Tổng thống Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 21/4 quyết định gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran thêm hai tuần, một động thái được ông cho là cần thiết với lý do tình hình chính trị nội bộ của Tehran đang "chia rẽ nghiêm trọng".

Nếu không được gia hạn, thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào ngày 7/4 giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn vào nửa đêm ngày 21/4 theo giờ Mỹ. Ông Trump cho biết việc gia hạn sẽ kéo dài "cho đến khi" các nhà lãnh đạo và đại diện của Iran đưa ra được một "đề xuất thống nhất" để chấm dứt chiến tranh với Mỹ và Israel.

Trước đó cùng ngày 21/4, ông Trump đã tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ không được gia hạn.

Quyết định xuống thang mới nhất được ông chủ Nhà Trắng đưa ra sau khi có thông tin rằng chuyến đi dự kiến của Phó tổng thống JD Vance tới Pakistan để tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với các quan chức Iran đã bị hoãn lại. Đồng thời, hãng tin nhà nước Iran Tasnim cũng cho biết các nhà đàm phán từ Tehran đã thông báo với các đối tác Mỹ qua một trung gian ở Pakistan rằng họ sẽ không tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo.

“Ngày hôm nay, Iran tuyên bố rằng việc tham gia đàm phán trong hoàn cảnh hiện tại là vô ích vì Mỹ ngăn cản việc đạt được bất kỳ một thỏa thuận phù hợp nào”, bản tin của Tasnim viết.

Một cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf đã gọi việc Mỹ gia hạn ngừng bắn là hành động “câu giờ" cho một cuộc tấn công bất ngờ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cố vấn này cũng cho rằng việc Hải quân Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran là không khác gì một cuộc ném bom và cần phải đáp trả bằng quân sự.

Trong một tuyên bố, ông Trump nói rằng ông không muốn gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, nhưng đã thay đổi quyết định sau khi nhận được yêu cầu từ Thống chế Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan - nước giữ vai trò trung gian đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Israel.

“Tôi đã chỉ đạo quân đội Mỹ tiếp tục phong tỏa các hải cảng của Iran và sẵn sàng hành động, đồng thời gia hạn thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi Iran đưa ra đề xuất và đàm phán hoàn tất”, ông Trump nói trong tuyên bố.

Giới chức Iran đã cáo buộc Mỹ vi phạm cam kết trong khuôn khổ 10 điểm mà Tehran đã đưa ra khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn mong manh này. Một điểm mấu chốt của xung đột vẫn là eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho việc vận chuyển dầu lửa toàn cầu, mà Iran đã đóng cửa khi chiến tranh bắt đầu.

Ông Trump cho biết ông đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn với điều kiện eo biển này phải được mở lại hoàn toàn. Tuy nhiên, lưu lượng tàu bè đi qua được eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, và sau khi vòng đàm phán hòa bình đầu tiên thất bại, ông đã ra lệnh phong tỏa các cảng của Iran gần eo biển này.

Tuần trước, Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz rồi chỉ một ngày sau lại tuyên bố đóng cửa eo biển này, với lý do Mỹ không thực hiện đúng các cam kết - bao gồm việc Mỹ vẫn phong tỏa các cảng của Iran.