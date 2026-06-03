Giá vàng chật vật quanh mốc 4.500 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Đồng USD vững giá và triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn tiếp tục gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý, chưa kể tới xu hướng bán ròng của quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust...

Giá vàng thế giới giằng co quanh mốc 4.500 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/6) và không giữ được mốc quan trọng này cho tới khi kết thúc phiên.

Đồng USD vững giá và triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn tiếp tục gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý, chưa kể tới xu hướng bán ròng của quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại New York đạt 4.489,1 USD/oz, tăng 3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng khoảng 0,07% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay tăng tới hơn 4.542 USD/oz, có lúc giảm dưới 4.462 USD/oz.

Giá bạc giao ngay chốt phiên ở mức 75,25 USD/oz, giảm 0,26 USD/oz, tương đương giảm 0,35%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 0,3%, chốt ở mức 4.519,9 USD/oz.

Phiên giằng co này của giá vàng diễn ra trong lúc các nhà giao dịch tiếp tục dõi theo những diễn biến ở Trung Đông sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra. Trước đó, căng thẳng đã leo thang vào cuối tuần trước, khi lực lượng hai bên mở các vụ tấn công nhằm vào đối phương.

Bên phía Iran, hãng tin Mehr của nước này cho biết Tehran đang xem xét một đề xuất thỏa thuận hòa bình mà Washington đưa ra để kết thúc chiến tranh.

Trong bối cảnh đó, giá dầu thô giữ đà tăng của phiên trước, tiếp tục làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu và củng cố khả năng các ngân hàng trung ương lớn phải tăng lãi suất trong năm nay. Kỳ vọng này gây bất lợi cho giá vàng - một tài sản không mang lãi suất.

Dù có thời điểm giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên, giá dầu thô Brent giao sau tại London vẫn tăng khoảng 1%, đóng cửa ở mức 96 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng gần 2%, chốt ở mức 93,76 USD/thùng.

Phiên này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, giúp giải tỏa bớt áp lực mất giá đối với vàng. Tuy nhiên, đồng USD vững giá là một nguyên nhân khiến giá vàng không duy trì được mốc 4.500 USD/oz.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,453%. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh chốt phiên với mức tăng 0,02%, đạt 99,22 điểm.

Trao đổi với hãng tin Reuters, nhà phân tích Fawad Razaqzada của trang Forex.com nhận định hướng đi của giá vàng sắp tới “phụ thuộc vào hướng đi của giá dầu, lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng USD, mà tất cả những yếu tố này đều phụ thuộc vào tình hình ở Trung Đông”.

“Tôi cho rằng để giá vàng bứt phá, cần xuất hiện một đà tăng mới cho thấy người mua đang trở lại. Nhưng ở thời điểm hiện tại, thị trường có vẻ đang mất phương hướng. Ai cũng đang chờ những tín hiệu mới, nhất là từ Trung Đông”, ông Razaqzada phát biểu.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 0,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.028 tấn vàng.

Từ khi chiến tranh nổ ra giữa Mỹ và Iran, quỹ này đã bán ròng hơn 73 tấn vàng, tương đương khoảng 6,7% khối lượng nắm giữ.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong dự báo mới được đưa ra, Commerzbank cho rằng giá vàng sẽ kết thúc năm 2026 ở mức 4.800 USD/oz, giảm so với dự báo trước đó là 5.000 USD/oz. Tuy nhiên, ngân hàng Đức này giữ nguyên mức dự báo 5.200 USD/oz đối với giá vàng cho mốc thời gian cuối năm 2027, nhấn mạnh rằng các yếu tố cấu trúc hỗ trợ giá vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Ngoài ra, báo cáo của Commerzbank nhận định nhu cầu bạc cho công nghiệp yếu hơn có thể dẫn tới việc giá bạc giảm nhẹ.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (3/6), giá vàng và giá bạc cùng giảm khá mạnh.

Lúc 6h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,5%, giao dịch ở mức 4.467,6 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 1%, giao dịch ở mức 74,5 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 142 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.088 đồng (mua vào) và 26.398 đồng (bán ra), tăng 4 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.