mức cần thiết, nhưng thỏa thuận đó luôn có thể thay đổi", ông Trump nói với Sky News.

Nói về quan hệ với Anh, ông Trump cho rằng London đã không đứng về phía Mỹ vào thời điểm Washington cần sự hỗ trợ nhất.

"Họ đã không ở đó khi chúng tôi cần và đến giờ vẫn vậy", ông nói.

Tại phiên chất vấn Thủ tướng ở Quốc hội ngày thứ Tư (15/4), ông Starmer khẳng định Anh sẽ không tham gia chiến sự Iran. Theo ông, đây không phải là cuộc chiến của Anh và ông sẽ không để đất nước bị cuốn vào xung đột.

"Đã có rất nhiều sức ép buộc tôi phải chọn một hướng đi khác... nhưng tôi sẽ không thay đổi quan điểm, tôi sẽ không nhượng bộ", ông Starmer nói thêm.

Tại phiên chất vấn, Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Ed Davey chỉ trích ông Trump và kêu gọi hủy chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Vua Charles, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Trong khi đó, người phát ngôn của Đảng Bảo thủ Andrew Griffith cảnh báo rằng, dù ông Starmer có muốn hay không, Mỹ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Anh nếu xét theo quốc gia. Theo ông, doanh nghiệp và người lao động Anh sẽ phải trả giá nếu các rào cản thương mại gia tăng dưới thời ông Starmer.

Quan hệ Mỹ - Anh trở nên căng thẳng hơn trong những ngày gần đây, trước cuộc gặp tại Washington ngày 15/4 giữa Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Trong cuộc gặp này, bà Reeves cho biết bà "rất thất vọng" khi Mỹ lao vào cuộc chiến mà không có lối ra rõ ràng, đồng thời cho rằng quyết định can thiệp quân sự này là sai lầm, đang gây sức ép lớn lên cộng đồng doanh nghiệp và các hộ gia đình.

Ngược lại, tại cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Bessent cho rằng chiến sự Iran đáng để chấp nhận một số tổn thất ngắn hạn nếu điều đó giúp ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Tôi tự hỏi GDP toàn cầu sẽ ra sao nếu một vũ khí hạt nhân đánh trúng London. Tôi không mấy lo lắng về các dự báo ngắn hạn hơn, mà quan tâm nhiều hơn tới an ninh dài hạn", ông Bessent nói với hãng tin BBC.

Theo tờ báo Financial Times, dù quan hệ Mỹ - Anh căng thẳng, các cuộc đàm phán thương mại với Washington vẫn tiếp diễn trong những tuần gần đây. Trong tháng này, hai bên đã ký thêm một thỏa thuận về dược phẩm và cơ chế định giá thuốc.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh được ký vào tháng 5 năm ngoái từng được Washington ca ngợi là có lợi cho phía Mỹ, đặc biệt vì mở thêm thị trường Anh cho nông sản xuất khẩu của Mỹ.

Khi đó, Chính phủ Mỹ cho biết thỏa thuận này đánh dấu "một bước mở rộng đáng kể để Mỹ tiếp cận thị trường Anh", đồng thời tạo ra cơ hội xuất khẩu mới trị giá 5 tỷ USD cho các bên liên quan tại Mỹ, bao gồm nông dân, chủ trang trại và các nhà sản xuất.