TP.HCM lập khu công nghiệp y dược đầu tiên cả nước

UBND TP.HCM vừa qua đã phê duyệt đề án phát triển công nghiệp dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây là bước khởi động quan trọng để thành phố sớm lập khu công nghiệp y dược tập trung đầu tiên cả nước.

Theo đó, đề án sẽ chú trọng chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và thiết bị y tế, đặc biệt ưu tiên sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật cao, sản xuất vaccine (vắc - xin), sinh phẩm, các thuốc mới, thuốc phát minh. Qua đó, đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh trong nước, từng bước thay thế thuốc nhập khẩu, hướng tới xuất khẩu với lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ hình thành và phát triển khu công nghiệp chuyên ngành y dược. Theo đó, TP.HCM đã quy hoạch Khu công nghiệp chuyên ngành y dược tại Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân 2 (huyện Bình Chánh) với diện tích 338 ha.

Đây sẽ là nơi trung tâm nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo về lĩnh vực y dược; tập trung các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm chuyên ngành y dược và sản phẩm phụ trợ thuộc phân khúc kỹ thuật cao; trung tâm giao dịch về các sản phẩm chuyên ngành y dược và sản phẩm phụ trợ.

Dự kiến, khu công nghiệp hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đưa vào hoạt động từ năm 2030. Các chính sách hỗ trợ đặc biệt được kỳ vọng sẽ thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường trong thời gian sớm nhất.

Hiện, thành phố có hơn 30 nhà máy dược phẩm đạt chuẩn GMP - WHO (hướng dẫn thực hành sản xuất thuốc tốt của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO). Những nhà máy này phân bố chủ yếu tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, chủ yếu sản xuất theo công thức từ những thuốc đã hết hạn bản quyền để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu (thuốc generic).

Trong những năm qua, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thuốc do gián đoạn nguồn cung ứng thuốc thành phẩm và nguyên liệu sản xuất thuốc do hệ quả của đại dịch Covid-19 và những bất ổn chính trị do xung đột giữa một số nước trên thế giới.

Do đó, đảm bảo an ninh dược phẩm trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực y tế, tập trung nhiều hơn vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước.

Theo Sở Y tế TP.HCM, thành phố có những tiềm năng nhất định trong việc phát triển công nghiệp dược, là trung tâm giao thương ở khu vực phía Nam thuận lợi cho việc vận chuyển, cung ứng thuốc đến các khu vực khác, tập trung nhiều cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm trên địa bàn những năm qua tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế dược cả nước. Nhiều bệnh viện tại thành phố có quy mô lớn, tiêu thụ lượng thuốc lớn nhất cả nước, đặc biệt là thuốc chuyên khoa đặc trị.

Bên cạnh đó, thời gian qua TP.HCM đã có các buổi làm việc với Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế và Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Chương trình 376 để đạt được sự đồng thuận và đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án Khu công nghiệp chuyên ngành y dược thuộc các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư quy định tại Quyết định số 376/QĐ-TTg.