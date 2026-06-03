Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xây dựng sản phẩm chủ lực cho Trung tâm tài chính quốc tế

Chiều ngày 2/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng
Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai Trung tâm tài
chính quốc tế tại Việt Nam, với trọng tâm là thúc đẩy các bước đi cụ thể để sớm
đưa trung tâm vào vận hành
Báo
cáo tại cuộc họp cho thấy, công tác chuẩn bị về tổ chức và hạ tầng đang được
triển khai theo hướng đồng bộ. Cơ quan điều hành tại hai thành phố đã được hình
thành, từng bước hoàn thiện bộ máy, phân công nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm
việc cũng như định hình phương hướng phát triển. Song song với đó, việc bố trí
trụ sở và chuẩn bị khu vực trung tâm cũng đang được xúc tiến.
“Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là chủ trương lớn đã được xác định rõ. Sau một thời gian triển khai, nhiều phần việc quan trọng đã được hoàn thành, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Yêu cầu đặt ra hiện nay là đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng và hiệu quả”, Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Theo định hướng chung, Trung tâm tài chính quốc tế cần được xây
dựng trên nền tảng pháp lý minh bạch, ổn định và đủ sức cạnh tranh để thu hút
nhà đầu tư nước ngoài. Đây là kênh quan trọng nhằm huy động nguồn vốn trung hạn
và dài hạn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những khó khăn khi môi
trường kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, trong khi các trung tâm tài chính
trong khu vực gia tăng cạnh tranh để thu hút dòng vốn.
Trong bối cảnh Việt Nam đi sau, yêu cầu đặt ra là phải có chính sách đủ linh
hoạt và hấp dẫn, đồng thời vẫn kiểm soát tốt rủi ro và giữ vững ổn định kinh tế
vĩ mô.
Do đó, để bảo đảm công tác chỉ đạo thống nhất, Thủ tướng giao Phó Thủ
tướng Nguyễn Văn Thắng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm
tài chính quốc tế và trực tiếp phụ trách chỉ đạo. Những nội dung vượt thẩm
quyền sẽ được báo cáo để xem xét kịp thời.
Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu
các cơ quan trình bổ sung chức năng, kiện toàn Hội đồng Điều hành trong tuần
này. Sau khi hoàn tất, Hội đồng điều hành sẽ chỉ đạo các bộ, ngành rà
soát, hoàn chỉnh quy chế hoạt động của trung tâm và các bộ phận liên quan, bảo
đảm hoàn thành trước ngày 10/6.
Trên cơ sở đó, Phó Thủ
tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Hội đồng Điều hành khẩn trương phối hợp với hai
thành phố nghiên cứu mô hình chuẩn về cơ quan điều hành, kiến nghị lựa chọn
phương án khả thi, phù hợp và
hiệu quả nhất.
Một
nhiệm vụ quan trọng được nhấn mạnh là phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ
tài chính, được xem là nền tảng quyết định hiệu quả hoạt động của trung tâm.
Trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là hai cực tăng trưởng quan trọng, các sản phẩm tài chính
cần gắn với nhu cầu thương mại và đầu tư nhằm huy động nguồn lực cho các dự án
trọng điểm.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan và hai
thành phố xây dựng danh mục sản phẩm trọng điểm, ưu tiên những lĩnh vực gắn với
thương mại và đầu tư nhằm thu hút nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là phục vụ
các dự án hạ tầng quy mô lớn trên địa bàn.
Bên cạnh các quy định đã ban hành, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục
nghiên cứu, bổ sung cơ chế mới trong tháng 6
để tạo
bước đột phá, sớm hình thành các sản phẩm tài chính chủ lực. Đồng thời, cần xây
dựng cơ chế thanh tra, giám sát phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, minh
bạch.
Trong giai đoạn tiếp theo, khi Trung tâm tài
chính quốc tế dần định hình, việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn được
đặt ra cấp thiết. Các cơ quan được giao nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống
chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trung tâm phát triển và hội nhập
sâu vào hệ thống tài chính toàn cầu.