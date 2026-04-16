Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump dọa hủy thỏa thuận thương mại đã ký với Anh

Ngọc Trang

16/04/2026, 10:09

Theo Sky News, trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể thay đổi, thậm chí hủy bỏ thỏa thuận thương mại đã ký với Anh...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận thương mại với Thủ tướng Anh Keir Starmer năm 2025 - Ảnh: PA

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang vì chiến sự Iran và những hệ quả kinh tế từ cuộc xung đột.

Ông Trump cho rằng thỏa thuận thương mại mà Mỹ ký với Thủ tướng Anh Keir Starmer vào tháng 5/2025 "có thể bị thay đổi", đồng thời tiếp tục chỉ trích việc London không đứng về phía Washington trong chiến sự Iran.

Thỏa thuận này gồm các điều khoản nới lỏng cho ngành ô tô cùng lĩnh vực thép và nhôm của Anh, được xem là một trong những thành tựu kinh tế nổi bật nhất của ông Starmer kể từ khi lên làm thủ tướng vào năm 2024. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng quan hệ song phương xấu đi là điều "đáng tiếc" sau khi ông Starmer từ chối cùng Mỹ tham gia cuộc chiến với Iran.

"Chúng tôi đã dành cho họ một thỏa thuận thương mại rất tốt, còn tốt hơn mức cần thiết, nhưng thỏa thuận đó luôn có thể thay đổi", ông Trump nói với Sky News.

Nói về quan hệ với Anh, ông Trump cho rằng London đã không đứng về phía Mỹ vào thời điểm Washington cần sự hỗ trợ nhất.

"Họ đã không ở đó khi chúng tôi cần và đến giờ vẫn vậy", ông nói.

Tại phiên chất vấn Thủ tướng ở Quốc hội ngày thứ Tư (15/4), ông Starmer khẳng định Anh sẽ không tham gia chiến sự Iran. Theo ông, đây không phải là cuộc chiến của Anh và ông sẽ không để đất nước bị cuốn vào xung đột.

"Đã có rất nhiều sức ép buộc tôi phải chọn một hướng đi khác... nhưng tôi sẽ không thay đổi quan điểm, tôi sẽ không nhượng bộ", ông Starmer nói thêm.

Tại phiên chất vấn, Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Ed Davey chỉ trích ông Trump và kêu gọi hủy chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Vua Charles, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Trong khi đó, người phát ngôn của Đảng Bảo thủ Andrew Griffith cảnh báo rằng, dù ông Starmer có muốn hay không, Mỹ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Anh nếu xét theo quốc gia. Theo ông, doanh nghiệp và người lao động Anh sẽ phải trả giá nếu các rào cản thương mại gia tăng dưới thời ông Starmer.

Quan hệ Mỹ - Anh trở nên căng thẳng hơn trong những ngày gần đây, trước cuộc gặp tại Washington ngày 15/4 giữa Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Trong cuộc gặp này, bà Reeves cho biết bà "rất thất vọng" khi Mỹ lao vào cuộc chiến mà không có lối ra rõ ràng, đồng thời cho rằng quyết định can thiệp quân sự này là sai lầm, đang gây sức ép lớn lên cộng đồng doanh nghiệp và các hộ gia đình.

Ngược lại, tại cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Bessent cho rằng chiến sự Iran đáng để chấp nhận một số tổn thất ngắn hạn nếu điều đó giúp ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Tôi tự hỏi GDP toàn cầu sẽ ra sao nếu một vũ khí hạt nhân đánh trúng London. Tôi không mấy lo lắng về các dự báo ngắn hạn hơn, mà quan tâm nhiều hơn tới an ninh dài hạn", ông Bessent nói với hãng tin BBC.

Theo tờ báo Financial Times, dù quan hệ Mỹ - Anh căng thẳng, các cuộc đàm phán thương mại với Washington vẫn tiếp diễn trong những tuần gần đây. Trong tháng này, hai bên đã ký thêm một thỏa thuận về dược phẩm và cơ chế định giá thuốc.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh được ký vào tháng 5 năm ngoái từng được Washington ca ngợi là có lợi cho phía Mỹ, đặc biệt vì mở thêm thị trường Anh cho nông sản xuất khẩu của Mỹ.

Khi đó, Chính phủ Mỹ cho biết thỏa thuận này đánh dấu "một bước mở rộng đáng kể để Mỹ tiếp cận thị trường Anh", đồng thời tạo ra cơ hội xuất khẩu mới trị giá 5 tỷ USD cho các bên liên quan tại Mỹ, bao gồm nông dân, chủ trang trại và các nhà sản xuất.

Từ khóa:

Anh thế giới thỏa thuận thương mại Tổng thống Trump

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Biến động giá xăng dầu ảnh hưởng thế nào tới PLX?

Doanh nghiệp niêm yết

2

VPBankS chi gần 40 tỷ làm cổ đông lớn của KBC

Doanh nghiệp niêm yết

3

Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán

Thế giới

4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thân nhân tướng lĩnh, nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung

Tiêu điểm

5

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy