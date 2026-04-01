Tổng thống Trump: Mỹ có thể kết thúc chiến dịch quân sự tại Iran trong 2-3 tuần tới mà không cần thỏa thuận

Ông Trump dự kiến có bài phát biểu trước toàn quốc vào 9 giờ tối thứ Tư (1/4) theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET) để cập nhật các diễn biến quan trọng liên quan tới Iran...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba (31/3) cho biết lực lượng quân sự Mỹ có thể rút khỏi Iran trong vòng “hai hoặc ba tuần tới”.

“Chúng tôi sẽ rút khỏi đó vì không còn lý do gì để tiếp tục chiến dịch này. Chúng tôi sẽ sớm rút khỏi đó”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Vài giờ sau, Nhà Trắng thông báo ông Trump sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào 9 giờ tối thứ Tư (1/4) theo giờ miền Đông nước Mỹ để cập nhật các diễn biến quan trọng liên quan tới Iran.

Cũng trong ngày 31/3, khi được hỏi liệu Mỹ có cần đạt kết quả ngoại giao với Iran trước khi bắt đầu thu hẹp chiến dịch quân sự mang tên “Operation Epic Fury” hay không, ông Trump trả lời là không.

“Iran không cần phải đạt thỏa thuận. Họ không cần phải ký thỏa thuận với tôi. Hiện nước này đã có chính quyền mới và việc tiếp cận cũng dễ dàng hơn nhiều”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng Iran không cần đạt thỏa thuận với Mỹ nếu năng lực hạt nhân của nước này đã bị phá hủy nghiêm trọng và không thể phục hồi trong một thời gian dài. Theo ông, trong trường hợp đó, Mỹ sẽ rút khỏi dù có thỏa thuận hay không, vì điều này “giờ không còn quan trọng nữa”. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng hai bên vẫn có thể đạt được thỏa thuận vì, theo ông, phía Iran muốn làm điều đó.

“Họ muốn đạt được thỏa thuận còn nhiều hơn tôi, nhưng trong thời gian ngắn nữa, mọi việc sẽ kết thúc”, ông nói.

Các phát biểu này cho thấy Mỹ có thể tự tuyên bố đã đạt mục tiêu và chấm dứt chiến dịch mà không cần một thỏa thuận chính thức.

Đề cập tình hình trên thực địa, ông Trump cho rằng Mỹ đang chiếm ưu thế rõ rệt tại Iran.

“Hãy nhìn những gì đang diễn ra ở Iran. Chúng tôi gần như không gặp sự cản trở nào. Nhiều mục tiêu đã bị đánh trúng”, ông nói, đồng thời cho biết Mỹ đang tiếp tục gia tăng sức ép quân sự.

“Chúng tôi đang tấn công rất mạnh. Ngay trong đêm qua, chúng tôi đã phá hủy một lượng lớn cơ sở sản xuất tên lửa”, ông Trump nói.

Những phát biểu trên của ông Trump cho thấy cách Washington mô tả kịch bản kết thúc cuộc chiến - hiện đã sang tuần thứ 5 - vẫn thay đổi liên tục và có lúc thiếu nhất quán.

Trước các phát biểu của ông Trump trong ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Tổng thống sẵn sàng đạt một thỏa thuận với Iran để chấm dứt cuộc chiến đã lan rộng ra khắp khu vực, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và gây thêm rủi ro cho kinh tế toàn cầu.

Theo ông Hegseth, các cuộc tiếp xúc vẫn đang diễn ra và ngày càng tiến triển. Tuy nhiên, Mỹ cũng sẵn sàng tiếp tục chiến sự nếu Iran không đáp ứng các yêu cầu của Washington.

“Chúng tôi có ngày càng nhiều lựa chọn, còn họ thì ngày càng ít đi... Chỉ trong một tháng, chúng tôi đã đặt ra các điều kiện và những ngày tới sẽ mang tính quyết định”, ông Hegseth phát biểu tại Washington.

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ngày 31/3 đe dọa sẽ nhằm vào các công ty Mỹ đang hoạt động trong khu vực.. Lực lượng này nêu tên 18 doanh nghiệp, trong đó có Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla và Boeing, đồng thời tuyên bố các công ty này sẽ trở thành mục tiêu từ 20h00 theo giờ Tehran, tức 16h30 theo giờ GMT, ngày 1/4.

Khi được hỏi có lo lắng trước những đe dọa này hay không, ông Trump trả lời là “không” và cho rằng Iran “không còn nhiều thứ để đe dọa nữa”.

Ngoài ra, ông Trump cũng chỉ trích những quốc gia không hỗ trợ các cuộc không kích nhằm vào Iran, trong đó có Pháp, Italy.

Theo một số nguồn tin của hãng tin Reuters, Pháp và Italy cùng với Tây Ban Nha đều có động thái phản đối một số hoạt động quân sự của Mỹ và Israel tại Iran. Điều này xảy ra trong bối cảnh ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các nước đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không ủng hộ Mỹ trong chiến dịch quân sự tại Iran.

“Pháp đã không cho các máy bay chở hàng tiếp tế quân sự tới Israel bay qua không phận nước này. Pháp đã không hỗ trợ Mỹ trong vấn đề liên quan tới lãnh đạo Iran vừa bị tiêu diệt. Mỹ sẽ ghi nhớ điều đó”, ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 31/3.

Trước đó, ngày 30/3, Tây Ban Nha tuyên bố đóng không phận đối với các máy bay Mỹ tham gia tấn công Iran. Thủ tướng Pedro Sanchez cũng là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tuần trước, Italy cũng đã không cho phép máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân Sigonella ở Sicily trước khi bay tiếp tới Trung Đông. Tờ báo Corriere della Sera, đơn vị đầu tiên đưa tin vào ngày 31/3, cho biết một số máy bay ném bom của Mỹ trước đó dự kiến đáp xuống căn cứ này ở miền đông Sicily rồi tiếp tục hành trình tới Trung Đông.

Ông Trump ngày 31/3 cũng chỉ trích Anh không hỗ trợ Mỹ trong chiến sự Iran, đúng vào thời điểm Cung điện Buckingham xác nhận Vua Charles và Hoàng hậu Camilla sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào cuối tháng 4.

Những diễn biến trên cho thấy chiến sự Iran đã làm lộ rõ những rạn nứt giữa các đồng minh trong NATO.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, ông Trump cho rằng để ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu, các nước châu Âu hoặc là mua năng lượng từ Mỹ, hoặc phải tự hành động để tiếp cận nguồn cung qua eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 31/3 cho biết ông đã nhận được các thông điệp trực tiếp từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Tuy nhiên, ông cho rằng những trao đổi này không đồng nghĩa hai bên đang tiến hành đàm phán - theo kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos, khoảng 2/3 người dân Mỹ cho rằng Washington nên sớm chấm dứt cuộc chiến tại Iran, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa không đạt được đầy đủ các mục tiêu mà chính quyền ông Trump đề ra.

Cụ thể, 66% số người tham gia khảo sát - được thực hiện từ thứ Sáu đến Chủ nhật (27-29/3) - ủng hộ quan điểm này. Ngược lại, 27% cho rằng Mỹ nên theo đuổi tất cả các mục tiêu đã đề ra tại Iran, kể cả khi xung đột kéo dài hơn. 6% không đưa ra câu trả lời.