Chứng khoán Mỹ nối dài chuỗi phiên lập kỷ lục, giá dầu tăng trong lúc chờ tin Trung Đông

Tuy nhiên, việc đà tăng của toàn thị trường được dẫn dắt bởi một số ít cổ phiếu công nghệ là một dấu hiệu đáng lo ngại...

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/6), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức kỷ lục trong lúc nhà đầu tư dõi theo những diễn biến mới liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu thô tiếp tục đi lên khi chưa có một dấu hiệu rõ rệt nào cho thấy eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại.

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,13%, đạt 7.609,78 điểm, đánh dấu lần đầu tiên thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ đóng cửa trên ngưỡng 7.600 điểm.

Dow Jones tăng 228,91 điểm, tương đương tăng 0,45%, đạt 51.307,79 điểm. Không chỉ đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, chỉ số của các cổ phiếu blue-chip này còn lập kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,03%, đạt 27.093,9 USD/oz - cũng là một kỷ lục đóng cửa.

Nguyên nhân khiến Nasdaq và S&P 500 đuối sức so với Dow Jones trong phiên này là cú giảm hơn 3,8% của cổ phiếu Alphabet, sau khi công ty mẹ của Google tuyên bố sẽ huy động 80 tỷ USD từ phát hành cổ phiếu để có vốn đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong số này sẽ có một khoản đầu tư 10 tỷ USD từ tập đoàn Berkshire Hathaway.

Tuy nhiên, mức tăng mạnh ở các cổ phiếu công nghệ khác, nhất là cổ phiếu chip, đã giữ cho chuỗi phiên lập kỷ lục của các chỉ số không bị đứt gãy. Cổ phiếu hãng chip Marvell Technology tăng 32% sau khi CEO Jensen Huang của Nvidia nhận định Marvell sẽ trở thành doanh nghiệp tiếp theo đạt mốc vốn hoá thị trường 1 nghìn tỷ USD.

Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index của các cổ phiếu chip tăng gần 6%.

Cổ phiếu công ty công nghệ Hewlett Packard Enterprise (HP) tăng hơn 19% sau khi hãng đưa ra triển vọng lạc quan về kết quả kinh doanh quý hiện tại và nâng dự báo về kết quả cả năm.

“Thị trường đang giữ vững xu hướng tăng. Mọi người đều đang hy vọng Mỹ sẽ đạt được một dạng thỏa thuận nào đó với Iran, và mọi thứ trên thị trường dường như cũng khá ổn định”, Phó chủ tịch quản lý danh mục của công ty Mercer Advisors, ông David Krakauer, nhận định với hãng tin CNBC.

Trước phiên tăng ngày thứ Ba, chứng khoán Mỹ đã lập kỷ lục trong phiên ngày thứ Hai, khi Nvidia dẫn đầu xu hướng tăng của cổ phiếu công nghệ. Lạc quan về AI đã đưa thị trường liên tục lập đỉnh trong mấy tuần trở lại đây.

Tuy nhiên, theo ông Krakauer, việc đà tăng của toàn thị trường được dẫn dắt bởi một số ít cổ phiếu công nghệ là một dấu hiệu đáng lo ngại.

“Khi sự tăng điểm tập trung như vậy, nhà đầu tư nên thận trọng”, ông nói.

Liên quan tới tình hình Trung Đông, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra. Bên phía Iran, hãng tin Mehr của nước này cho biết Tehran đang xem xét một đề xuất thỏa thuận hòa bình mà Washington đưa ra để kết thúc chiến tranh.

Trước đó, căng thẳng đã leo thang vào cuối tuần trước, khi lực lượng hai bên mở các vụ tấn công nhằm vào đối phương.

Dù có thời điểm giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên, giá dầu thô Brent giao sau tại London vẫn tăng khoảng 1%, đóng cửa ở mức 96 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng gần 2%, chốt ở mức 93,76 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của mỗi loại dầu kể từ hôm 26/5.

“Giá dầu tiếp tục giằng co vì những tuyên bố trái ngược được các bên liên tục đưa ra. Đang có một số chuyển động, nhưng xét cho cùng, khả năng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại vẫn chưa cải thiện so với cách dây 2 tháng”, một báo cáo của công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định.

Trong bối cảnh đó, một chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra cảnh báo vào ngày thứ Ba rằng lượng dầu tồn trữ trên toàn cầu có thể giảm xuống mức thấp nguy hiểm ngay trước giai đoạn cao điểm về nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong mùa hè nếu hoạt động rút dầu khỏi các kho chứa tiếp tục diễn ra với tốc độ như hiện tại.