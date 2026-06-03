Đà Nẵng khẳng định năng lực tổ chức du lịch MICE quy mô lớn
Ngô Anh Văn
03/06/2026, 08:19
Từ ngày 1/6 – 3/6, Đà Nẵng đã chào đón 5.000 khách MICE - một trong những đoàn khách MICE lớn đến Đà Nẵng trong năm 2026. Tín hiệu này tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức sự kiện và du lịch MICE chuyên nghiệp của thành phố...
Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp cùng Công ty Cổ phần Du
lịch Vietravel tổ chức đón đoàn khách MICE với quy mô khoảng 5.000 khách đến
tham quan, lưu trú và tham gia các hoạt động tại thành phố từ ngày 01 – 03/6
năm 2026.
Đây là một trong những
đoàn khách MICE lớn đến Đà Nẵng trong năm nay, góp phần tiếp tục khẳng định
năng lực tổ chức sự kiện và du lịch MICE chuyên nghiệp của thành phố; đồng thời
nâng cao vị thế Đà Nẵng là điểm đến hàng đầu khu vực miền Trung và Việt Nam.
5.000 khách MICE thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng
hợp WinCommerce, đã có
nhiều hoạt động hội nghị, tham quan, trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng, ẩm thực
và các chương trình giao lưu tại nhiều điểm đến thú vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Với quy mô đoàn khách
lớn, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực phối hợp hỗ trợ công tác đảm bảo an
ninh trật tự, phân luồng và điều tiết giao thông tại các khu vực đoàn di
chuyển, lưu trú và tổ chức sự kiện, góp phần giúp chương trình diễn ra an toàn,
thông suốt và hiệu quả.
Sở Xây dựng thành
phố Đà Nẵng đã phối hợp triển khai các phương án hỗ trợ giao thông, hướng dẫn
lộ trình di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận chuyển và tổ chức
các hoạt động phục vụ đoàn khách trong suốt thời gian lưu trú tại thành phố. Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ công tác đón, tiễn đoàn khách tại
Ga Đà Nẵng, bảo đảm việc di chuyển, đưa đón an toàn, thuận lợi và trật tự tại
khu vực nhà ga.
Bà Trần Thị Kim Cúc,
Giám đốc Trung tâm MICE Việt Nam (thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel), chia
sẻ: “Đà Nẵng là điểm đến có nhiều lợi thế nổi bật để phát triển du lịch MICE
với hạ tầng đồng bộ, hệ thống dịch vụ chất lượng cùng nhiều sản phẩm du lịch
hấp dẫn. Bằng kinh nghiệm thực chiến và năng lực điều phối hệ sinh thái lữ hành
toàn diện, Vietravel tự hào khi được hiện thực hóa những kỳ tích tour quy mô
lớn ngay tại Đà Nẵng”.
Song song với việc đẩy mạnh
thu hút các đoàn khách quy mô lớn, Đà Nẵng cũng không ngừng hoàn thiện các
chính sách phát triển du lịch MICE theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Chương
trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE của thành phố đang mang lại nhiều kết quả tích cực và tiếp tục được nâng cấp
trong năm 2026 với chủ đề “Đà Nẵng –
Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE”, mở rộng các chính sách hỗ trợ dành
cho doanh nghiệp và các đoàn khách trong nước, quốc tế.
Đặc biệt, lần đầu tiên ngành
du lịch Đà Nẵng công bố giải thưởng “MICE – The Rising Wave” nhằm vinh danh các
doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong công tác thu hút khách MICE năm 2025.
Các doanh nghiệp được vinh danh là những đơn vị tiên phong kết nối thị trường,
đồng hành cùng chương trình MICE của thành phố và tổ chức thành công nhiều đoàn
khách quy mô lớn, góp phần đưa nguồn khách chất lượng đến Đà Nẵng.
Hoạt động
này không chỉ ghi nhận vai trò của cộng đồng doanh nghiệp mà còn thể hiện cam
kết đồng hành của thành phố trong việc phát triển hệ sinh thái du lịch MICE
năng động, chuyên nghiệp và có sức cạnh tranh cao
Trong 5 tháng đầu năm 2026,
Đà Nẵng đã tư vấn và đón khoảng 101 đoàn khách MICE nội địa và quốc tế với tổng
số khoảng 28.428 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế khoảng 18.908 lượt, khách
nội địa khoảng 9.520 lượt.
Nhìn chung, hoạt động du
lịch MICE trong 5 tháng đầu năm 2026 ở Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng
tích cực, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế với sự gia tăng của nhiều đoàn đến
từ Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc, Singapore và các đoàn đa quốc gia.
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