G7 nhất trí bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nhưng chỉ sau khi chiến sự ở Iran chấm dứt

Đức Anh

28/03/2026, 09:43

Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép lên các đồng minh châu Âu, kêu gọi họ tham gia bảo vệ tuyến đường thủy mà Tehran gần như đã phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát gần một tháng trước...

Các bộ trưởng ngoại giao G7 chụp ảnh sau cuộc họp diễn ra ở ngoại ô Paris, Pháp ngày 27/3 - Ảnh: AP

Theo hãng tin Euronews, tại cuộc họp bộ trưởng ngoại giao Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Pháp ngày 27/3, các nước nhất trí về nguyên tắc sẽ phối hợp bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới - nhưng chỉ triển khai việc này sau khi chiến sự tại Iran và các hành động thù địch ở Trung Đông chấm dứt.

“Cộng đồng quốc tế hiện nhất trí cao về việc bảo vệ quyền tự do hàng hải để đảm bảo lợi ích chung toàn cầu. Thế giới không thể chấp nhận việc các vùng biển quốc tế bị đóng cửa đối với hoạt động vận tải, nhất là khi nhiều quốc gia không liên quan trực tiếp tới xung đột vẫn phụ thuộc vào tuyến hàng hải này để duy trì lưu thông hàng hóa”, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu sau khi kết thúc cuộc họp G7 do ông chủ trì.

Ông Barrot cho biết một lực lượng hộ tống quốc tế tại eo biển Hormuz sẽ được triển khai “khi trật tự được khôi phục” và chỉ hoạt động “hoàn toàn mang tính phòng vệ”, phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Việc này sớm muộn cũng sẽ diễn ra. Mỗi ngày trôi qua, tình hình lại xấu đi khi hoạt động vận tải biển từ Vịnh Ba Tư ra phần còn lại của thế giới gần như tê liệt”, ông Barrot phát biểu.

Thời gian qua, Tổng thống Trump liên tục chỉ trích các nước châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì từ chối triển khai lực lượng tại eo biển Hormuz do nhiệm vụ này được đánh giá là tiềm ẩn rủi ro lớn với các lực lượng quân sự tham gia.

“Tôi rất thất vọng với NATO. Đây là một phép thử đối với NATO. Các vị có thể giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó”, ông nói hôm thứ Năm (26/3).

Trước khi lên đường dự cuộc họp G7 ở Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát tín hiệu rằng việc châu Âu từ chối tham gia có thể khiến Nhà Trắng cân nhắc lại mức độ can dự vào nỗ lực chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine. Phát biểu này được xem như một lời cảnh báo nhằm gây sức ép với các đồng minh.

“Ukraine không phải là cuộc chiến của Mỹ, nhưng chúng tôi đã đóng góp cho nỗ lực này nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Vì vậy, đây sẽ là vấn đề mà Tổng thống sẽ phải cân nhắc trong thời gian tới”, ông Rubio nói.

Tuy nhiên, bầu không khí đã dịu lại khi ông Rubio dự cuộc họp với các ngoại trưởng tại tu viện Vaux-de-Cernay ở ngoại ô Paris, nơi chương trình nghị sự chủ yếu xoay quanh tình hình Trung Đông.

Tại đây, ông Rubio nhấn mạnh rằng Mỹ muốn các đồng minh chuẩn bị cho một sứ mệnh với sự tham gia của nhiều quốc gia trong giai đoạn hậu xung đột, thay vì triển khai ngay lập tức khi giao tranh vẫn đang diễn ra quyết liệt. Theo ông, thông điệp này đã nhận được “phản hồi tích cực” trong các cuộc thảo luận.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã xem đây là một nhu cầu cần thiết cho giai đoạn hậu xung đột. Những tàu chở dầu đầu tiên đi qua eo biển Hormuz sau khi chiến dịch này kết thúc sẽ cần hộ tống. Nếu không, họ sẽ rất khó mua được bảo hiểm”, ông Rubio nói trước khi rời cuộc họp.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cảnh báo Iran có thể duy trì việc phong tỏa Hormuz trong thời gian dài ngay cả sau khi chiến sự chấm dứt.

“Thế giới cần phải hành động. Đặc biệt là những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào eo biển này - các nước giàu, có tiềm lực và đủ năng lực để tham gia”, ông Rubio nói thêm.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cũng đưa ra đánh giá tích cực về các cuộc thảo luận diễn ra trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, đồng thời cho biết bầu không khí trong phòng họp rất tập trung và nghiêm túc.

“Đức chắc chắn sẵn sàng tham gia sau khi giao tranh chấm dứt, nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Mục tiêu của tôi tại cuộc họp này là mở rộng hơn nữa những điểm đồng thuận chung mà các bên đã đạt được trong vấn đề này”, ông Wadephul phát biểu.

Theo tuyên bố chung sau cuộc họp ngoại trưởng G7, các nước nhất trí về nguyên tắc cần khôi phục an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi giao tranh chấm dứt. Song song với đó, một tuyên bố rộng hơn với sự tham gia của hơn 30 quốc gia cũng bày tỏ sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực bảo đảm lưu thông an toàn qua tuyến hàng hải này. Tuy nhiên, văn bản này chưa nêu rõ sự sẵn sàng đó sẽ được cụ thể hóa như thế nào, cũng như khi nào các bên sẽ bắt đầu hành động.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper, các bước đi này chủ yếu mang tính “phòng vệ”, với mục tiêu bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải biển quốc tế.

“Iran không thể biến kinh tế toàn cầu thành con tin. Chúng ta cần bảo vệ nền kinh tế thế giới trước những quốc gia tìm cách sử dụng sức ép kinh tế như một công cụ để chống lại chúng ta”, bà Cooper phát biểu.

Trong điều kiện bình thường, eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Khu vực này có địa hình phức tạp, với nước nông và địa thế cao, tạo thuận lợi cho các hình thức tác chiến của Iran như tên lửa và thiết bị bay không người lái. Vì vậy, các tàu đi qua đây đối mặt với nhiều rủi ro mà cả chủ tàu lẫn công ty bảo hiểm đều không muốn chấp nhận.

Theo các nhà phân tích, các nước châu Âu nhìn chung không ủng hộ việc triển khai lực lượng để bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz khi xung đột vẫn đang tiếp diễn, do lo ngại bị cuốn vào một cuộc đối đầu khó lường.

Các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cũng không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ dư luận châu Âu, càng khiến các chính phủ thận trọng hơn trong việc điều động khí tài quân sự cho một chiến dịch mà khả năng thành công khó đoán định.

Ngoài ra, châu Âu vẫn còn dè dặt sau những căng thẳng liên quan tới Greenland hồi đầu năm nay - yếu tố từng đặt ra dấu hỏi về mức độ đoàn kết trong NATO.

Quyết định của Nhà Trắng nới lỏng trừng phạt đối với dầu Nga vận chuyển bằng đường biển nhằm trấn an thị trường cũng khiến châu Âu thêm thất vọng.

