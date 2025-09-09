Thứ Ba, 09/09/2025

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng và đào tạo lao động Mỹ

Ngọc Trang

09/09/2025, 11:44

Phát biểu được đưa ra sau vụ đột kích và bắt giữ hàng trăm lao động nhập cư trái phép tại một nhà máy của công ty Hàn Quốc Hyundai tuần trước...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các doanh nghiệp đa quốc gia “tôn trọng” luật nhập cư của Mỹ sau khi cuộc đột kích của lực lượng chức năng vào một nhà máy của Hyundai ở bang Georgia tuần trước làm dấy lên quan ngại rằng chiến dịch truy lùng người nhập cư trái phép của Washington có thể làm cản trở đầu tư nước ngoài vào Mỹ.

Trong vụ đột kích ngày 4/9, lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ 475 người được cho là nhập cư trái phép tại nhà máy pin xe điện liên doanh giữa Hyundai và LG, hầu hết là công dân Hàn Quốc.

Đây được xem là chiến dịch thực thi pháp luật đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Bộ An ninh nội địa Mỹ, với sự tham gia của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Cuộc đột kích cho thấy Chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực hạn chế người nhập cư trái phép - một cam kết quan trọng của ông Trump khi tranh cử. Tuy nhiên, vụ việc đặt ra sự mâu thuẫn giữa chiến dịch trấn áp tình trạng nhập cư trái phép và lời kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư nhiều hơn vào Mỹ của chính quyền ông Trump.

Theo các nhà phân tích, ông Trump dường như cũng nhìn nhận rõ các mối quan ngại này khi kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Mỹ tôn trọng luật nhập cư.

“Sau chiến dịch thực thi luật nhập cư tại nhà máy pin Hyundai ở Georgia, tôi kêu gọi tất cả công ty nước ngoài đầu tư vào Mỹ hãy tôn trọng Luật nhập cư của quốc gia chúng tôi”, Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/9.

“Chúng tôi hoan nghênh các khoản đầu tư của các bạn và chúng tôi khuyến nghị các bạn mang đến đất nước chúng tôi những con người thông minh và có kỹ năng nhưng phải hoàn toàn hợp pháp, để sản xuất những sản phẩm đẳng cấp thế giới. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các bạn làm việc đó một cách nhanh chóng và hợp pháp. Đổi lại, các bạn hãy tuyển dụng vào đào tạo lao động Mỹ”, ông Trump tiếp tục.

Trong một câu trả lời trước đó với phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump chobietes ICE “đã làm đúng vì những người đó (công nhân tại nhà máy của Hyundai) đang lưu trú bất hợp pháp tại Mỹ”. 

“Nhưng chúng ta cũng phải tìm cách để đưa các chuyên gia nước ngoài đến Mỹ và đào tạo cho người lao động của chúng ta. Về sản xuất pin, nếu không có lao động nào ở Mỹ biết về pin, có lẽ chúng ta nên tạo điều kiện để các chuyên gia đến đào tạo cho họ làm những việc phức tạp. Dù đó là chế tạo pin hay chế tạo máy tính, con chip cũng vậy”, ông Trump nói với phóng viên.

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc nằm trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Mỹ với số vốn đầu tư cam kết năm ngoái là 22 tỷ USD. Đặc biệt, nhiều năm nay, bang Georgia thường xuyên kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng nhà máy tại bang này. Nhiều dự án đầu tư được thực hiện nhờ chính sách trợ cấp của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết nước này đã hoàn tất đàm phán với Mỹ về việc thả những công dân Hàn Quốc bị bắt vụ đột kích trên.

Trong một phát biểu cùng ngày, ông Kang Hoon-sik, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết: “Trong các cuộc đàm phán với Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh rằng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quyền người động Hàn Quốc không nên bị xâm phạm một cách bất công trong quá trình Washington thực thi pháp luật”.

Trong phát biểu ngày 8/9, ông Trump khẳng định vụ đột kích không làm căng thẳng mối quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh Washington và Seoul có mối quan hệ “tuyệt vời” và “thực sự tốt đẹp”.

Chính phủ Mỹ Hyundai Lao động Mỹ nhập cư Tổng thống Trump

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: