Thứ Ba, 11/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump dọa kiện BBC, đòi bồi thường 1 tỷ USD

Đức Anh

11/11/2025, 10:41

Trước đó, vào ngày 9/11, ông Tim Davie, Tổng giám đốc BBC và bà Deborah Turness, Giám đốc BBC News - bộ phận tin tức của BBC - đồng loạt tuyên bố từ chức, sau khi tờ báo The Telegraph của Anh công bố một báo cáo nội bộ do cựu cố vấn về tiêu chuẩn biên tập của BBC soạn thảo bị rò rỉ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Shutterstock
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Shutterstock

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ khởi kiện kênh truyền hình BBC của Anh với cáo buộc một tập trong chương trình phim tài liệu điều tra Panorama phát sóng năm 2024 của đài này đã biên tập sai ngữ cảnh bài phát biểu của ông.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hoan nghênh việc hai lãnh đạo cấp cao của BBC từ chức sau khi vụ việc bị truyền thông Anh phanh phui.

Theo truyền thông Mỹ, các luật sư của ông Trump yêu cầu BBC rút lại tập phim tài liệu Panorama trên trước thứ Sáu tuần này (14/11), nếu không sẽ bị kiện đòi bồi thường “không dưới” 1 tỷ USD. BBC xác nhận đã nhận được thông báo từ các luật sư của ông Trump và cho biết sẽ phản hồi đúng thời hạn.

Báo cáo trên cáo buộc đài có sai sót trong cách đưa tin về người chuyển giới, chiến sự ở dải Gaza, cũng như cách biên tập một đoạn phát biểu của ông Trump ngày 6/1/2021 - thời điểm xảy ra bạo loạn tại Đồi Capitol, nơi đặt tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Theo báo cáo, một tập trong chương trình Panorama đã cắt ghép hai đoạn khác nhau trong bài phát biểu ngày 6/1/2021 của ông Trump, vốn cách nhau gần một giờ, gây hiểu nhầm khi câu “đi bộ tới Đồi Capitol” được đặt liền với cụm từ “fight like hell” - tạm dịch là “chiến đấu đến cùng”.

Ông Trump từng bị Hạ viện Mỹ luận tội với cáo buộc “kích động nổi dậy” liên quan tới vụ bạo loạn tại Đồi Capitol nhưng ông được Thượng viện tuyên trắng án với sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa.

“Cảm ơn The Telegraph vì đã phanh phui những ‘nhà báo’ biến chất. Đây là những người rất không trung thực khi tìm cách can thiệp để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Hơn thế nữa, họ đến từ nước ngoài - một quốc gia mà nhiều người coi là đồng minh số một của Mỹ”, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social ngày 10/11.

Sau khi ông Davie từ chức, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng bày tỏ sự hoan nghênh trên nền tảng mạng xã hội X. Trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph thứ Bảy tuần trước, bà Leavitt chỉ trích đài BCC là “100% tin giả” và là một “cỗ máy tuyên truyền của phe tả”.

Những năm qua, BBC, một đài dịch vụ công độc lập, chịu sức ép lớn trước các cáo buộc thiên vị cánh tả trong đưa tin. Ở chiều ngược lại, giới phê bình cánh tả cho rằng ban lãnh đạo đài bị ảnh hưởng quá mức bởi các chính phủ Đảng Bảo thủ trước đây và để BBC bị cuốn vào “cuộc chiến văn hóa” - cụm từ dùng để chỉ những tranh cãi về ý thức hệ xoay quanh chủng tộc, giới và bản dạng giới.

Không khí căng thẳng và khó lường khiến nhiều phóng viên BBC cảm thấy bất an khi tác nghiệp về các chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt là chiến dịch không kích của Israel tại dải Gaza.

Ở cả trong và ngoài nước, ông Trump lâu nay duy trì quan hệ đối đầu với nhiều cơ quan báo chí lớn, thậm chí từng gọi họ là “kẻ thù của người dân”. Các động thái đi kèm gồm khởi kiện các tổ chức truyền thông, thu hồi thẻ tác nghiệp của phóng viên và gây sức ép lên các công ty truyền thông cũng như các nền tảng số.

Ngày 10/11, ông Samir Shah, Chủ tịch BBC, đã lên tiếng xin lỗi về cách biên tập của đài đối với bài phát biểu của ông Trump. Ông gọi đây là một “sai lầm trong đánh giá”.

Tổng thống Trump kiện báo New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

23:07, 16/09/2025

Tổng thống Trump kiện báo New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

“Giấc mơ Mỹ” đáng giá bao nhiêu?

16:37, 06/11/2025

“Giấc mơ Mỹ” đáng giá bao nhiêu?

Kinh tế Mỹ vượt qua những dự báo u ám liên quan tới thuế quan

14:26, 04/11/2025

Kinh tế Mỹ vượt qua những dự báo u ám liên quan tới thuế quan

Từ khóa:

BBC kiện BBC thế giới Trump

Đọc thêm

Chu kỳ hạ lãi suất toàn cầu đang khép lại, giá cổ phiếu có gặp rủi ro?

Chu kỳ hạ lãi suất toàn cầu đang khép lại, giá cổ phiếu có gặp rủi ro?

Trong vòng 2 năm qua, số lần cắt giảm lãi suất trên thế giới nhiều hơn so với trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009...

Làn sóng điều tra hàng giá rẻ Trung Quốc trên thế giới

Làn sóng điều tra hàng giá rẻ Trung Quốc trên thế giới

Nửa đầu 2025 có 79 vụ điều tra nhằm áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng hóa Trung Quốc...

Giá thịt bò quá đắt, Mỹ mở cuộc điều tra

Giá thịt bò quá đắt, Mỹ mở cuộc điều tra

Do giá thịt bò ở Mỹ tăng cao và không có dấu hiệu xuống thang, Bộ Tư pháp nước này đã mở một cuộc điều tra nhằm vào các công ty đóng gói thịt lớn nhất để làm sáng tỏ nghi vấn về hành vi thông đồng và thao túng giá thịt bò...

Nga đối mặt với nhiều thách thức khi gia nhập cuộc đua đất hiếm toàn cầu

Nga đối mặt với nhiều thách thức khi gia nhập cuộc đua đất hiếm toàn cầu

Nga đang tìm cách tăng sản lượng đất hiếm nhằm tìm kiếm một vị thế trên thị trường đất hiếm toàn cầu đầy tiềm năng, nhưng giới phân tích cho rằng nỗ lực này của Nga sẽ gặp nhiều thách thức...

Warren Buffett gửi lá thư cuối cùng đến cổ đông, muốn sống lặng lẽ sau khi về hưu

Warren Buffett gửi lá thư cuối cùng đến cổ đông, muốn sống lặng lẽ sau khi về hưu

Tỷ phú 95 tuổi muốn đẩy mạnh hoạt động từ thiện để triển khai kế hoạch quyên tặng phần lớn số cổ phiếu Berkshire Hathaway mà ông đang nắm giữ, trị giá khoảng 149 tỷ USD...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tỷ giá giảm 0,4% trong tháng 10 nhưng áp lực điều hành còn lớn

Tài chính

2

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 10

Tài chính

3

Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao bước vào giai đoạn phát triển mới

Thị trường

4

Triển vọng của bất động sản Việt Nam trong 10 năm tới

Bất động sản

5

Chu kỳ hạ lãi suất toàn cầu đang khép lại, giá cổ phiếu có gặp rủi ro?

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy