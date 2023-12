TP.HCM phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt mức 7,5 - 8%

Kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X lần thứ 13 sẽ quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; các vấn đề thường kỳ như: Tình hình kinh tế - xã hội; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trong năm 2023; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2023, dự toán thu chi ngân sách năm 2024…và định hướng phát triển năm 2024.

ĐẢM BẢO KHÁCH QUAN, CÔNG TÂM, MINH BẠCH TRONG LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM

Phát biểu tại kỳ họp thứ 13 HDND TP.HCM khoá X sáng ngày 6/12, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho biết đây là kỳ họp cuối năm với khối lượng lớn các nội dung quan trọng cần được HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Trong đó có những nội dung trình theo cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội và những nội dung trình thường niên để vận hành, phát triển thành phố theo quy định của pháp luật.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại kỳ họp sáng ngày 6/12 - Ảnh: Thành Nhân

Đặc biệt tại kỳ họp này cũng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu sau hơn nữa nhiệm kỳ hoạt động của HĐND.

Đối với nhiệm vụ này, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM yêu cầu cần đảm bảo khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

“Đây cũng là địp để từng cá nhân tự soi mình, đối chiếu lại những việc mình đã hứa trước HĐND thành phố khi nhận nhiệm vụ, xem mình thực hiện được đến đâu, nguyên nhân và phấn đấu nâng cao hiệu suất công việc. Đồng thời xây dựng chương trình hành động từ nay đến cuối nhiệm kỳ để hoàn thành chức trách được giao", Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng biểu dương những kết quả mà chính quyền thành phố đạt được trong năm qua. Theo đó, năm 2023 HĐND và UBND thành phố đã chủ động, nghiêm túc và kịp thời triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng với tinh thần năng động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, trong phối hợp hành động.

Song song đó, chính quyền thành phố đã bảo đảm các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, trong đó có những điểm nổi bật. Có thể nhận thấy toàn hệ thống chính quyền và hệ thống chính trị thành phố đã đồng tâm, hiệp lực vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, nhất là những lúc cao điểm của việc triển khai thực hiện các kế hoạch đề ra ở thời điểm 6 tháng cuối năm.

Thành phố cũng đã đẩy nhanh tiến độ thi công cá dự án đầu tư công, các chương trình, dự án trọng điểm, đưa nhiều công trình vào sử dung; tổ chức giám sát thực thi rất nhiều việc để đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, người dân có liên quan đến việc triển khai thưc hiện các dự án trên địa bàn; kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công có hiệu quả, tránh rủi ro, tiêu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

“Giải ngân đầu tư công có bước cải thiện rõ nét. Đến nay, theo báo cáo có hơn 50% kế hoạch vốn được giải ngân, gấp đôi số vốn thực hiện năm 2022. Trong đó, có các công trình đã ngừng thi công nhiều năm đã tái khởi động và hoàn thành, đi vào sử dụng”, Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhận xét.

MỤC TIÊU HOÀN THÀNH 100% CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH

Trước đó, tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Theo ông Hoan, năm 2023, GRDP của thành phố ước tăng tăng 5,8%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng gần 11%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 10%.

Trong 21 chỉ tiêu thành phần (của 17 nhóm chỉ tiêu) kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023, dự kiến có 13 chỉ tiêu đạt và vượt; 8 chỉ tiêu dự kiến không đạt.

UBND TP.HCM thống nhất xây dựng chủ đề năm 2024 là: "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội".

Ngoài ra, UBND thành phố đã điều chỉnh, bổ sung 18 chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2024 và được phân chia thành 5 nhóm: Kinh tế, xã hội, đô thị, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh.

Cụ thể, ở nhóm kinh tế, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8%, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước; phấn đấu tổng thu du lịch đạt trên 190.000 tỷ đồng, khách quốc tế đến khoảng 6 triệu lượt; 100% hạ tầng công nghệ thông tin được rà soát, nâng cấp, đảm bảo liên thông kết nối từ thành phố đến cấp huyện và phường, xã, thị trấn; TP.HCM là một trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh.

Về nhóm xã hội, mỗi người dân hỗ trợ tập luyện miễn phí ít nhất một môn thể dục thể thao, một loại hình nghệ thuật, được miễn phí vào tham quan các bảo tàng công lập, được miễn phí xem các chương trình nghệ thuật do các đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức vào các sự kiện.

Thành phố phấn đấu đạt 297 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi). Lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt từ 87%; tạo việc làm mới là 140.000 chỗ. Phấn đấu đưa vào hoạt động 3 bệnh viện cửa ngõ gồm Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, khu vực Hóc Môn và khu vực Củ Chi.

Về nhóm đô thị, thành phố đặt mục tiêu tỉ lệ đất giao thông đạt 14,4%, mật độ đường giao thông bình quân đạt 2,4 km/km2, diện tích nhà ở xây dựng mới 8 triệu mét vuông, nhà ở bình quân đầu người đạt 22,06 m2/người.

Về nhóm cải cách hành chính, thành phố phấn đấu 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; 95% người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính.

Về nhóm quốc phòng, an ninh, thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 3.950 thanh niên, kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông so với năm 2023, nâng cao năng lực quốc phòng.