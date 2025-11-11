Tổng thống Trump dọa kiện BBC, đòi bồi thường 1 tỷ USD

Trước đó, vào ngày 9/11, ông Tim Davie, Tổng giám đốc BBC và bà Deborah Turness, Giám đốc BBC News - bộ phận tin tức của BBC - đồng loạt tuyên bố từ chức, sau khi tờ báo The Telegraph của Anh công bố một báo cáo nội bộ do cựu cố vấn về tiêu chuẩn biên tập của BBC soạn thảo bị rò rỉ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ khởi kiện kênh truyền hình BBC của Anh với cáo buộc một tập trong chương trình phim tài liệu điều tra Panorama phát sóng năm 2024 của đài này đã biên tập sai ngữ cảnh bài phát biểu của ông.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hoan nghênh việc hai lãnh đạo cấp cao của BBC từ chức sau khi vụ việc bị truyền thông Anh phanh phui.

Theo truyền thông Mỹ, các luật sư của ông Trump yêu cầu BBC rút lại tập phim tài liệu Panorama trên trước thứ Sáu tuần này (14/11), nếu không sẽ bị kiện đòi bồi thường “không dưới” 1 tỷ USD. BBC xác nhận đã nhận được thông báo từ các luật sư của ông Trump và cho biết sẽ phản hồi đúng thời hạn.

Báo cáo trên cáo buộc đài có sai sót trong cách đưa tin về người chuyển giới, chiến sự ở dải Gaza, cũng như cách biên tập một đoạn phát biểu của ông Trump ngày 6/1/2021 - thời điểm xảy ra bạo loạn tại Đồi Capitol, nơi đặt tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Theo báo cáo, một tập trong chương trình Panorama đã cắt ghép hai đoạn khác nhau trong bài phát biểu ngày 6/1/2021 của ông Trump, vốn cách nhau gần một giờ, gây hiểu nhầm khi câu “đi bộ tới Đồi Capitol” được đặt liền với cụm từ “fight like hell” - tạm dịch là “chiến đấu đến cùng”.

Ông Trump từng bị Hạ viện Mỹ luận tội với cáo buộc “kích động nổi dậy” liên quan tới vụ bạo loạn tại Đồi Capitol nhưng ông được Thượng viện tuyên trắng án với sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa.

“Cảm ơn The Telegraph vì đã phanh phui những ‘nhà báo’ biến chất. Đây là những người rất không trung thực khi tìm cách can thiệp để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Hơn thế nữa, họ đến từ nước ngoài - một quốc gia mà nhiều người coi là đồng minh số một của Mỹ”, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social ngày 10/11.

Sau khi ông Davie từ chức, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng bày tỏ sự hoan nghênh trên nền tảng mạng xã hội X. Trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph thứ Bảy tuần trước, bà Leavitt chỉ trích đài BCC là “100% tin giả” và là một “cỗ máy tuyên truyền của phe tả”.

Những năm qua, BBC, một đài dịch vụ công độc lập, chịu sức ép lớn trước các cáo buộc thiên vị cánh tả trong đưa tin. Ở chiều ngược lại, giới phê bình cánh tả cho rằng ban lãnh đạo đài bị ảnh hưởng quá mức bởi các chính phủ Đảng Bảo thủ trước đây và để BBC bị cuốn vào “cuộc chiến văn hóa” - cụm từ dùng để chỉ những tranh cãi về ý thức hệ xoay quanh chủng tộc, giới và bản dạng giới.

Không khí căng thẳng và khó lường khiến nhiều phóng viên BBC cảm thấy bất an khi tác nghiệp về các chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt là chiến dịch không kích của Israel tại dải Gaza.

Ở cả trong và ngoài nước, ông Trump lâu nay duy trì quan hệ đối đầu với nhiều cơ quan báo chí lớn, thậm chí từng gọi họ là “kẻ thù của người dân”. Các động thái đi kèm gồm khởi kiện các tổ chức truyền thông, thu hồi thẻ tác nghiệp của phóng viên và gây sức ép lên các công ty truyền thông cũng như các nền tảng số.

Ngày 10/11, ông Samir Shah, Chủ tịch BBC, đã lên tiếng xin lỗi về cách biên tập của đài đối với bài phát biểu của ông Trump. Ông gọi đây là một “sai lầm trong đánh giá”.