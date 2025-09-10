Chính quyền Trump công bố chiến lược "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại"

Các thay đổi này được đưa ra trong báo cáo chiến lược “Ủy
ban Làm cho Nước Mỹ khỏe mạnh trở lại”, còn được gọi là báo cáo MAHA vừa được Bộ
trưởng Y tế Mỹ Robert F Kennedy Jr. công bố.
MAHA là chữ viết tắt của Make
America Healthy Again, tạm dịch là "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại".
Báo cáo này là kết quả nhiều tháng làm việc của các quan chức
Mỹ trong một ủy ban có tên MAHA để thực hiện sắc lệnh hàng pháp của Tổng thống Donald Trump về việc tìm kiếm
nguyên nhân cốt lõi của các căn bệnh mãn tính ở trẻ em nước này.
Theo tờ báo Financial Times, điều này phản ánh sức ảnh hưởng chính trị ngày càng tăng của phong trào MAHA do ông Kennedy khởi xướng. Phong trào này nhận được
sự ủng hộ của những người hoài nghi về vaccine và những người theo chủ nghĩa sử
dụng thực phẩm tự nhiên.
Báo cáo dài 20 trang công bố ngày 9/9 gồm một loạt khuyến
nghị chính sách dành cho các cơ Chính phủ Mỹ và kêu gọi nghiên cứu sâu hơn. Nếu
được ban hành, các chính sách này có thể ảnh hưởng sâu sắc tới các ngành công nghiệp
chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và nông nghiệp cũng như dịch vụ y tế công tại Mỹ.
“Rất nhiều trong số 128 khuyến nghị này là những thứ mà tôi
luôn mơ ước trong suốt cuộc đời mình”, ông Kennedy nói với phóng viên tại một
cuộc họp báo tại Washington ngày 9/9.
Báo cáo cho biết Nhà Trắng và Bộ Y tế sẽ xây dựng một “khuôn
khổ vaccine” mới với chương trình nghị sự gồm các chính sách giải quyết những vấn
đề liên quan tới việc tiêm chủng và “đảm bảo sự tự do về khoa học và y tế”.
Khuôn khổ này tiếp nối các động thái mà ông Kennedy đã thực
hiện liên quan tới vaccine như sa thải giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa
Dịch bệnh Mỹ (CDC) do bất đồng quan điểm về chính sách vaccine.
Bên cạnh đó, các cơ quan liên bang Mỹ cũng dự kiến sẽ siết chặt
quản lý hành vi vi phạm luật quản lý quảng cáo thuốc theo đơn cho người tiêu
dùng - một hành động phổ biến tại Mỹ.
Theo báo cáo, CDC sẽ phải xem xét lại các khuyến nghị của
mình bao gồm bao gồm bổ sung fluoride vào nước uống - một chất thường được thêm vào
để ngừa sâu răng và nâng cao ý thức về việc hấp thụ fluoride tại chỗ thông qua
kem đánh răng. Ông Kennedy trước đây từng thúc đẩy lệnh cấm sử dụng nước uống
có fluoride.
Báo cáo cũng yêu cầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm
Mỹ (FDA) thay đổi quy trình kiểm tra kem chống nắng - mặt hàng nhận được sự
quan tâm lớn của các nhà hoạt động MAHA do lo ngại về hàm lượng hóa chất bên
trong.
Ông Tony Lyons, chủ tịch của tổ chức vận động Maha Action,
hoanh nghênh báo cáo trên và mô tả đây là "một câu chuyện thành công đáng
kinh ngạc" và "không gì sánh bằng".
“Chúa đã đứng về phía Tổng thống Trump vì đưa Bộ trưởng
Kennedy vào vị trí có thể chấm dứt các căn bệnh mãn tính và giúp mọi người dân
Mỹ khỏe mạnh hơn”, ông Lyons nhận xét.
Báo cáo MAHA của Bộ trưởng Y tế Mỹ được ngành thực phẩm và
nông nghiệp mong chờ từ lâu. Báo cáo sơ bộ được công bố hồi tháng 5 nêu rõ có
thể có mối liên hệ giữa sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ với tình trạng sức
khỏe kém ở trẻ em. Tuy nhiên, báo cáo chính thức vừa công bố lại không có các cảnh
báo về thuốc trừ sâu mà chỉ nói rằng cần cải cách quy trình phê duyệt để hạn chế sử
dụng thuốc trừ sâu - một khuyến nghị của Liên đoàn Cơ quan Nông trại Mỹ.
“Nông dân và chủ trang trại Mỹ đều biết rằng tôi và quan trọng
hơn hết là Tổng thống Trump luôn ủng hộ họ và tiếng nói của họ sẽ được lắng
nghe”, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins khẳng định.
Sau khi báo cáo được công
bố, Environmental Working Group (EWG), một tổ chức vận động hành lang,
cho rằng chính phủ đã nhượng bộ các công ty thuốc trừ sâu.
"Có vẻ như các nhà vận động hành lang trong ngành công
nghiệp thuốc trừ sâu đã phá hỏng chương trình nghị sự của ủy ban MAHA”, ông Ken
Cook, chủ tịch của EWG, nhấn mạnh.
Theo báo cáo, các hạn chế với việc bán sữa nguyên kem trong
trường học sẽ được gỡ bỏ. Nhà chức trách tại các quận sẽ được phép lựa chọn sữa nguyên kem
bên cạnh các lựa chọn sữa ít béo cho học sinh của các trường học trên địa bàn.