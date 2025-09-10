Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Thế giới

Chính quyền Trump công bố chiến lược "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại"

Hoài Thu

10/09/2025, 16:13

Nhà Trắng vừa đề ra một số thay đổi về chính sách y tế và thực phẩm, từ việc xem xét lại hàm lượng fluoride trong nước uống cho tới đưa sữa nguyên kem vào học đường...

Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F Kennedy Jr - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F Kennedy Jr - Ảnh: Reuters

Các thay đổi này được đưa ra trong báo cáo chiến lược “Ủy ban Làm cho Nước Mỹ khỏe mạnh trở lại”, còn được gọi là báo cáo MAHA vừa được Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F Kennedy Jr. công bố.

MAHA là chữ viết tắt của Make America Healthy Again, tạm dịch là "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại".

Báo cáo này là kết quả nhiều tháng làm việc của các quan chức Mỹ trong một ủy ban có tên MAHA để thực hiện sắc lệnh hàng pháp của Tổng thống Donald Trump về việc tìm kiếm nguyên nhân cốt lõi của các căn bệnh mãn tính ở trẻ em nước này.

Theo tờ báo Financial Times, điều này phản ánh sức ảnh hưởng chính trị ngày càng tăng của phong trào MAHA do ông Kennedy khởi xướng. Phong trào này nhận được sự ủng hộ của những người hoài nghi về vaccine và những người theo chủ nghĩa sử dụng thực phẩm tự nhiên.

Báo cáo dài 20 trang công bố ngày 9/9 gồm một loạt khuyến nghị chính sách dành cho các cơ Chính phủ Mỹ và kêu gọi nghiên cứu sâu hơn. Nếu được ban hành, các chính sách này có thể ảnh hưởng sâu sắc tới các ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và nông nghiệp cũng như dịch vụ y tế công tại Mỹ.

“Rất nhiều trong số 128 khuyến nghị này là những thứ mà tôi luôn mơ ước trong suốt cuộc đời mình”, ông Kennedy nói với phóng viên tại một cuộc họp báo tại Washington ngày 9/9.

Báo cáo cho biết Nhà Trắng và Bộ Y tế sẽ xây dựng một “khuôn khổ vaccine” mới với chương trình nghị sự gồm các chính sách giải quyết những vấn đề liên quan tới việc tiêm chủng và “đảm bảo sự tự do về khoa học và y tế”.

Khuôn khổ này tiếp nối các động thái mà ông Kennedy đã thực hiện liên quan tới vaccine như sa thải giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) do bất đồng quan điểm về chính sách vaccine.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên bang Mỹ cũng dự kiến sẽ siết chặt quản lý hành vi vi phạm luật quản lý quảng cáo thuốc theo đơn cho người tiêu dùng - một hành động phổ biến tại Mỹ.

Theo báo cáo, CDC sẽ phải xem xét lại các khuyến nghị của mình bao gồm bao gồm bổ sung fluoride vào nước uống - một chất thường được thêm vào để ngừa sâu răng và nâng cao ý thức về việc hấp thụ fluoride tại chỗ thông qua kem đánh răng. Ông Kennedy trước đây từng thúc đẩy lệnh cấm sử dụng nước uống có fluoride.

Báo cáo cũng yêu cầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thay đổi quy trình kiểm tra kem chống nắng - mặt hàng nhận được sự quan tâm lớn của các nhà hoạt động MAHA do lo ngại về hàm lượng hóa chất bên trong.

Ông Tony Lyons, chủ tịch của tổ chức vận động Maha Action, hoanh nghênh báo cáo trên và mô tả đây là "một câu chuyện thành công đáng kinh ngạc" và "không gì sánh bằng".

“Chúa đã đứng về phía Tổng thống Trump vì đưa Bộ trưởng Kennedy vào vị trí có thể chấm dứt các căn bệnh mãn tính và giúp mọi người dân Mỹ khỏe mạnh hơn”, ông Lyons nhận xét.

Báo cáo MAHA của Bộ trưởng Y tế Mỹ được ngành thực phẩm và nông nghiệp mong chờ từ lâu. Báo cáo sơ bộ được công bố hồi tháng 5 nêu rõ có thể có mối liên hệ giữa sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ với tình trạng sức khỏe kém ở trẻ em. Tuy nhiên, báo cáo chính thức vừa công bố lại không có các cảnh báo về thuốc trừ sâu mà chỉ nói rằng cần cải cách quy trình phê duyệt để hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu - một khuyến nghị của Liên đoàn Cơ quan Nông trại Mỹ.

“Nông dân và chủ trang trại Mỹ đều biết rằng tôi và quan trọng hơn hết là Tổng thống Trump luôn ủng hộ họ và tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe”, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins khẳng định.

Sau khi báo cáo được công  bố, Environmental Working Group (EWG), một tổ chức vận động hành lang, cho rằng chính phủ đã nhượng bộ các công ty thuốc trừ sâu.

"Có vẻ như các nhà vận động hành lang trong ngành công nghiệp thuốc trừ sâu đã phá hỏng chương trình nghị sự của ủy ban MAHA”, ông Ken Cook, chủ tịch của EWG, nhấn mạnh.

Theo báo cáo, các hạn chế với việc bán sữa nguyên kem trong trường học sẽ được gỡ bỏ. Nhà chức trách tại các quận sẽ được phép lựa chọn sữa nguyên kem bên cạnh các lựa chọn sữa ít béo cho học sinh của các trường học trên địa bàn.

Từ khóa:

chính quyền Trump Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại Mỹ phong trào MAHA

