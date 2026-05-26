Kinh tế Singapore tăng trưởng mạnh nhờ cơn sốt AI

Nền kinh tế Singapore đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1/2026, khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 6% so với cùng kỳ năm trước - một kết quả vượt xa ước tính ban đầu là 4,6% đưa ra hồi tháng 4...
Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. Làn sóng đầu tư vào AI là một yếu tố quan trọng giúp Singapore vượt qua những thách thức kinh tế từ căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.
Khi xung đột quân sự nổ ra giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran vào cuối tháng 2, triển vọng kinh tế của Singapore đã bị ảnh hưởng đáng kể giống như nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, nhu cầu liên quan đến AI vẫn duy trì ở mức cao, đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của đảo quốc sư tử.
Năm ngoái, cũng nhờ cơn sốt AI, nền kinh tế Singapore đạt mức tăng trưởng cả năm 5%, cao hơn ước tính ban đầu là tăng 4,8%.
Trong một tuyên bố vào ngày 25/2, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore nhấn mạnh mặc dù có những rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế do xung đột Trung Đông, nhu cầu AI vẫn là một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của nước này.
Trong quý đầu tiên của năm nay, lĩnh vực sản xuất chủ yếu hướng về xuất khẩu của Singapore đạt mức tăng trưởng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, còn sản lượng của lĩnh vực dịch vụ, vốn tập trung vào thị trường nội địa, tăng 5,7%.
Đặc biệt, xuất khẩu phi dầu mỏ của Singapore đã tăng 24,5% trong tháng 4, đánh dấu tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 2/2012. Trong đó, xuất khẩu hàng điện tử tăng 66,7%, phản ánh xu hướng chung của toàn châu Á.
Các nhà kinh tế của công ty nghiên cứu Morgan Stanley Research đã chỉ ra rằng chu kỳ công nghiệp của châu Á đang bước vào giai đoạn mạnh mẽ nhất kể từ giữa những năm 2000, với AI và cơ sở hạ tầng liên quan đến AI là những động lực cấu trúc chính.
Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng rủi ro chính là sự leo thang trở lại của căng thẳng địa chính trị, có thể đẩy giá dầu vượt quá 150 USD mỗi thùng và duy trì ở mức cao trong vài tháng, dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu. Một kịch bản như vậy sẽ làm tăng rủi ro kinh tế cho Singapore, với bất kỳ sự suy giảm toàn cầu nào cũng có thể làm giảm triển vọng tăng trưởng của quốc gia có diện tích nhỏ nhưng giữ vai trò một trung tâm thương mại này.
Các nhà phân tích từ Malayan Banking, ngân hàng lớn nhất Malaysia, lưu ý rằng xuất khẩu hóa dầu của Singapore trong tháng 4 đã giảm 24,5%, một sự suy giảm mạnh hơn so với cú sụt 17,8% trong tháng 3. Đây là tháng thứ 14 liên tiếp xuất khẩu hóa dầu của Singapore suy giảm, một phần do gián đoạn nguồn cung naphtha từ Vùng Vịnh.
Báo cáo của Malayan Banking cũng cho rằng xung đột ở Trung Đông có khả năng tác động lớn hơn đến lạm phát so với tăng trưởng và gây áp lực lên ngân hàng trung ương Singapore trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này sẽ làm đồng đôla Singapore mạnh lên và có thể làm suy giảm sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của nước này.
Tại một cuộc họp báo vào ngày 25/5, ông Beh Swan Gin, thư ký thường trực tại Bộ Thương mại Singapore, nhận định xung đột Trung Đông đã làm gia tăng áp lực lạm phát, có thể sẽ gây suy giảm tiêu dùng, thắt chặt điều kiện tài chính và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời gian còn lại của năm.
“Nhu cầu liên quan đến AI được dự báo sẽ duy trì mạnh mẽ, nhưng triển vọng nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Singapore trong năm nay đã suy yếu. Các gián đoạn cung ứng kéo dài do xung đột ở Trung Đông có thể giữ giá năng lượng và các đầu vào khác ở mức cao và gây suy yếu đáng kể tăng trưởng kinh tế toàn cầu”, tờ báo Nikkei Asia dẫn lời ông Beh.
