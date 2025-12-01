Thứ Hai, 01/12/2025

Một phố ẩm thực Việt Nam được vinh danh vị trí thứ 10 trong 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025

Băng Sơn

01/12/2025, 16:35

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh (TP.HCM) vừa được tạp chí du lịch hàng đầu Anh, Time Out, vinh danh ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025…

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh (TP.HCM) trở thành một trong ba đại diện châu Á xuất sắc nhất.
Phố ẩm thực Vĩnh Khánh (TP.HCM) trở thành một trong ba đại diện châu Á xuất sắc nhất.

Tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh Time Out công bố danh sách 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025 dựa trên các tiêu chí bao gồm ẩm thực, đồ uống, văn hóa, sự vui chơi và tinh thần cộng đồng. Đây là danh sách dành cho những du khách thực sự muốn trải nghiệm cuộc sống địa phương một cách chân thực nhất khi khám phá một thành phố mới.

"Điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm là dạo bước trên phố. Và đây không phải con phố chính với những cửa hàng lớn. Chúng ta đang nói về những con phố nhỏ và những đại lộ sôi động mà người dân địa phương yêu thích,” tờ tạp chí viết.

Từ những buổi khiêu vũ samba thứ Bảy ở Rio de Janeiro đến những con phố mua sắm biến hình ở Osaka, mỗi đại lộ, ngõ hẻm và phố nhỏ trong bảng xếp hạng năm nay đều mang nét độc đáo riêng của thành phố. Dạo bước trên những con phố này giống như đang dạo bước qua thành phố thu nhỏ, cảm nhận những điều làm nên sự tươi đẹp của cuộc sống nơi đây – từ ẩm thực, văn hóa đến mua sắm và cuộc sống về đêm.

Tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh Time Out công bố danh sách 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025.
Tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh Time Out công bố danh sách 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025.

Việt Nam gây chú ý khi phố ẩm thực Vĩnh Khánh (TP.HCM) trở thành một trong ba đại diện châu Á xuất sắc nhất. Theo bảng xếp hạng, Vĩnh Khánh giữ vị trí thứ 10 và được mô tả như “một viên ngọc ẩn đang toả sáng” giữa lòng đô thị sôi động nhất Việt Nam.

Tác giả Joey Gann viết: Bên kia cầu Cầu Calmette, đối diện với con phố thời thượng Nguyễn Thái Bình, Quận 4 từng là khu vực lộn xộn nhất Việt Nam. Giờ đây, khu vực "bán đảo" ven sông này đang vươn lên mạnh mẽ. Vĩnh Khánh – chính thức được trở thành phố ẩm thực từ năm 2018 - là con phố đặc trưng của khu vực này. Con phố dài hàng km này có hàng chục quán nướng hải sản ở cả hai bên, với sự cạnh tranh lành mạnh và không khí vui vẻ, thư giãn.

Ốc Oanh được đưa vào Sách hướng dẫn Michelin năm 2024 đã củng cố danh tiếng quốc tế của con phố này, vậy nên hãy chọn một chiếc ghế nhựa ở đây trước và thưởng thức những món ốc ít người biết đến. Một chi nhánh khác của quán Ốc Đào lâu đời, cũng thu hút một lượng khách quen đông đảo nhờ món bạch tuộc chiên bơ. Ốc Vũ bán hải sản tươi ngon và là điểm đến sôi động nhất cho những lon bia mát lạnh buổi tối...

Đông đúc từ hoàng hôn cho đến hừng đông, những hàng quán tại đây còn kiêm luôn vai trò là điểm gặp gỡ của giới trẻ thành phố và dân văn phòng. Vĩnh Khánh được thiết kế để thực khách có thể dành cả buổi tối trong sự sôi động thú vị: Những người bán hàng rong dựng lều bán mực khô, những người hát rong biểu diễn giữa đường trong khi những chiếc xe máy lướt qua. “Tiếng xoong chảo lách cách, tiếng chạm ly leng keng và tiếng karaoke bên lề đường như đều tranh nhau vị trí tối cao," tờ Time Out miêu tả.

Vĩnh Khánh chính thức được trở thành phố ẩm thực từ năm 2018.
Vĩnh Khánh chính thức được trở thành phố ẩm thực từ năm 2018.

Phố Vĩnh Khánh thuộc phường Khánh Hội - đơn vị hành chính mới của TP.HCM sau khi sáp nhập các phường 8, 9, 15 và một phần phường 2, 4 của quận 4 cũ. Theo UBND quận 4 cũ, mục tiêu của phố ẩm thực là tạo ra điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời xây dựng nét đặc trưng văn hóa ẩm thực của quận.

Ngoài ra, việc tổ chức kinh doanh có trật tự nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, góp phần thu hút khách và phát triển du lịch bền vững. Khu vực này cũng sở hữu vị trí đắc địa sát trung tâm, tiếp giáp các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng và cầu Calmette, thuận lợi cho du khách tiếp cận.

Theo Time Out, bảng xếp hạng năm nay được thực hiện dựa trên đề cử của hội đồng biên tập và mạng lưới chuyên gia toàn cầu. Việc Vĩnh Khánh góp mặt trong top “10 con đường tuyệt nhất thế giới 2025” khẳng định sức hút của ẩm thực đường phố TP.HCM, không chỉ trong nước mà còn trên bản đồ du lịch quốc tế. Du khách đến đây không chỉ để thưởng thức món ăn, mà còn trải nghiệm nhịp sống, văn hóa và tinh thần cộng đồng đặc trưng của thành phố.

Theo UBND quận 4 cũ, mục tiêu của phố ẩm thực là tạo ra điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong và ngoài nước.
Theo UBND quận 4 cũ, mục tiêu của phố ẩm thực là tạo ra điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong và ngoài nước.

Bảng xếp hạng năm nay cũng vinh danh nhiều con phố nổi tiếng trên thế giới. Dẫn đầu là Rua do Senado (Rio de Janeiro, Brazil), tiếp đến là Orange Street (Osaka, Nhật Bản) ở vị trí thứ hai và Phố Bonjardim (Porto, Bồ Đào Nha) ở vị trí thứ ba. Fanghua Street (Thành Đô, Trung Quốc) xếp thứ tư, cùng với nhiều con phố đặc sắc khác như Rue do Bonjardim (Porto, Bồ Đào Nha), Sherbrooke Street West (Montreal, Canada), Montague Road (Brisbane, Australia), Maybachufer (Berlin, Đức)…

