Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ sau loạt tin tốt về Mỹ - Iran, giá dầu quay đầu giảm

Bình Minh

01/04/2026, 08:04

Thị trường chứng khoán Mỹ bứt phá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (31/3), với chỉ số Dow Jones nhảy hơn 1.000 điểm, sau khi có loạt thông tin mang lại cho nhà đầu tư hy vọng rằng cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh có thể sắp kết thúc...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô cũng quay đầu giảm, nhưng vẫn giữ mức ba con số.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 1.125,37 điểm, tương đương tăng 2,49%, chốt ở mức 46.341,51 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,91%, đạt 6.528,52 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 3,83%, đạt 21.590,63 điểm.

Tờ báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin là quan chức chính phủ Mỹ nói rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự ở Iran, ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn còn đóng cửa. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói thời gian mấy ngày tới sẽ mang tính quyết định, đồng thời cảnh báo Tehran rằng xung đột có thể leo thang nếu hai bên không đi đến được một thỏa thuận.

Trong một cuộc gặp với các nhà báo tại Nhà Trắng vào cuối giờ chiều theo giờ địa phương, ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi cuộc xung đột với Iran trong “2-3 tuần”. “Chúng tôi sẽ rời đi vì chẳng có lý do gì cho việc này. Chúng tôi sẽ rút sớm”, ông Trump nói.

Cùng ngày, một số thông tin chưa được kiểm chứng nói rằng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang để ngỏ khả năng kết thúc chiến tranh nếu có được sự bảo đảm quốc tế cho Iran.

Trong tháng này, ông Pezeshkian đã có những tuyên bố tương tự. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông đã nói “cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến này - cuộc chiến do Israel và Mỹ khởi xướng - là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường tổn thất cho Iran, và có một sự đảm bảo quốc tế rằng Iran sẽ không bị tấn công trong tương lai”.

Sau khi thị trường đã đóng cửa phiên giao dịch chính thức ngày thứ Ba, Nhà Trắng tuyên bố ông Trump sẽ có bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia vào lúc 9h tối ngày thứ Tư theo giờ Mỹ để “đưa ra một cập nhật quan trọng về Iran”.

Công nghệ - một trong những nhóm cổ phiếu đã bị bán nhiều nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra - cũng chính là nhóm tăng điểm mạnh nhất trong phiên này. Trong đó phải kể tới cổ phiếu Nvidia với mức tăng 5,6% và cổ phiếu Microsoft với mức tăng 3,1%.

“Thị trường hào hứng với bất kỳ bước đi nào tiến tới kết thúc chiến tranh. Bởi vậy, chúng ta đang có một phiên tăng mang tính giải tỏa. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn. Mấu chốt của vấn đề là nếu vấn đề nguồn cung dầu không được giải quyết, giá cổ phiếu sẽ còn chịu áp lực giảm”, Chủ tịch Eric Diton của công ty The Wealth Alliance nhận định với hãng tin CNBC.

Giá dầu vẫn neo ở mức cao trong phiên ngày thứ Ba, sau khi hãng tin Bloomberg đưa tin Iran tấn công một tàu chở dầu của Kuwait đang neo đậu ở Dubai.

Giá dầu Brent giao tháng 5 tại thị trường London chốt phiên ngày thứ Ba với mức tăng 4,94%, đạt 118,35 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 16/6/2022.

Tuy nhiên, giá dầu Brent giao tháng 6 giảm 3,2%. Giá dầu WTI giao tháng 5 cũng giảm 1,46%, chốt ở mức 101,38 USD/thùng.

Dù hồi phục phiên này, chỉ số Nasdaq vẫn đang trong trạng thái thị trường điều chỉnh do vẫn còn thấp hơn trên 10% so với mức đỉnh gần đây. Dow Jones và S&P 500 đang thấp hơn tương ứng 8% và 6% so với đỉnh gần đây của mỗi chỉ số.

Tính cả tháng 3, S&P 500 giảm 5,1%, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2022. Dow Jones giảm 5,4%, kết thúc chuỗi 10 tháng tăng liên tiếp. Nasdaq giảm 4,8%.

Cả ba chỉ số cũng giảm trong quý 1, với Nasdaq là chỉ số giảm mạnh nhất khi “bốc hơi” hơn 7%. S&P 500 giảm 4,6% và Dow Jones giảm 3,6% trong quý.

Giá dầu Brent tăng 64% trong tháng 3, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/1988 - theo dữ liệu từ công ty LSEG. Giá dầu WTI tăng 52% trong tháng qua, mạnh nhất kể từ tháng 5/2020.

“Thị trường năng lượng đang trải qua một ‘cơn ác mộng’ mà không ai nghĩ có thể xảy ra. Thị trường đang muốn ‘cơn ác mộng’ này chấm dứt”, Chủ tịch Bob Mcnally của công ty Rapidan Energy nhận định với CNBC.

Giám đốc đầu tư Ben Emons của công ty FedWatch Advisors nhận định việc Iran tấn công một tàu chở dầu của Kuwait đang neo đậu ở Dubai cho thấy khả năng cao tình trạng gián đoạn dòng chảy năng lượng sẽ không sớm được giải quyết. “Hệ quả là một cuộc đấu mất cân xứng hơn: Mỹ đang muốn rút lui, còn Iran vẫn còn động lực để gây tổn thất cho đối phương”, ông Emons nói.

Giao thông ở eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 1/5 lượng dầu được tiêu thụ trên toàn cầu, đã rơi vào tê liệt kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2.

Chứng khoán Mỹ giảm liền 3 phiên, giá dầu sắp hoàn tất tháng tăng lịch sử

08:12, 31/03/2026

Chứng khoán Mỹ giảm liền 3 phiên, giá dầu sắp hoàn tất tháng tăng lịch sử

Giới chức Fed phát tín hiệu có thể ngừng giảm lãi suất

09:43, 31/03/2026

Giới chức Fed phát tín hiệu có thể ngừng giảm lãi suất

Đồng yên Nhật "thoát hiểm" sau cảnh báo can thiệp, USD không ngừng mạnh lên

14:16, 31/03/2026

Đồng yên Nhật “thoát hiểm” sau cảnh báo can thiệp, USD không ngừng mạnh lên

Giá vàng nhảy vọt lên gần 4.700 USD/oz nhờ tin tốt về chiến tranh, SPDR Gold Trust mua ròng

Giá vàng nhảy vọt lên gần 4.700 USD/oz nhờ tin tốt về chiến tranh, SPDR Gold Trust mua ròng

Dù phục hồi mạnh trong phiên cuối tháng, giá vàng giao ngay đã giảm 11,6% trong tháng 3, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2008...

Ấn Độ cử hơn 3 triệu công chức đi điều tra dân số

Ấn Độ cử hơn 3 triệu công chức đi điều tra dân số

Mỗi 10 năm, quốc gia tỷ dân thuộc khu vực Nam Á điều tra dân số một lần...

Một nhà máy LNG khổng lồ mới của Mỹ đi vào hoạt động

Một nhà máy LNG khổng lồ mới của Mỹ đi vào hoạt động

Nhà máy LNG mới của Mỹ đi vào hoạt động giúp bổ sung nguồn cung LNG toàn cầu đang bị thắt chặt nghiêm trọng do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Ba Lan lọt vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất như thế nào?

Ba Lan lọt vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất như thế nào?

Hơn 30 năm trước, Ba Lan vẫn phải phân phối đường và bột mì theo tem phiếu, trong khi thu nhập của người dân nước này chỉ bằng 1/10 mức của người dân Tây Đức...

Doanh nghiệp niêm yết Đông Nam Á

Doanh nghiệp niêm yết Đông Nam Á "bay" hơn 200 tỷ USD vốn hóa trong một tháng chiến sự Iran

Theo dữ liệu từ QUICK FactSet, vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp niêm yết tại Đông Nam Á đã giảm ít nhất 216,9 tỷ USD kể từ khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2...

