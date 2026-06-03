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Đà Nẵng khẳng định năng lực tổ chức du lịch MICE quy mô lớn

Ngô Anh Văn

03/06/2026, 08:19

Từ ngày 1/6 – 3/6, Đà Nẵng đã chào đón 5.000 khách MICE - một trong những đoàn khách MICE lớn đến Đà Nẵng trong năm 2026. Tín hiệu này tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức sự kiện và du lịch MICE chuyên nghiệp của thành phố...

Đoàn khách MICE đi trải nghiệm bằng tàu lửa tại ga Đà Nẵng.
Đoàn khách MICE đi trải nghiệm bằng tàu lửa tại ga Đà Nẵng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp cùng Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel tổ chức đón đoàn khách MICE với quy mô khoảng 5.000 khách đến tham quan, lưu trú và tham gia các hoạt động tại thành phố từ ngày 01 – 03/6 năm 2026.

Đây là một trong những đoàn khách MICE lớn đến Đà Nẵng trong năm nay, góp phần tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức sự kiện và du lịch MICE chuyên nghiệp của thành phố; đồng thời nâng cao vị thế Đà Nẵng là điểm đến hàng đầu khu vực miền Trung và Việt Nam.

5.000 khách MICE thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce, đã có nhiều hoạt động hội nghị, tham quan, trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng, ẩm thực và các chương trình giao lưu tại nhiều điểm đến thú vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Với quy mô đoàn khách lớn, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực phối hợp hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng và điều tiết giao thông tại các khu vực đoàn di chuyển, lưu trú và tổ chức sự kiện, góp phần giúp chương trình diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã phối hợp triển khai các phương án hỗ trợ giao thông, hướng dẫn lộ trình di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận chuyển và tổ chức các hoạt động phục vụ đoàn khách trong suốt thời gian lưu trú tại thành phố. Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ công tác đón, tiễn đoàn khách tại Ga Đà Nẵng, bảo đảm việc di chuyển, đưa đón an toàn, thuận lợi và trật tự tại khu vực nhà ga.

Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng hỗ trợ công tác đón, tiễn đoàn khách tại Ga Đà Nẵng. Ảnh Sở VHTT&DL Đà Nẵng cung cấp.
Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng hỗ trợ công tác đón, tiễn đoàn khách tại Ga Đà Nẵng. Ảnh Sở VHTT&DL Đà Nẵng cung cấp.

Bà Trần Thị Kim Cúc, Giám đốc Trung tâm MICE Việt Nam (thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel), chia sẻ: “Đà Nẵng là điểm đến có nhiều lợi thế nổi bật để phát triển du lịch MICE với hạ tầng đồng bộ, hệ thống dịch vụ chất lượng cùng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Bằng kinh nghiệm thực chiến và năng lực điều phối hệ sinh thái lữ hành toàn diện, Vietravel tự hào khi được hiện thực hóa những kỳ tích tour quy mô lớn ngay tại Đà Nẵng”.

Song song với việc đẩy mạnh thu hút các đoàn khách quy mô lớn, Đà Nẵng cũng không ngừng hoàn thiện các chính sách phát triển du lịch MICE theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE của thành phố đang mang lại nhiều kết quả tích cực và tiếp tục được nâng cấp trong năm 2026 với chủ đề “Đà Nẵng – Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE”, mở rộng các chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp và các đoàn khách trong nước, quốc tế. 

Đặc biệt, lần đầu tiên ngành du lịch Đà Nẵng công bố giải thưởng “MICE – The Rising Wave” nhằm vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong công tác thu hút khách MICE năm 2025. Các doanh nghiệp được vinh danh là những đơn vị tiên phong kết nối thị trường, đồng hành cùng chương trình MICE của thành phố và tổ chức thành công nhiều đoàn khách quy mô lớn, góp phần đưa nguồn khách chất lượng đến Đà Nẵng.

Hoạt động này không chỉ ghi nhận vai trò của cộng đồng doanh nghiệp mà còn thể hiện cam kết đồng hành của thành phố trong việc phát triển hệ sinh thái du lịch MICE năng động, chuyên nghiệp và có sức cạnh tranh cao

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã tư vấn và đón khoảng 101 đoàn khách MICE nội địa và quốc tế với tổng số khoảng 28.428 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế khoảng 18.908 lượt, khách nội địa khoảng 9.520 lượt.

Nhìn chung, hoạt động du lịch MICE trong 5 tháng đầu năm 2026 ở Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế với sự gia tăng của nhiều đoàn đến từ Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc, Singapore và các đoàn đa quốc gia.

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Từ khóa:

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