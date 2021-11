TP.HCM báo cáo lộ trình dạy học trực tiếp đối với học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã báo cáo với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM về lộ trình dạy học trực tiếp vào chiều 8/11.

Theo dự kiến của Sở, học sinh đến trường học trực tiếp từ ngày 10/12 tại địa phương có dịch cấp độ 1 và 2, học trực tiếp kết hợp trực tuyến với địa bàn cấp độ 3. Cụ thể như sau:

Với địa phương cấp độ dịch 1 và 2 tương ứng nguy cơ thấp và trung bình, trường học được dạy trực tiếp, không tổ chức hoạt động ngoài nhà trường. Trường muốn mở cửa phải đáp ứng bộ tiêu chí an toàn. Nhà trường cần chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng chuyển sang dạy học trực tuyến nếu dịch bệnh phức tạp.

Còn ở địa bàn cấp độ 3 là nguy cơ cao, việc học được tổ chức kết hợp trực tuyến và trực tiếp, không có hoạt động ngoài lớp học. Tùy theo điều kiện thực tế, các quận, huyện và TP Thủ Đức quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp. Các khối 1, 2, 6, 9, 12 được ưu tiên. Các lớp học bố trí lệch ca, lệch giờ, không tập trung đông người. Bên cạnh đó, những vùng có dịch cấp độ 4 - nguy cơ rất cao, việc học diễn ra theo hình thức trực tuyến, qua truyền hình, giao bài tự học.

Trước khi học sinh trở lại trường, ngành giáo dục sẽ tập huấn phòng chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên vào ngày 8/12, họp phụ huynh ngày 9/12.

Với khối giáo dục mầm non, Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát số cơ sở đủ điều kiện đón trẻ. Địa phương phân công các trường mầm non công lập tiếp nhận trẻ khi trường ngoài công lập ngừng hoạt động. Ngoài ra, theo yêu cầu của Sở, giáo viên và nhân viên trường mầm non phải tiêm đủ hai mũi vaccine ít nhất 14 ngày. Nhà trường sẽ thông báo cụ thể đến phụ huynh kế hoạch đón trẻ, cho trẻ làm quen với thầy cô, nhóm lớp qua các video.

Với cấp tiểu học, sau khi được bàn giao, các trường sẽ lên kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện đón trẻ.

Ở cấp trung học, ban đầu, nhà trường dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, nâng dần thời gian học trực tiếp cho đến khi hoạt động giáo dục ổn định trở lại.

Những địa phương kiểm soát được dịch có thể chủ động báo cáo, đề xuất tổ chức dạy và học trực tiếp ngay trong học kỳ I.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Lê Hoài Nam cho biết, Sở đã xây dựng các phương án nhưng thời điểm nào học sinh trở lại trường học sẽ do UBND TP.HCM quyết định và khẳng định không thể có kế hoạch thông báo sớm cho phụ huynh vì diễn biến dịch bệnh vẫn khó lường.

Tính đến thời điểm này, toàn TP.HCM có 917 cơ sở trường học trưng dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 nhưng đã có 670 cơ sở trường học được bàn giao, 247 cơ sở chưa được bàn giao.

Ngoài ra, thành phố có 8.665 đối tượng gồm bảo vệ, lái xe, tạp vụ, nhân viên giữ xe, bảo trì điện - nước, máy móc, thiết bị làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Trong đó, giai đoạn dịch bệnh có 1.440 người lao động không được nhận lương, 71 đối tượng nhận dưới 50% lương, 648 đối tượng nhận từ 50% đến dưới 99% lương và 6.506 đối tượng nhận 100% lương.

Riêng đối với công tác triển khai dạy học trực tuyến, tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến là 98,23%. tỷ lệ này ở bậc trung học là 97,9% đối với THCS và 99,8% đối với THPT.

TP.HCM hiện cũng đang triển khai thí điểm dạy học trực tiếp cho 238 học sinh ở 5 khối lớp gồm 1, 2, 6, 9 và 12 tại hai trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ).