Tổng thống Trump kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng và đào tạo lao động Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các doanh nghiệp đa quốc
gia “tôn trọng” luật nhập cư của Mỹ sau khi cuộc đột kích của lực lượng chức năng
vào một nhà máy của Hyundai ở bang Georgia tuần trước làm dấy lên quan ngại rằng
chiến dịch truy lùng người nhập cư trái phép của Washington có thể làm cản trở đầu
tư nước ngoài vào Mỹ.
Trong vụ đột kích ngày 4/9, lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ
475 người được cho là nhập cư trái phép tại nhà máy pin xe điện liên doanh giữa Hyundai và LG, hầu
hết là công dân Hàn Quốc.
Đây được xem là chiến dịch thực thi pháp luật đơn lẻ
lớn nhất trong lịch sử Bộ An ninh nội địa Mỹ, với sự tham gia của Cơ quan Thực
thi Di trú và Hải quan (ICE).
Cuộc đột kích cho thấy Chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực
hạn chế người nhập cư trái phép - một cam kết quan trọng của ông Trump khi
tranh cử. Tuy nhiên, vụ việc đặt ra sự mâu thuẫn giữa chiến dịch trấn áp
tình trạng nhập cư trái phép và lời kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài
đầu tư nhiều hơn vào Mỹ của chính quyền ông Trump.
Theo các nhà phân tích, ông Trump dường như cũng nhìn nhận rõ
các mối quan ngại này khi kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Mỹ tôn trọng luật nhập cư.
“Sau chiến dịch thực thi luật nhập cư tại nhà máy pin Hyundai ở Georgia, tôi kêu gọi tất cả công ty nước ngoài đầu tư vào Mỹ hãy tôn trọng Luật nhập cư của quốc gia chúng tôi”, Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/9.
“Chúng tôi hoan nghênh các khoản đầu tư của các bạn và chúng
tôi khuyến nghị các bạn mang đến đất nước chúng tôi những con người thông minh
và có kỹ năng nhưng phải hoàn toàn hợp pháp, để sản xuất những sản phẩm đẳng cấp
thế giới. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các bạn làm việc đó một cách nhanh chóng
và hợp pháp. Đổi lại, các bạn hãy tuyển dụng vào đào tạo lao động Mỹ”, ông Trump tiếp tục.
Trong một câu trả lời trước đó với phóng viên tại Nhà Trắng,
ông Trump chobietes ICE “đã làm đúng vì những người đó (công nhân tại nhà máy của
Hyundai) đang lưu trú bất hợp pháp tại Mỹ”.
“Nhưng chúng ta cũng phải tìm cách để đưa các chuyên gia nước ngoài đến
Mỹ và đào tạo cho người lao động của chúng ta. Về sản xuất pin, nếu không
có lao động nào ở Mỹ biết về pin, có lẽ chúng ta nên tạo điều kiện để các chuyên
gia đến đào tạo cho họ làm những việc phức tạp. Dù đó là chế tạo
pin hay chế tạo máy tính, con chip cũng vậy”, ông Trump nói với phóng viên.
Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc nằm trong
nhóm nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Mỹ với số vốn đầu tư cam kết năm ngoái
là 22 tỷ USD. Đặc biệt, nhiều năm nay, bang Georgia thường xuyên kêu gọi các
doanh nghiệp xây dựng nhà máy tại bang này. Nhiều dự án đầu tư được thực hiện
nhờ chính sách trợ cấp của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết nước này đã hoàn tất đàm
phán với Mỹ về việc thả những công dân Hàn Quốc bị bắt vụ đột kích trên.
Trong
một phát biểu cùng ngày, ông Kang Hoon-sik, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc
cho biết: “Trong các cuộc đàm phán với Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn
mạnh rằng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quyền người động Hàn Quốc không
nên bị xâm phạm một cách bất công trong quá trình Washington thực thi pháp luật”.
Trong phát biểu ngày 8/9, ông Trump khẳng định vụ đột kích
không làm căng thẳng mối quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh Washington
và Seoul có mối quan hệ “tuyệt vời” và “thực sự tốt đẹp”.