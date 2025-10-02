Tổng thống Trump sẽ sớm xử lý vấn đề đậu tương với Trung Quốc

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Hoài Thu
02/10/2025, 10:08
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc Bắc Kinh từ chối mua đậu tương Mỹ, một trong những vấn đề đang gây căng thẳng trong mối quan hệ thương mại giữa hai nước...
Tổng thống Mỹ đang chịu áp lực lớn từ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ các vùng nông nghiệp lớn tại Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc ngừng nhập khẩu đậu tương gây khó khăn lớn cho nông dân Mỹ khi mùa thu hoạch đến gần.
Theo kế hoạch dự kiến, Tổng thống Mỹ sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng này ở Hàn Quốc.
“Tôi sẽ gặp ông Tập trong 4 tuần nữa và đậu tương sẽ là chủ đề lớn của các cuộc thảo luận giữa chúng tôi. Nông dân trồng đậu tương của Mỹ đang chịu tổn thương vì Trung Quốc ngừng mua, chỉ vì lý do ‘để đàm phán’”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 1/10.
Trong phiên giao dịch ngày 1/10, giá hợp đồng tương lai đậu tương tăng 1,9% sau bài đăng của ông chủ Nhà Trắng - mức biến động trong một phiên lớn nhất kể từ ngày 21/8.
Ông Trump cũng chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden đã không hành động để thúc đẩy Trung Quốc “thực thi” cam kết mua đậu tương theo thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 giữa hai nước - đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Trong bài đăng, vị Tổng thống cũng nhắc lại đề xuất sử dụng nguồn thu từ thuế quan để hỗ trợ nông dân đang gặp khó khăn.
“Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi yêu những người dân yêu nước của chúng ta và mọi nông dân đều là những người yêu nước”, ông Trump viết.
Là nước nhập khẩu đậu tương hàng đầu thế giới, Trung Quốc có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường đậu tương toàn cầu. Quốc gia này đang sử dụng chiến thuật quen thuộc trong đàm phán thương mại với Mỹ như đã từng thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Đó là hạn chế mua hàng Mỹ.
Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ tới ngày 18/9, Trung Quốc chưa đặt lô hàng đậu tương nào của Mỹ. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi số liệu bắt đầu được thu thập vào năm 1999. Năm ngoái, Mỹ chiếm khoảng 20% đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc, tương đương kim ngạch hơn 12 tỷ USD. Thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 50% kim ngạch xuất khẩu đậu tương của Mỹ.
Hai nước đang tạm “đình chiến” để đàm phán thương mại bằng việc giảm thuế quan trả đũa với hàng hóa của nhau và nới lỏng biện pháp kiểm soát nhập khẩu. Thời hạn đình chiến sẽ hết hạn vào tháng 11. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào giữa tháng 9 tại Tây Ban Nha nhưng các nội dung về thương mại vẫn chưa có nhiều tiến triển.
Cuối tháng trước, ông Trump đã điện đàm với ông Tập để chuẩn bị cho cuộc gặp tại APEC vào cuối tháng 10. Theo đó, thương mại dự kiến sẽ là một nội dung được ưu tiên trong chương trình nghị sự.
Phát biểu về đậu tương của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bày tỏ sự thất vọng sau cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue khi biết rằng Trung Quốc sẽ chưa nhập khẩu lại nông sản Mỹ trong trong ngắn hạn và không có giải pháp rõ ràng nào để hỗ trợ nông dân.
Dự định dùng tiền thu thuế quan để hỗ trợ nông dân của ông Trump được đánh giá là rủi ro. Các sắc lệnh về thuế quan đối ứng của ông Trump dựa trên quyền hạn khẩn cấp đang vấp phải thách thức pháp lý và phải chờ phán quyết cuối cùng về tính hiệu lực từ Tòa án Tối cao. Trong trường hợp phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vô hiệu thuế đối ứng, chính quyền của ông Trump có thể phải hoàn trả hàng trăm tỷ USD tiền thuế quan đã thu.
Cử tri tại các bang có nền nông nghiệp quy mô lớn tại Mỹ - hầu hết đã bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái - đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi thị trường xuất khẩu nông sản bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến thương mại của vị Tổng thống.
Việc các chương trình an sinh xã hội liên bang bị thu hẹp cũng tác động lớn tới nông dân. Điều này có thể sẽ tạo ra một điểm yếu cho Đảng Cộng hòa của ông Trump trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào năm sau.
Trên thị trường tài chính Argentina, giới đầu tư lại đang bán tháo tài sản do lo ngại về sự thiếu chi tiết trong kế hoạch giải cứu tài chính mà Mỹ dự kiến dành cho quốc gia này...
Trong xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Tạp chí Forbes, ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, vừa trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt mốc vốn hóa gần 500 tỷ USD...
“Thị trường có vẻ không còn lo nhiều về việc Chính phủ đóng cửa. Những người muốn giá cổ phiếu giảm để mua sẽ phải chờ"...
Trong vòng một năm qua, các công ty của tỷ phú Elon Musk đã chứng kiến một làn sóng rời bỏ của các nhân sự cấp cao, khi yêu cầu không ngừng nghỉ và hoạt động chính trị của ông Musk đã đẩy nhanh tốc độ thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo của ông...
Giá vàng thế giới quay đầu sau khi lên gần mốc kháng cự then chốt 3.900 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/10), nhưng một số nhà phân tích tin rằng giá kim loại quý này có khả năng đạt tới mốc 4.000 USD/oz trong thời gian không xa...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: