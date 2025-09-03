Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Kinh tế

Tổng thống Trump không có ý định giảm thuế quan với hàng hóa Ấn Độ

Ngọc Trang

03/09/2025, 09:06

Một tuần sau khi thuế quan của Mỹ với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ tăng lên 50%, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không có ý định giảm thuế quan này...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty Images
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty Images

Tại một sự kiện tại Nhà Trắng ngày thứ Ba (2/9), khi được hỏi rằng liệu ông có đang cân nhắc về việc dỡ bỏ một số thuế quan với hàng hóa Ấn Độ hay không, ông Trump khẳng định là: “Không”.

“Chúng ta có mối quan hệ rất tốt với Ấn Độ”, ông Trump nói nhưng chỉ trích sự mất cân bằng thương mại giữa hai nước do New Delhi áp thuế quan cao với hàng hóa Mỹ. “Các bạn phải hiểu rằng, nhiều năm qua, Ấn Độ luôn duy trì mối quan hệ một chiều. Ấn Độ đã áp đặt thuế quan cao với chúng ta, gần như cao nhất thế giới”.

Sau nhiều tháng đàm phán thương mại, Mỹ vẫn quyết định áp đặt thuế đối ứng với hàng hóa Ấn Độ ở mức tương đối cao 25%. Cộng thêm thuế quan trừng phạt vì Ấn Độ mua dầu Nga, tổng thuế quan Mỹ với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Nam Á là 50% - một trong những mức cao nhất. Mức thuế này được áp dụng với hơn 55% hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của quốc gia này.

Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Bloomberg, các chính sách bảo hộ thương mại và thuế quan cao, cùng sự cứng rắn của New Delhi khiến các nhà đàm phán của Mỹ không hài lòng. Ông Trump tỏ ra thất vọng vì Ấn Độ vẫn tiếp tục mua sản phẩm năng lượng từ Nga, điều mà New Delhi biện minh là cần thiết để đảm bảo giá dầu ở mức thấp.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày thứ Hai (1/9), ông Trump cũng cho biết Ấn Độ đã đề nghị giảm thuế quan với hàng hóa Mỹ về mức “không”, nhưng không nói rõ đề nghị này được đưa ra khi nào và liệu Nhà Trắng có kế hoạch khôi phục đàm phán thương mại với Ấn Độ không.

“Họ đã đề nghị giảm thuế quan về mức không, nhưng muộn rồi. Lẽ ra họ nên làm như vậy từ nhiều năm trước”, ông Trump viết. “Đến nay Ấn Độ đã áp đặt mức thuế quan cao nhất từ trước đến nay đối với hàng hóa của chúng ta, cao hơn bất kỳ quốc gia nào, đến mức doanh nghiệp của chúng ta không thể bán hàng vào Ấn Độ. Đây là thảm họa một chiều!”.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), năm 2024, Ấn Độ đã áp đặt mức thuế bình quân 6,2% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, tính theo trọng số thương mại, trong khi Mỹ áp đặt mức thuế quan bình quân 2,4% với hàng hóa Ấn Độ.

Bài đăng trên được đăng tải trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có mặt tại Trung Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh với hơn 20 nhà lãnh đạo các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) - một sáng kiến do Bắc Kinh hậu thuẫn. Tại sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm nhìn của Bắc Kinh về một trật tự an ninh và kinh tế toàn cầu mới, trong đó ưu tiên “Nam bán cầu”.

Doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ chao đảo vì thuế quan Mỹ

14:09, 27/08/2025

Doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ chao đảo vì thuế quan Mỹ

Ấn Độ cứng rắn dù sắp bị Mỹ áp thuế quan 50%

09:57, 27/08/2025

Ấn Độ cứng rắn dù sắp bị Mỹ áp thuế quan 50%

Mỹ áp thuế quan 50% với hàng hóa Ấn Độ từ ngày mai

09:45, 26/08/2025

Mỹ áp thuế quan 50% với hàng hóa Ấn Độ từ ngày mai

