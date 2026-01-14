Tổng thống Trump tự tin kinh tế Mỹ tăng trưởng vững trong năm 2026

Tổng thống Trump khẳng định chính quyền của ông đã nhanh chóng tạo ra một nền kinh tế với lạm phát gần như không đáng kể và tốc độ tăng trưởng trất cao, trái ngược hoàn toàn với dự báo đình lạm (stagflation)...

Phát biểu trong chuyến công tác tới bang Michigan vào thứ Ba (13/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói kinh tế Mỹ có thể duy trì tăng trưởng vững trong năm nay, khi các dữ liệu cho thấy lạm phát đang có dấu hiệu ổn định.

Ông đưa ra thông điệp này trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang tìm cách giảm bớt sức ép từ vấn đề lạm phát trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ năm nay.

Trong chuyến đi tới bang chiến địa này, ông Trump tiếp tục nêu bật chương trình nghị sự về sản xuất và thương mại qua bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit, đồng thời thăm một nhà máy của hãng xe Ford ở Dearborn, Michigan - nơi hãng sản xuất mẫu bán tải F-150 đang bán chạy.

“Chúng tôi đã nhanh chóng tạo ra một nền kinh tế với lạm phát gần như không đáng kể và tốc độ tăng trưởng trất cao, trái ngược hoàn toàn với dự báo đình lạm. Kết quả đó có được chỉ trong 11 tháng đầu nhiệm kỳ của tôi. Hãy thử nghĩ xem, trong phần còn lại của nhiệm kỳ, chúng ta còn có thể làm được những gì”, ông Trump phát biểu.

Trong quý 3/2025, kinh tế Mỹ ghi nhận tốc độ tăng trưởng theo năm 4,3%, mức cao nhất trong vòng hai năm. Ngày 13/1, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2024, duy trì nhịp tăng của tháng 11 và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Ông Trump khẳng định dưới thời chính quyền của ông, “tăng trưởng kinh tế đang bứt tốc, năng suất lao động tăng mạnh, đầu tư bùng nổ, thu nhập đi lên và lạm phát đã được kiểm soát”.

Các số liệu liên bang mới nhất cho thấy kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng ổn định, còn tiền lương tiếp tục tăng nhanh hơn lạm phát. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, dưới 5%, dù nhiều người thất nghiệp vẫn mất nhiều thời gian mới tìm được việc làm toàn thời gian. Lạm phát cũng hạ nhiệt so với năm trước.

Tuy nhiên, công chúng Mỹ vẫn bức xúc vì mặt bằng giá cả cao. Điều này có thể gây bất lợi cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa thu năm nay và làm lung lay thế đa số của đảng này tại Quốc hội.

Theo khảo sát của hãng Fox News công bố giữa tháng 12/2025, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề kinh tế là 39%. Trong khi đó, khảo sát của Reuters và AP ghi nhận mức độ tín nhiệm về kinh tế dành cho ông lần lượt là 33% và 31% - cho thấy đánh giá của công chúng về kinh tế đang ở mức thấp.

Trong bài phát biểu, ông Trump nói rằng ông hy vọng chính phủ Mỹ sẽ thắng trong phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan chương trình thuế quan của ông. Các thẩm phán đang xem xét liệu ông có sử dụng đúng thẩm quyền khi áp thuế quan đối ứng với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ hay không.

“Tôi là người chủ trương áp thuế quan. Và giờ đây ai cũng thừa nhận tôi đã đúng về thuế quan. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ thắng vụ này tại Tòa án Tối cao”, ông Trump phát biểu.

Bài phát biểu của ông Trump trước khán phòng chủ yếu là giới doanh nghiệp được đưa ra sau một tuyên bố video hiếm thấy của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào tối Chủ nhật. Trong đó, ông Powell cho biết các công tố viên liên bang đã mở điều tra hình sự liên quan đến lời khai của ông vào mùa hè năm ngoái về dự án cải tạo trụ sở ngân hàng trung ương. Ông Powell gọi đây là nỗ lực của ông Trump nhằm làm suy giảm tính độc lập của Fed.

Trong nhiều tháng qua, ông Trump liên tục thúc giục Fed giảm lãi suất mạnh hơn bởi cho rằng điều này sẽ hỗ trợ nền kinh tế, đồng thời nhiều lần công khai bày tỏ bức xúc với ông Powell.

“Chúng ta đang nói về người đứng đầu Fed. Tôi muốn một người hiểu rằng khi thị trường vận hành tốt và nền kinh tế mạnh lên, lãi suất hoàn toàn có thể giảm”, ông Trump phát biểu, đồng thời cho rằng ông Powell “sẽ sớm rời vị trí”, trong bối cảnh nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell kết thúc vào tháng 5.

Bên cạnh đó, ông Trump cho biết sẽ công bố thêm chi tiết về kế hoạch giảm giá nhà khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos vào cuối tháng này. Ông cũng cho biết sẽ thúc đẩy các biện pháp giảm chi phí y tế và tuần này dự kiến công bố “khung chính sách về khả năng chi trả y tế” nhằm hạ giá thuốc và tăng tính minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình của các công ty bảo hiểm.

Theo tờ báo Wall Street Journal, thời gian gần đây, ông Trump liên tiếp đưa ra các đề xuất kinh tế nhằm xoa dịu lo ngại của cử tri về mặt bằng giá cao, với nhiều đề xuất không hoàn toàn theo truyền thống của Đảng Cộng hòa và các nhóm ủng hộ trên Phố Wall.

Các đề xuất này gồm hạn chế các nhà đầu tư lớn mua nhà ở riêng lẻ, đồng thời yêu cầu Fannie Mae và Freddie Mac - hai tổ chức tài chính thế chấp hoạt động theo cơ chế do Chính phủ Mỹ bảo trợ - mua 200 tỷ USD chứng khoán bảo đảm bằng các khoản vay mua nhà để hỗ trợ giảm lãi suất vay thế chấp mua nhà.

Ông cũng nêu ý tưởng dùng nguồn thu từ thuế quan để chi trả tối thiểu 2.000 USD cho phần lớn người dân Mỹ, đồng thời thúc đẩy kế hoạch nhằm giành quyền chi phối ngành dầu mỏ Venezuela - điều ông cho rằng có thể kéo giảm giá dầu và giá xăng tại Mỹ.

Tối thứ Hai (12/1), ông viết trên mạng xã hội rằng ông không muốn “người Mỹ phải trả hóa đơn tiền điện cao hơn vì các trung tâm dữ liệu”, đồng thời nhấn mạnh các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) xây dựng trung tâm dữ liệu sẽ phải tự chi trả chi phí của mình.

Ngoài ra, ông Trump đề xuất áp trần 10% với lãi suất thẻ tín dụng. Ngày 13/1, ông gây chú ý khi gọi điện cho Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren để trao đổi về đề xuất này, đồng thời bàn thêm về một dự luật nhà ở giá rẻ đã được Thượng viện thông qua nhưng vẫn tắc ở Hạ viện. Đây là các nội dung thuộc chương trình nghị sự của bà Warren.