Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xây dựng sản phẩm chủ lực cho Trung tâm tài chính quốc tế

Cùng với hoàn thiện bộ máy và hạ tầng, yêu cầu phát triển các sản phẩm tài chính cốt lõi đang được đặt ra nhằm bảo đảm Trung tâm tài chính quốc tế sớm đi vào hoạt động và phát huy vai trò thu hút nguồn lực đầu tư…

Chiều ngày 2/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, với trọng tâm là thúc đẩy các bước đi cụ thể để sớm đưa trung tâm vào vận hành

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, công tác chuẩn bị về tổ chức và hạ tầng đang được triển khai theo hướng đồng bộ. Cơ quan điều hành tại hai thành phố đã được hình thành, từng bước hoàn thiện bộ máy, phân công nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc cũng như định hình phương hướng phát triển. Song song với đó, việc bố trí trụ sở và chuẩn bị khu vực trung tâm cũng đang được xúc tiến.

“Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là chủ trương lớn đã được xác định rõ. Sau một thời gian triển khai, nhiều phần việc quan trọng đã được hoàn thành, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Yêu cầu đặt ra hiện nay là đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng và hiệu quả”, Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Theo định hướng chung, Trung tâm tài chính quốc tế cần được xây dựng trên nền tảng pháp lý minh bạch, ổn định và đủ sức cạnh tranh để thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Đây là kênh quan trọng nhằm huy động nguồn vốn trung hạn và dài hạn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những khó khăn khi môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, trong khi các trung tâm tài chính trong khu vực gia tăng cạnh tranh để thu hút dòng vốn. Trong bối cảnh Việt Nam đi sau, yêu cầu đặt ra là phải có chính sách đủ linh hoạt và hấp dẫn, đồng thời vẫn kiểm soát tốt rủi ro và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Do đó, để bảo đảm công tác chỉ đạo thống nhất, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế và trực tiếp phụ trách chỉ đạo. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo để xem xét kịp thời.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng, kiện toàn Hội đồng Điều hành trong tuần này. Sau khi hoàn tất, Hội đồng điều hành sẽ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, hoàn chỉnh quy chế hoạt động của trung tâm và các bộ phận liên quan, bảo đảm hoàn thành trước ngày 10/6.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Hội đồng Điều hành khẩn trương phối hợp với hai thành phố nghiên cứu mô hình chuẩn về cơ quan điều hành, kiến nghị lựa chọn phương án khả thi, phù hợp và hiệu quả nhất.

Một nhiệm vụ quan trọng được nhấn mạnh là phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ tài chính, được xem là nền tảng quyết định hiệu quả hoạt động của trung tâm. Trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là hai cực tăng trưởng quan trọng, các sản phẩm tài chính cần gắn với nhu cầu thương mại và đầu tư nhằm huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan và hai thành phố xây dựng danh mục sản phẩm trọng điểm, ưu tiên những lĩnh vực gắn với thương mại và đầu tư nhằm thu hút nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là phục vụ các dự án hạ tầng quy mô lớn trên địa bàn.

Bên cạnh các quy định đã ban hành, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cơ chế mới trong tháng 6 để tạo bước đột phá, sớm hình thành các sản phẩm tài chính chủ lực. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế thanh tra, giám sát phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, minh bạch.

Trong giai đoạn tiếp theo, khi Trung tâm tài chính quốc tế dần định hình, việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn được đặt ra cấp thiết. Các cơ quan được giao nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trung tâm phát triển và hội nhập sâu vào hệ thống tài chính toàn cầu.